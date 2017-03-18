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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8245824682478248>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 52
1. Не вище 900
10%
5
2. 901 - 1050
6%
3
3. 1050 - 1200
13%
7
4. 1201 - 1300
13%
7
5. 1301 - 1400
15%
8
6. 1401 - 1500
17%
9
7. 1501 - 1650
6%
3
8. 1651 - 1800
6%
3
9. Більше 1800
13%
7
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 11:10

  sequence написав:
Я понимаю, что эти кляти гроши трохи(! без иллюзий) мешают вашим прогнозам, понимаю, что это спекуляции, пузырь и т.д. Ну и чё? Тратят люди деньги у нас на стройку - что может быть лучше? Вы же все знаете там, где сидят большие мультипликаторы и т.д., вот и возрадовались бы!


Хоспади, какой вы невменяшка стали. Помню, общался с вами на разных ветках, но только бетон сделал из вас... простите... бетон.

Во-первых, мой прогноз имеет более фундаментальные предпосылки - какими стояками покупали в 2006-2008 гг, не мне вам рассказывать, а обвалу это не помешало. Во-вторых, дело совсем не в прогнозе, а в интерпретации реальности. Вам известно, что такое апофения? Если нет, очень рекомендую к прочтению:

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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 11:11

  airmax78 написав:Сразу видно, давно ты не был в приличных ОП. В КАН на английском обслуживают уже лет 5 точно. В Саге - то же самое.
Кстати, у DIM в Киеве сейчас не один, не два и даже уже не пять проектов.
Теория без практики мертва.


а он вообще хоть в киеве был?
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 11:12

Надеюсь Бог и Киосаки поможет нам обелетить страждущих!
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 11:12

  airmax78 написав:Сразу видно, давно ты не был в приличных ОП. В КАН на английском обслуживают уже лет 5 точно. В Саге - то же самое.
Кстати, у DIM в Киеве сейчас не один, не два и даже уже не пять проектов.
Теория без практики мертва.


Кому сразу видно - англоязычному экспату, общавшемуся через любовницу-переводчика? :mrgreen: Это было 2 года назад, если шо. Но у тебя уже 5 лет как ОП готовы к обслуживанию иностранцев (рука-лицо).

Я тебе привел практический кейс, а ты меня грузишь теорией со слайдов для собственников :oops:
Востаннє редагувалось zРадио в Пон 09 сер, 2021 11:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 11:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:
  Vlad442 написав:На инфляцию в Израиле вы ссылаетесь на местный госстат, а на инфляцию в Украине на слова знакомого о ценах проституток. Может они год назад работали за еду? Инфляция в Украине 5-6% https://index.minfin.com.ua/economy/index/inflation/


Это инфляция накопительно year to date. То, что вы подсмотрели, чтобы получить 5-6% - за 6 месяцев года. А брать нужно year over year. Последнее, что известно на сейчас - это июнь с инфляцией 9,5%:
http://ukrstat.gov.ua/express/expr2021/07/82.pdf

Мне было лень перемножать чтобы получить за последние 12 месяцев. Пусть будет 7%. Это ничего не меняет. Это явно не 30-40% на все и печаль лендлорда с упавшими доходами.

Давайте я посчитаю аренду прошлого лета к этому. Упс. Получилось +36,9% по одному моему объекту и 36,4% по другому. Коронокризис и низкая база.
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 11:16

  Vlad442 написав:Мне было лень перемножать чтобы получить за последние 12 месяцев. Пусть будет 7%. Это ничего не меняет. Это явно не 30-40% на все и печаль лендлорда с упавшими доходами


Вот так вы во всем - ибо мы верою ходим, а не видением (с) Есть факт за последние 12 месяцев - 9,5%, но "пусть будет 7%". Ору в голос, простите :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 11:16

  Vlad442 написав:100 км можно проехать на авто, велосипеде и пройти пешком. Дистанция одинаковая, результат разный. 20 тыс вполне реальная цифра, если делать все с умом.

По поводу дизайнера и продаваемости ремонта. Если сделать даже в новострое с модными мопами некоторый стандартный ремонт (люкс по американским меркам) за 20 - ровные полы, стены, разведена электрика, лежит ламинат, стоят дешевые межкомнатные двери, в санузле белая плитка, эпиковская кухня, висят кондиционеры и натянуты потолки, можно ли его продать? Думаю быстрей чем ваш дизайнерский за много денег. Перекрасить стены, выкинуть ламинат и кухню, поменять кондиционеры с Мидеа на Дайкини на существующие трассы и через месяц-два въехать в квартиру СВОЕЙ мечты, а не вашей. А кто-то скажет "мне все нравится, все равно я тут только иногда после театра ночевать буду, цена решает".

Ой, Влад, если бы все так просто было. И кондиционеры так просто не поменяешь, не говоря у же о том, что в дорогом сегменте сплиты - это уже не комильфо. И сорвав ламинат на что его заменишь? На новый ламинат? Натяжные потолки... Снова повторюсь: мы же не в том сегменте. Дешманские двери куда девать? Что делать с дверными проемами? Короче, жлоб-ремонт - это пустить пыль в глаза приехавшему из села с родительскими деньгами новому покорителю Киева. В сегменте чуть повыше - это врядли пролезет. Там люди все-таки уже чуть-чуть разбираются в полимер-силановых клеях.
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 11:19

  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:Сразу видно, давно ты не был в приличных ОП. В КАН на английском обслуживают уже лет 5 точно. В Саге - то же самое.
Кстати, у DIM в Киеве сейчас не один, не два и даже уже не пять проектов.
Теория без практики мертва.


а он вообще хоть в киеве был?


Последнее прибежище негодяя (с) А что такое - у морд закончились аргументы?
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 11:21

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Це макет багатостраждального Подільсько-Воскресенського мосту початку 2000-х. Задля збереження цехів оборонного заводу "Ремдизель" було запроєктовано довжелезну дугу-з'їзд на вул. Набережно-Рибальську. Однак після спорудження цієї вартісної естакади цехи заводу-банкрута урочисто знесли. Тепер тут будуватимуть елітний житловий комплекс.
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 11:23

  zРадио написав:
  Vlad442 написав:Мне было лень перемножать чтобы получить за последние 12 месяцев. Пусть будет 7%. Это ничего не меняет. Это явно не 30-40% на все и печаль лендлорда с упавшими доходами


Вот так вы во всем - ибо мы верою ходим, а не видением (с) Есть факт за последние 12 месяцев - 9,5%, но "пусть будет 7%". Ору в голос, простите :mrgreen:

Потрудился перемножить https://index.minfin.com.ua/economy/index/inflation/ , получилось 9,5%. Это не 30-40%. В этом была идея, а вы прицепились к 3%.
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