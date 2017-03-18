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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 82448245824682478248>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 52
1. Не вище 900
10%
5
2. 901 - 1050
6%
3
3. 1050 - 1200
13%
7
4. 1201 - 1300
13%
7
5. 1301 - 1400
15%
8
6. 1401 - 1500
17%
9
7. 1501 - 1650
6%
3
8. 1651 - 1800
6%
3
9. Більше 1800
13%
7
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 10:38

  roberto dark написав:Взгляд со стороны...Приятель с Израиля, полетел в  Киев отдыхать и развлекаться, пару недель назад.  На днях имел с ним разговор и он мимоходом, пожаловался, как все подорожало в Украине с прошлого лета - начиная от такси, и заканчивая "феями")).

  Сейчас же, прочитал статью : https://news.finance.ua/ru/news/-/49786 ... ost-za-god , о том, как выросли цены на продукты в Украине, но судя по всему и на транспорт, стройматериалы,  услуги и т.д. (примерно 30-40%).
Ну и где интересно ваш ДОРОЖАЙ НА НЕДВИЖИМОСТЬ??? По сути ОБЕЗЦЕНИЛИСЬ САМИ ДЕНЬГИ. В лучшем случае - это  "топтание на месте", и то для инвесторов в перспективный новострой, а для лендлордов, сдающих НЕДВИЖИМОСТЬ  в АРЕНДУ, вообще ситуация печальная.

Ведь выходит, что сдавая например, в аренду летом прошлого года, за 500 $ однушку. Сегодня - это уже условных 300$ (изходя из количества товаров и услуг, которые можно приобретсти за тот же доллар, по сложившимся на рынке ценам, учитывая незначительные колебания валют в Украине, на протяжении года).

P.S. С таким же успехом на соседней ветке, один турецкий г_эксперт, также постоянно вещал про "безудержный" рост турецкой недвижимости от 25% за прошлый год , не учитывая РЕАЛЬНУЮ инфляцию в стране. Многие же продукты, товары , транспорт и прочие услуги за это время, подорожали на 30% и более.

На инфляцию в Израиле вы ссылаетесь на местный госстат, а на инфляцию в Украине на слова знакомого о ценах проституток. Может они год назад работали за еду? Инфляция в Украине 5-6% https://index.minfin.com.ua/economy/index/inflation/
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 10:41

  roberto dark написав: Дело в том, что в Украине имея пару сотен тысяч $, ты становишься игроком на первичном рынке Киева, а в израиле разве что купить одну САМУЮ ДЕШЕВУЮ КВАРТИРУ ( двухкомнатную, метров 60 ибо меньше не строят, потому как даже одному жить не комфортно), где-то НА ПЕРЕФЕРИИ и то ещё ссуду надо брать частично лет на 25-30.


ну вот вы сами себе и ответили)
я уже много лет говорю о большом количестве мелких частных инвесторов на рынке киевской недвиги, но обвалисты сразу включают "адакажыы" и я привык просто вскользь упоминать этот факт, но спросите любого успешного рыла какой процент из его постоянных клиентов составляют подобные люди и вы очень удивитесь
очень очень удивитесь) и возможно найдете там своих знакомых)
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 10:46

  airmax78 написав:Зрадио, неужели ты думаешь, что если бы у израильтян не было интереса в целом к КРЖН, их бы заинтересовал один единственный проект хз где строящийся? Именно потому что они и так ативно инвестировали в рынок, DIM и начал именно на них ориентироваться.


Максим, это ты не понимаешь, что если бы у израильтян был массовый интерес, инвестиционный проект под них был бы не один, а много. Киеву в этом смысле даже до Батуми далеко.

Не знаю, что там DIM рисует на слайдах и в рекламных роликах, но отделы продаж сегодня и на английском то с большим трудом говорят! О каких иностранцах ты шепчешь?

Делюсь "деликатной" подробностью из жизни коллеги, англоговорящего экспата - покупал он квартиру своей любовнице здесь, выбирали они из готового у застройщиков, и говорить ему приходилось через переводчика - свою любовницу :mrgreen:

PS: кстати, он частенько жалуется на языковой барьер, которого он больше нигде в мире не видел
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 10:47

  airmax78 написав:
  Damien написав:
  adeges написав:
20 на 73 абсолютно не реально для себя. Под сдачу студентам - вполне возможно.

В позапрошлом году заплатил 200к гривен за косметику 2-к сталинки с реставрацией мебели. Косметику!

В 2004 - 18к за 72 м сталинки . С кухней Меркс, мегадорогая 800 долларов была) и диваном (400 баксов, угловой с пуфиком, из фанеры настоящей). Из техники варочная, духовка, холодильник (900 баксов сименс - сейчас таких не прозводят), посудомоечная, вытяжка, стиральная, газовая колонка. Ванная чугунная, умывальник, унитаз. Один встроенный шкаф при входе. Без нового телевизора, без кондиционера, без кровати.

Стоимость любых работ сейчас минимум в 2 раза выше. И где то так и материалов.

"Для себя" - понятие очень растяжимое. У меня лично в квартире выделенное стоит дешевле. Разве что кухня не Меркс, но дороже на этот момент. Я так понимаю, что и варочная, посудомойка, стиральная(да и все материалы для ремонта) куплены так же бездумно, как и холодильник Сименс за 900уе. Просто по принципу "дорого-богато". Не думаю что Сименс за 900уе проработает намного больше моего Боша, купленного по уценке 40% за 10000грн(не работало освещение внутри, как выяснилось - надо поменять лампочку)
Я к ремонту готовлюсь минимум полгода. На уценках и скидках ищутся все материалы и оборудование(но только качественные, проверенных брендов), компонуются под какой-то единый стиль и уже исходя из этого формируется видение стиля. Кое-что из акционных товаров приходится откинуть и взять по цене-номиналу из-за несовпадения цвета, размера и т.д. Но только малую часть.
Далее. Нанимать на работу только непосредственных исполнителей и расчет только строго с ними, при контроле раз в пару дней во время выполнения.Доставка материалов (насколько это возможно) своими силами - поставил прицепное на свой а/м, у соседа беру прицеп. Подъем материалов - тупо на своем горбу, слава Богу здоровьем не обделен.
Совсем уж мелочи в конце ремонта доделываю сам(подключение розеток, выключателей, установка техники, шторы или жалюзи)
А если только деньги заносить, то этот же ремонт может стать вместо 20 - и 30, и 40.

Сначала экономим на спичках (на дизайнере), рассчитывая на свой абсолютный вкус. Потом усугубляем это все тотальной экономией на всем и скупкой неликвида на распродажах. А потом сетуем на то, что ремонт не продается.

100 км можно проехать на авто, велосипеде и пройти пешком. Дистанция одинаковая, результат разный. 20 тыс вполне реальная цифра, если делать все с умом.

По поводу дизайнера и продаваемости ремонта. Если сделать даже в новострое с модными мопами некоторый стандартный ремонт (люкс по американским меркам) за 20 - ровные полы, стены, разведена электрика, лежит ламинат, стоят дешевые межкомнатные двери, в санузле белая плитка, эпиковская кухня, висят кондиционеры и натянуты потолки, можно ли его продать? Думаю быстрей чем ваш дизайнерский за много денег. Перекрасить стены, выкинуть ламинат и кухню, поменять кондиционеры с Мидеа на Дайкини на существующие трассы и через месяц-два въехать в квартиру СВОЕЙ мечты, а не вашей. А кто-то скажет "мне все нравится, все равно я тут только иногда после театра ночевать буду, цена решает".
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 10:49

  sequence написав:
  airmax78 написав:Зрадио, неужели ты думаешь, что если бы у израильтян не было интереса в целом к КРЖН, их бы заинтересовал один единственный проект хз где строящийся? Именно потому что они и так ативно инвестировали в рынок, DIM и начал именно на них ориентироваться.

я как не заеду в Борисполь - все время толпы хасидов да и просто евреев. Вчера ночью в очередной раз. Едут к нам злодеи с деньгами, никак не дадут обвалиться нереальным ценам


А то вы такой глупый, как прикидываетесь, и не знаете, в какую точку на карте Украины едут хасиды и почему :lol:
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 10:49

flyman
При заданих умовах ( в ізраїлі мінімалка в 2 рази вища, але й за лям новобуд знайти важко), для пересічного звичайно краще купити , а не знімати при умові, що є НЕОБХІДНІ 25% від вартості квартири і ще гроші на 3 роки платити оренду, поки її добудують.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 10:57

  Vlad442 написав:На инфляцию в Израиле вы ссылаетесь на местный госстат, а на инфляцию в Украине на слова знакомого о ценах проституток. Может они год назад работали за еду? Инфляция в Украине 5-6% https://index.minfin.com.ua/economy/index/inflation/


Это инфляция накопительно year to date. То, что вы подсмотрели, чтобы получить 5-6% - за 6 месяцев года. А брать нужно year over year. Последнее, что известно на сейчас - это июнь с инфляцией 9,5%:
http://ukrstat.gov.ua/express/expr2021/07/82.pdf
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 11:00

  zРадио написав:..
А то вы такой глупый, как прикидываетесь, и не знаете, в какую точку на карте Украины едут хасиды и почему :lol:

да я такой! ))
со слов своих знакомых евреев, ребята выше все правильно пишут - скупают стояками, натюрлих. Раз даже присутствовал на семинаре организованном при участии посольства Израиля и некоторых застройщиков - там хасидов в том числе хватало, они какбэ заметные.
нуачо? когда путешествия в Украину становятся образом жизни, то почему бы не построить тут какой-то сиротский бузинес, в конце концов, переночевать-погулять?
Я понимаю, что эти кляти гроши трохи(! без иллюзий) мешают вашим прогнозам, понимаю, что это спекуляции, пузырь и т.д. Ну и чё? Тратят люди деньги у нас на стройку - что может быть лучше? Вы же все знаете там, где сидят большие мультипликаторы и т.д., вот и возрадовались бы!
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 11:04

  Vlad442 написав:
  Успіх написав:
  sequence написав:посудомойка 45см - 10К

Ваш друг має сім'ю/скільки чел?
А то така маленька посудомийка хіба що на двох!
В мене 55Ш х 45В і мало на 4-х!
Треба було брати 60Ш х 80В!

Это не посудомойка, это настольная игрушка. Посудомойки 45*80 см более чем хватает на семью.

То Долярчик раковину кухонную имел в виду.
45см в самом деле хватает за глаза. Единственное, когда кастрюли или противень надо помыть - може что-то не вместиться. Но это совпасть должно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 11:08

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Зрадио, неужели ты думаешь, что если бы у израильтян не было интереса в целом к КРЖН, их бы заинтересовал один единственный проект хз где строящийся? Именно потому что они и так ативно инвестировали в рынок, DIM и начал именно на них ориентироваться.


Максим, это ты не понимаешь, что если бы у израильтян был массовый интерес, инвестиционный проект под них был бы не один, а много. Киеву в этом смысле даже до Батуми далеко.

Не знаю, что там DIM рисует на слайдах и в рекламных роликах, но отделы продаж сегодня и на английском то с большим трудом говорят! О каких иностранцах ты шепчешь?

Делюсь "деликатной" подробностью из жизни коллеги, англоговорящего экспата - покупал он квартиру своей любовнице здесь, выбирали они из готового у застройщиков, и говорить ему приходилось через переводчика - свою любовницу :mrgreen:

PS: кстати, он частенько жалуется на языковой барьер, которого он больше нигде в мире не видел

Сразу видно, давно ты не был в приличных ОП. В КАН на английском обслуживают уже лет 5 точно. В Саге - то же самое.
Кстати, у DIM в Киеве сейчас не один, не два и даже уже не пять проектов.
Теория без практики мертва.
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