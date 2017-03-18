Додано: Пон 09 сер, 2021 18:57

zРадио написав: Большинство жителей Украины не относят себя к среднему классу. 67,1% граждан причисляют себя к бедным. Такие данные опубликовал Госстат по итогам 2020 года. В ходе исследования службы выяснилось, что почти две трети — 67,1% респондентов — считают, что они бедные. 31,9% опрошенных к таковым себя не относят, но и средним классом называть себя не могут. К среднему классу себя в Украине себя отнесли только 1% граждан



Страна теоретиков, ей богу. Половина населения мечтает о доходе >10 тыс грн, а 7 из 10 пересичных считают, что средний класс начинается с 22 тыс грн в месяц



https://ukrrudprom.ua/news/Bednimi_seby ... om__1.html



PS: cрочно вызывайте толмача Libo - без него не разберемся Страна теоретиков, ей богу. Половина населения мечтает о доходе >10 тыс грн, а 7 из 10 пересичных считают, что средний класс начинается с 22 тыс грн в месяцPS: cрочно вызывайте толмача Libo - без него не разберемся

по материальному положению СЕМЬИ

В Украине среднего класса 60-70% населения.Средний класс определяется, а не индивидуальной з/п.Средний класс это когда семья:1. Имеет собственное жилье или в состоянии его арендовать;2. Может нормально питаться и обеспечивать себя товарами первой необходимости;3. Может купить или откладывать с получки на товары длительного пользования - тв, холодильник, машину, стиралку и т.д.;4. Может дать своим детям среднее образование;5. За свой полный жизненный цикл может приобрести себе новое жилье.Выгляньте в окошко и посмотрите сколько там машин. Это все средний класс. Найдите повод, пройдитесь по соседям и посмотрите, есть ли у них холодильники, тв, компы, стиралки и прочая техника? Если это есть, то и это средний класс. Это их собственная квартира и работают? Тем более средний класс.По методике Всемирного банка бедность, это когда на человека меньше $1,9 в день.А если много укропов и самооценивают себя как "бедные", то это ваша национальная жлобская черта: "Та який же це кабан, це ж підсвинок". Типа, я в нужде и бесперспективный, оставьте меня в спокое.