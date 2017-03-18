Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
sequence написав: Я понимаю, что эти кляти гроши трохи(! без иллюзий) мешают вашим прогнозам, понимаю, что это спекуляции, пузырь и т.д. Ну и чё? Тратят люди деньги у нас на стройку - что может быть лучше? Вы же все знаете там, где сидят большие мультипликаторы и т.д., вот и возрадовались бы!
Хоспади, какой вы невменяшка стали. Помню, общался с вами на разных ветках, но только бетон сделал из вас... простите... бетон.
Во-первых, мой прогноз имеет более фундаментальные предпосылки - какими стояками покупали в 2006-2008 гг, не мне вам рассказывать, а обвалу это не помешало. Во-вторых, дело совсем не в прогнозе, а в интерпретации реальности. Вам известно, что такое апофения? Если нет, очень рекомендую к прочтению:
airmax78 написав:Сразу видно, давно ты не был в приличных ОП. В КАН на английском обслуживают уже лет 5 точно. В Саге - то же самое. Кстати, у DIM в Киеве сейчас не один, не два и даже уже не пять проектов. Теория без практики мертва.
airmax78 написав:Сразу видно, давно ты не был в приличных ОП. В КАН на английском обслуживают уже лет 5 точно. В Саге - то же самое. Кстати, у DIM в Киеве сейчас не один, не два и даже уже не пять проектов. Теория без практики мертва.
Кому сразу видно - англоязычному экспату, общавшемуся через любовницу-переводчика? Это было 2 года назад, если шо. Но у тебя уже 5 лет как ОП готовы к обслуживанию иностранцев (рука-лицо).
Я тебе привел практический кейс, а ты меня грузишь теорией со слайдов для собственников
Востаннє редагувалось zРадио в Пон 09 сер, 2021 11:14, всього редагувалось 1 раз.
Это инфляция накопительно year to date. То, что вы подсмотрели, чтобы получить 5-6% - за 6 месяцев года. А брать нужно year over year. Последнее, что известно на сейчас - это июнь с инфляцией 9,5%: http://ukrstat.gov.ua/express/expr2021/07/82.pdf
Мне было лень перемножать чтобы получить за последние 12 месяцев. Пусть будет 7%. Это ничего не меняет. Это явно не 30-40% на все и печаль лендлорда с упавшими доходами.
Давайте я посчитаю аренду прошлого лета к этому. Упс. Получилось +36,9% по одному моему объекту и 36,4% по другому. Коронокризис и низкая база.
Vlad442 написав:100 км можно проехать на авто, велосипеде и пройти пешком. Дистанция одинаковая, результат разный. 20 тыс вполне реальная цифра, если делать все с умом.
По поводу дизайнера и продаваемости ремонта. Если сделать даже в новострое с модными мопами некоторый стандартный ремонт (люкс по американским меркам) за 20 - ровные полы, стены, разведена электрика, лежит ламинат, стоят дешевые межкомнатные двери, в санузле белая плитка, эпиковская кухня, висят кондиционеры и натянуты потолки, можно ли его продать? Думаю быстрей чем ваш дизайнерский за много денег. Перекрасить стены, выкинуть ламинат и кухню, поменять кондиционеры с Мидеа на Дайкини на существующие трассы и через месяц-два въехать в квартиру СВОЕЙ мечты, а не вашей. А кто-то скажет "мне все нравится, все равно я тут только иногда после театра ночевать буду, цена решает".
Ой, Влад, если бы все так просто было. И кондиционеры так просто не поменяешь, не говоря у же о том, что в дорогом сегменте сплиты - это уже не комильфо. И сорвав ламинат на что его заменишь? На новый ламинат? Натяжные потолки... Снова повторюсь: мы же не в том сегменте. Дешманские двери куда девать? Что делать с дверными проемами? Короче, жлоб-ремонт - это пустить пыль в глаза приехавшему из села с родительскими деньгами новому покорителю Киева. В сегменте чуть повыше - это врядли пролезет. Там люди все-таки уже чуть-чуть разбираются в полимер-силановых клеях.
airmax78 написав:Сразу видно, давно ты не был в приличных ОП. В КАН на английском обслуживают уже лет 5 точно. В Саге - то же самое. Кстати, у DIM в Киеве сейчас не один, не два и даже уже не пять проектов. Теория без практики мертва.
а он вообще хоть в киеве был?
Последнее прибежище негодяя (с) А что такое - у морд закончились аргументы?
Це макет багатостраждального Подільсько-Воскресенського мосту початку 2000-х. Задля збереження цехів оборонного заводу "Ремдизель" було запроєктовано довжелезну дугу-з'їзд на вул. Набережно-Рибальську. Однак після спорудження цієї вартісної естакади цехи заводу-банкрута урочисто знесли. Тепер тут будуватимуть елітний житловий комплекс.