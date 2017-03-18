Этот легендарный товарищ, вообще-то, топистартер этой ветки
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 09 сер, 2021 18:51
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Пон 09 сер, 2021 18:53
Аналогиями с другими форумчанами всегда легко манипулировать - выбираешь любого городского сумасшедшего и вворачиваешь с надутыми щеками его в текст, занимая место мудрого арбитра, стоящего выше этих пустых дискуссий.
С вашего позволения, в отношения вас я этого делать не буду. Но если вы считаете, что мои призывы определять ценовую динамику по объективным метрикам, а не единичным объявлениям, непонятно кем подобранных для вас, бессмысленны, а то и вредоносны, желаю, чтобы однажды у вас с собой не оказалось сменного белья, когда ваша собственная струя попросится наружу - это не со зла, а в рамках обретения навыков. Ну чтобы "рано, или поздно" в будущем оказалось проблемой не черного четверга, пришедшего за ясной средой, а чтобы быть к нему готовым во всеоружие
Востаннє редагувалось zРадио в Пон 09 сер, 2021 18:58, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 09 сер, 2021 18:53
Принятый в США вариант социальной стратификации среднего класса:
высший средний класс: преподаватель муниципального колледжа, менеджер среднего звена, учитель средней школы;
средний средний класс: банковский служащий, дантист, учитель начальной школы, начальник смены на предприятии, служащий страховой компании, менеджер супермаркета, квалифицированный столяр;
низший средний класс: автомеханик, парикмахер, бармен, квалифицированный рабочий, служащий гостиницы, работник почты, полицейский, водитель грузовика;
средний низший класс: среднеквалифицированный рабочий, водитель такси;
Всемирный банк в качестве порога абсолютной бедности задаёт существование на менее чем 1,25 американского доллара в день (курс рассчитывается по ППС). В 2015 году Всемирный банк увеличил черту бедности до 1,9 доллара в день.
Востаннє редагувалось Ромасик в Пон 09 сер, 2021 18:58, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 09 сер, 2021 18:57
В Украине среднего класса 60-70% населения.
Средний класс определяется по материальному положению СЕМЬИ, а не индивидуальной з/п.
Средний класс это когда семья:
1. Имеет собственное жилье или в состоянии его арендовать;
2. Может нормально питаться и обеспечивать себя товарами первой необходимости;
3. Может купить или откладывать с получки на товары длительного пользования - тв, холодильник, машину, стиралку и т.д.;
4. Может дать своим детям среднее образование;
5. За свой полный жизненный цикл может приобрести себе новое жилье.
Выгляньте в окошко и посмотрите сколько там машин. Это все средний класс. Найдите повод, пройдитесь по соседям и посмотрите, есть ли у них холодильники, тв, компы, стиралки и прочая техника? Если это есть, то и это средний класс. Это их собственная квартира и работают? Тем более средний класс.
По методике Всемирного банка бедность, это когда на человека меньше $1,9 в день.
А если много укропов и самооценивают себя как "бедные", то это ваша национальная жлобская черта: "Та який же це кабан, це ж підсвинок". Типа, я в нужде и бесперспективный, оставьте меня в спокое.
Додано: Пон 09 сер, 2021 19:05
antey1969
если не ошибаюсь вы ванговали в 20м схлопывание цен на КРЖН на 50%
переобулись?
Додано: Пон 09 сер, 2021 19:06
Ок, без аналогий
Объективными в кратко-среднесроке могут быть лишь несколько параметров.
1) Количество сделок
2) Цена продажи квадратного метра
3) Изменение объемов спроса и предложения
У Вас есть такие данные по месяцам? У меня нет. Поэтому приходится оперировать вторичными данными и уже от них отталкиваться. Графики хороши, когда есть из чего(достоверного) их строить, да и то они имеют свойство сбоить в нашей далекой от прозрачных решений экономике.
Додано: Пон 09 сер, 2021 19:07
Ты написал немаленький комментарий, но перейти по ссылке на оригинал исследования поленился. А там все очевидно и ничего додумывать не надо - вместе с самоопределением указаны и показатели реальных доходов/расходов.
Абсолютной бедности (то, что ты приводишь со ссылкой на ВБ) у нас нет - это правда. Но относительная - есть, причем не только среди социальных иждивенцев, но и работающих
PS: метод "выгляни в окошко и посмотри" - это зло и антинаучная нелепица. Я уже приводил пример реального эксперимента с красной Феррари в потоке говномашин. Если не знаешь его - прочти
Додано: Пон 09 сер, 2021 19:17
немного оффтопа...
как то мимо форумчан и особенно зРадиста прошла информация о выделении Украине 2,7 ярда денег от МВФ в ПОДАРОК
все пазлы складываются к дешевею...
Додано: Пон 09 сер, 2021 19:29
И вот он, в далеком 2009 году писал:
В Киеве ща средняя зарплата около 750 долларов. Таким образом, можем еще расти до 3800 долл/метр кв.
Додано: Пон 09 сер, 2021 19:30
Проценты по ипотеке в Израиле для резидентов зависит в каком банке берете, от желаемого срока ипотеки, заработка, кредитной истории и прочих факторов. Также есть льготные ипотеки для разных слоев населения и ставка может колебаться от 3% и максимум до 7%. Ловушки никакой быть не может ибо в Израиле стабильная экономика, очень позитивная динамика рождаемости, репатрианты все еще продолжают прибывать, а также дефицит пригодной для комфортного проживания земли. Поэтому рынок недвижимости РАСТУЩИЙ ВЕЧНО...
В Украине же все с точностью наоборот. Как и сама жизнь - сплошные ловушки и испытания .
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