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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 55
1. Не вище 900
9%
5
2. 901 - 1050
5%
3
3. 1050 - 1200
13%
7
4. 1201 - 1300
13%
7
5. 1301 - 1400
15%
8
6. 1401 - 1500
16%
9
7. 1501 - 1650
9%
5
8. 1651 - 1800
7%
4
9. Більше 1800
13%
7
Всього голосів : 55
Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 17:35

Важко підібрати слова.

ДОЧЕКАЛИСЯ!!!

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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 17:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Пробки на просп. Победы - это жесть. Дальше Шулявки жить нельзя.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 17:50

  airmax78 написав:Пробки на просп. Победы - это жесть. Дальше Шулявки жить нельзя.

это еще в 13м обосновал теплотехник _юра в теории "ИТ мекки", в разделе "жизни за "малой окружной" нет")
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 18:25

  zРадио написав:
  Прохожий написав:смотрю болезнь мухи(оральная диарея) заразна, передается онлайн)

тему ветки еще помнишь???


Помню-помню. Каждый обвал цен на КРЖН был следствием обвала экономики и платежеспособного спроса. Так что в контексте ветки скорее т.н. вести с полей от т.н. практиков - оффтоп, нежели широкая экономическая дискуссия

тогда дай нам "опрос жителей Украины" 1-2-3х летней давности, наложи(не в штаны) на цену КРЖН и построй графики для наглядности
думаю для тебя как штатного построителя графиков в окулиардной компании элементарная задача)
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 18:28

  zРадио написав:
  Прохожий написав:смотрю болезнь мухи(оральная диарея) заразна, передается онлайн)

тему ветки еще помнишь???


Помню-помню. Каждый обвал цен на КРЖН был следствием обвала экономики и платежеспособного спроса. Так что в контексте ветки скорее т.н. вести с полей от т.н. практиков - оффтоп, нежели широкая экономическая дискуссия


Пару тижнів назад причиною обвалу кржн був ріст ВВП. Сьогодні вже навпаки.
Цікаво які прозріння день наступний нам готує
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 18:37

  kingkongovets написав:ты блин шо глухарь - токуешь полтора года об обвале, а оно прет и прет вверх
обвалится - поговорим, а пока может прикрутишь фонтанчик?
задолбал со своими влажными фантазиями


Я на прошлой неделе вас не трогал, но поминался тут "незлим тихим" по 10 раз на день. Так что прикрути для начала свой фонтанчик. Я не против сбавить обороты и подождать развязки. Но это должно быть взаимным
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 18:37

  Первый написав:
  zРадио написав:
  Прохожий написав:смотрю болезнь мухи(оральная диарея) заразна, передается онлайн)

тему ветки еще помнишь???


Помню-помню. Каждый обвал цен на КРЖН был следствием обвала экономики и платежеспособного спроса. Так что в контексте ветки скорее т.н. вести с полей от т.н. практиков - оффтоп, нежели широкая экономическая дискуссия


Пару тижнів назад причиною обвалу кржн був ріст ВВП. Сьогодні вже навпаки.
Цікаво які прозріння день наступний нам готує

чим вище піднімають шафу - тим голосніше вона впаде
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 18:42

  zРадио написав:
  Прохожий написав:смотрю болезнь мухи(оральная диарея) заразна, передается онлайн)

тему ветки еще помнишь???


Помню-помню. Каждый обвал цен на КРЖН был следствием обвала экономики и платежеспособного спроса. Так что в контексте ветки скорее т.н. вести с полей от т.н. практиков - оффтоп, нежели широкая экономическая дискуссия

Есть один товарищ на валютной ветке c ником на "h".
Он уже лет десять топит за скорый крах доллара. Его всерьез уже никто не воспринимает, потому как ежедневный вопль "волки!" из его уст с годами насколько подистрепался и приобрел флер клоунады.
Не стоит упорно пытаться наступать на те же грабли на КРЖН-ветке. Рано или поздно цены квадратного метра таки присядут, ибо законы рынка никто не отменял.
Но зачем же пол-года у всех на глазах расстегивать ширинку и полной струей кипятка лупить против ветра, не обращая внимания на густо летящие в лицо брызги? Может, стоит дождаться изменения тренда или хотя бы признаков штиля?
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 18:43

  Прохожий написав:
  zРадио написав:
  Прохожий написав:смотрю болезнь мухи(оральная диарея) заразна, передается онлайн)

тему ветки еще помнишь???


Помню-помню. Каждый обвал цен на КРЖН был следствием обвала экономики и платежеспособного спроса. Так что в контексте ветки скорее т.н. вести с полей от т.н. практиков - оффтоп, нежели широкая экономическая дискуссия

тогда дай нам "опрос жителей Украины" 1-2-3х летней давности, наложи(не в штаны) на цену КРЖН и построй графики для наглядности
думаю для тебя как штатного построителя графиков в окулиардной компании элементарная задача)

а сам чего не построишь?
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 18:47

  zРадио написав:
Большинство жителей Украины не относят себя к среднему классу. 67,1% граждан причисляют себя к бедным. Такие данные опубликовал Госстат по итогам 2020 года. В ходе исследования службы выяснилось, что почти две трети — 67,1% респондентов — считают, что они бедные. 31,9% опрошенных к таковым себя не относят, но и средним классом называть себя не могут. К среднему классу себя в Украине себя отнесли только 1% граждан


Страна теоретиков, ей богу. Половина населения мечтает о доходе >10 тыс грн, а 7 из 10 пересичных считают, что средний класс начинается с 22 тыс грн в месяц :?

https://ukrrudprom.ua/news/Bednimi_seby ... om__1.html

PS: cрочно вызывайте толмача Libo - без него не разберемся

вчера Охрименко толковал: на прямой вопрос, какой вы класс? - 67% ответило, что бедный. Но если задавать уточняющие вопросы, то к бедным (экономят на еде) можно отнести около 8%.

Если кто знает, есть бесплатная правовая помощь. Вот она полагается тем, у кого з/п около 4500 грн. Вот это действительно бедные.
Востаннє редагувалось Ромасик в Пон 09 сер, 2021 18:50, всього редагувалось 1 раз.
Ромасик
 
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