Додано: Пон 09 сер, 2021 11:16

Vlad442 написав: 100 км можно проехать на авто, велосипеде и пройти пешком. Дистанция одинаковая, результат разный. 20 тыс вполне реальная цифра, если делать все с умом.



По поводу дизайнера и продаваемости ремонта. Если сделать даже в новострое с модными мопами некоторый стандартный ремонт (люкс по американским меркам) за 20 - ровные полы, стены, разведена электрика, лежит ламинат, стоят дешевые межкомнатные двери, в санузле белая плитка, эпиковская кухня, висят кондиционеры и натянуты потолки, можно ли его продать? Думаю быстрей чем ваш дизайнерский за много денег. Перекрасить стены, выкинуть ламинат и кухню, поменять кондиционеры с Мидеа на Дайкини на существующие трассы и через месяц-два въехать в квартиру СВОЕЙ мечты, а не вашей. А кто-то скажет "мне все нравится, все равно я тут только иногда после театра ночевать буду, цена решает". 100 км можно проехать на авто, велосипеде и пройти пешком. Дистанция одинаковая, результат разный. 20 тыс вполне реальная цифра, если делать все с умом.По поводу дизайнера и продаваемости ремонта. Если сделать даже в новострое с модными мопами некоторый стандартный ремонт (люкс по американским меркам) за 20 - ровные полы, стены, разведена электрика, лежит ламинат, стоят дешевые межкомнатные двери, в санузле белая плитка, эпиковская кухня, висят кондиционеры и натянуты потолки, можно ли его продать? Думаю быстрей чем ваш дизайнерский за много денег. Перекрасить стены, выкинуть ламинат и кухню, поменять кондиционеры с Мидеа на Дайкини на существующие трассы и через месяц-два въехать в квартиру СВОЕЙ мечты, а не вашей. А кто-то скажет "мне все нравится, все равно я тут только иногда после театра ночевать буду, цена решает".

Ой, Влад, если бы все так просто было. И кондиционеры так просто не поменяешь, не говоря у же о том, что в дорогом сегменте сплиты - это уже не комильфо. И сорвав ламинат на что его заменишь? На новый ламинат? Натяжные потолки... Снова повторюсь: мы же не в том сегменте. Дешманские двери куда девать? Что делать с дверными проемами? Короче, жлоб-ремонт - это пустить пыль в глаза приехавшему из села с родительскими деньгами новому покорителю Киева. В сегменте чуть повыше - это врядли пролезет. Там люди все-таки уже чуть-чуть разбираются в полимер-силановых клеях.