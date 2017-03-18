Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Помню-помню. Каждый обвал цен на КРЖН был следствием обвала экономики и платежеспособного спроса. Так что в контексте ветки скорее т.н. вести с полей от т.н. практиков - оффтоп, нежели широкая экономическая дискуссия
тогда дай нам "опрос жителей Украины" 1-2-3х летней давности, наложи(не в штаны) на цену КРЖН и построй графики для наглядности думаю для тебя как штатного построителя графиков в окулиардной компании элементарная задача)
Помню-помню. Каждый обвал цен на КРЖН был следствием обвала экономики и платежеспособного спроса. Так что в контексте ветки скорее т.н. вести с полей от т.н. практиков - оффтоп, нежели широкая экономическая дискуссия
Пару тижнів назад причиною обвалу кржн був ріст ВВП. Сьогодні вже навпаки. Цікаво які прозріння день наступний нам готує
kingkongovets написав:ты блин шо глухарь - токуешь полтора года об обвале, а оно прет и прет вверх обвалится - поговорим, а пока может прикрутишь фонтанчик? задолбал со своими влажными фантазиями
Я на прошлой неделе вас не трогал, но поминался тут "незлим тихим" по 10 раз на день. Так что прикрути для начала свой фонтанчик. Я не против сбавить обороты и подождать развязки. Но это должно быть взаимным
Помню-помню. Каждый обвал цен на КРЖН был следствием обвала экономики и платежеспособного спроса. Так что в контексте ветки скорее т.н. вести с полей от т.н. практиков - оффтоп, нежели широкая экономическая дискуссия
Пару тижнів назад причиною обвалу кржн був ріст ВВП. Сьогодні вже навпаки. Цікаво які прозріння день наступний нам готує
чим вище піднімають шафу - тим голосніше вона впаде
Помню-помню. Каждый обвал цен на КРЖН был следствием обвала экономики и платежеспособного спроса. Так что в контексте ветки скорее т.н. вести с полей от т.н. практиков - оффтоп, нежели широкая экономическая дискуссия
Есть один товарищ на валютной ветке c ником на "h". Он уже лет десять топит за скорый крах доллара. Его всерьез уже никто не воспринимает, потому как ежедневный вопль "волки!" из его уст с годами насколько подистрепался и приобрел флер клоунады. Не стоит упорно пытаться наступать на те же грабли на КРЖН-ветке. Рано или поздно цены квадратного метра таки присядут, ибо законы рынка никто не отменял. Но зачем же пол-года у всех на глазах расстегивать ширинку и полной струей кипятка лупить против ветра, не обращая внимания на густо летящие в лицо брызги? Может, стоит дождаться изменения тренда или хотя бы признаков штиля?
Помню-помню. Каждый обвал цен на КРЖН был следствием обвала экономики и платежеспособного спроса. Так что в контексте ветки скорее т.н. вести с полей от т.н. практиков - оффтоп, нежели широкая экономическая дискуссия
тогда дай нам "опрос жителей Украины" 1-2-3х летней давности, наложи(не в штаны) на цену КРЖН и построй графики для наглядности думаю для тебя как штатного построителя графиков в окулиардной компании элементарная задача)
Большинство жителей Украины не относят себя к среднему классу. 67,1% граждан причисляют себя к бедным. Такие данные опубликовал Госстат по итогам 2020 года. В ходе исследования службы выяснилось, что почти две трети — 67,1% респондентов — считают, что они бедные. 31,9% опрошенных к таковым себя не относят, но и средним классом называть себя не могут. К среднему классу себя в Украине себя отнесли только 1% граждан
Страна теоретиков, ей богу. Половина населения мечтает о доходе >10 тыс грн, а 7 из 10 пересичных считают, что средний класс начинается с 22 тыс грн в месяц