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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8252825382548255>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 55
1. Не вище 900
9%
5
2. 901 - 1050
5%
3
3. 1050 - 1200
13%
7
4. 1201 - 1300
13%
7
5. 1301 - 1400
15%
8
6. 1401 - 1500
16%
9
7. 1501 - 1650
9%
5
8. 1651 - 1800
7%
4
9. Більше 1800
13%
7
Всього голосів : 55
Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 18:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  antey1969 написав:Есть один товарищ на валютной ветке c ником на "h".

Этот легендарный товарищ, вообще-то, топистартер этой ветки :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 18:53

  antey1969 написав:Есть один товарищ на валютной ветке c ником на "h".
Он уже лет десять топит за скорый крах доллара. Его всерьез уже никто не воспринимает, потому как ежедневный вопль "волки!" из его уст с годами насколько подистрепался и приобрел флер клоунады
Не стоит упорно пытаться наступать на те же грабли на КРЖН-ветке. Рано или поздно цены квадратного метра таки присядут, ибо законы рынка никто не отменял.
Но зачем же пол-года у всех на глазах расстегивать ширинку и полной струей кипятка лупить против ветра, не обращая внимания на густо летящие в лицо брызги? Может, стоит дождаться изменения тренда или хотя бы признаков штиля?


Аналогиями с другими форумчанами всегда легко манипулировать - выбираешь любого городского сумасшедшего и вворачиваешь с надутыми щеками его в текст, занимая место мудрого арбитра, стоящего выше этих пустых дискуссий.

С вашего позволения, в отношения вас я этого делать не буду. Но если вы считаете, что мои призывы определять ценовую динамику по объективным метрикам, а не единичным объявлениям, непонятно кем подобранных для вас, бессмысленны, а то и вредоносны, желаю, чтобы однажды у вас с собой не оказалось сменного белья, когда ваша собственная струя попросится наружу - это не со зла, а в рамках обретения навыков. Ну чтобы "рано, или поздно" в будущем оказалось проблемой не черного четверга, пришедшего за ясной средой, а чтобы быть к нему готовым во всеоружие
Востаннє редагувалось zРадио в Пон 09 сер, 2021 18:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 18:53

  antey1969 написав:
  Ромасик написав: Но если задавать уточняющие вопросы, то к бедным (экономят на еде) можно отнести около 8%.

Экономят на еде не бедные, а нищие

Принятый в США вариант социальной стратификации среднего класса:

высший средний класс: преподаватель муниципального колледжа, менеджер среднего звена, учитель средней школы;
средний средний класс: банковский служащий, дантист, учитель начальной школы, начальник смены на предприятии, служащий страховой компании, менеджер супермаркета, квалифицированный столяр;
низший средний класс: автомеханик, парикмахер, бармен, квалифицированный рабочий, служащий гостиницы, работник почты, полицейский, водитель грузовика;
средний низший класс: среднеквалифицированный рабочий, водитель такси;

Всемирный банк в качестве порога абсолютной бедности задаёт существование на менее чем 1,25 американского доллара в день (курс рассчитывается по ППС). В 2015 году Всемирный банк увеличил черту бедности до 1,9 доллара в день.
Востаннє редагувалось Ромасик в Пон 09 сер, 2021 18:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 18:57

  zРадио написав:
Большинство жителей Украины не относят себя к среднему классу. 67,1% граждан причисляют себя к бедным. Такие данные опубликовал Госстат по итогам 2020 года. В ходе исследования службы выяснилось, что почти две трети — 67,1% респондентов — считают, что они бедные. 31,9% опрошенных к таковым себя не относят, но и средним классом называть себя не могут. К среднему классу себя в Украине себя отнесли только 1% граждан


Страна теоретиков, ей богу. Половина населения мечтает о доходе >10 тыс грн, а 7 из 10 пересичных считают, что средний класс начинается с 22 тыс грн в месяц :?

https://ukrrudprom.ua/news/Bednimi_seby ... om__1.html

PS: cрочно вызывайте толмача Libo - без него не разберемся


В Украине среднего класса 60-70% населения.
Средний класс определяется по материальному положению СЕМЬИ, а не индивидуальной з/п.
Средний класс это когда семья:
1. Имеет собственное жилье или в состоянии его арендовать;
2. Может нормально питаться и обеспечивать себя товарами первой необходимости;
3. Может купить или откладывать с получки на товары длительного пользования - тв, холодильник, машину, стиралку и т.д.;
4. Может дать своим детям среднее образование;
5. За свой полный жизненный цикл может приобрести себе новое жилье.

Выгляньте в окошко и посмотрите сколько там машин. Это все средний класс. Найдите повод, пройдитесь по соседям и посмотрите, есть ли у них холодильники, тв, компы, стиралки и прочая техника? Если это есть, то и это средний класс. Это их собственная квартира и работают? Тем более средний класс.
По методике Всемирного банка бедность, это когда на человека меньше $1,9 в день.
А если много укропов и самооценивают себя как "бедные", то это ваша национальная жлобская черта: "Та який же це кабан, це ж підсвинок". Типа, я в нужде и бесперспективный, оставьте меня в спокое.

:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 19:05

antey1969
если не ошибаюсь вы ванговали в 20м схлопывание цен на КРЖН на 50%
переобулись?
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 19:06

  zРадио написав:С вашего позволения, в отношения вас я этого делать не буду. Но если вы считаете, что мои призывы определять ценовую динамику по объективным метрикам, а не единичным объявлениям, непонятно кем подобранных для вас, бессмысленно, а то и вредоносны, желаю, чтобы у вас с собой всегда было сменное белье, когда ваша собственная струя попросится наружу

Ок, без аналогий
Объективными в кратко-среднесроке могут быть лишь несколько параметров.
1) Количество сделок
2) Цена продажи квадратного метра
3) Изменение объемов спроса и предложения
У Вас есть такие данные по месяцам? У меня нет. Поэтому приходится оперировать вторичными данными и уже от них отталкиваться. Графики хороши, когда есть из чего(достоверного) их строить, да и то они имеют свойство сбоить в нашей далекой от прозрачных решений экономике.
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 19:07

  Libo написав:
В Украине среднего класса 60-70% населения.
Средний класс определяется по материальному положению СЕМЬИ, а не индивидуальной з/п.
Средний класс это когда семья:
1. Имеет собственное жилье или в состоянии его арендовать;
2. Может нормально питаться и обеспечивать себя товарами первой необходимости;
3. Может купить или откладывать с получки на товары длительного пользования - тв, холодильник, машину, стиралку и т.д.;
4. Может дать своим детям среднее образование;
5. За свой полный жизненный цикл может приобрести себе новое жилье.

Выгляньте в окошко и посмотрите сколько там машин. Это все средний класс. Найдите повод, пройдитесь по соседям и посмотрите, есть ли у них холодильники, тв, компы, стиралки и прочая техника? Если это есть, то и это средний класс. Это их собственная квартира и работают? Тем более средний класс.
По методике Всемирного банка бедность, это когда на человека меньше $1,9 в день.
А если много укропов и самооценивают себя как "бедные", то это ваша национальная жлобская черта: "Та який же це кабан, це ж підсвинок". Типа, я в нужде и бесперспективный, оставьте меня в спокое.

:lol: :lol: :lol:


Ты написал немаленький комментарий, но перейти по ссылке на оригинал исследования поленился. А там все очевидно и ничего додумывать не надо - вместе с самоопределением указаны и показатели реальных доходов/расходов.

Абсолютной бедности (то, что ты приводишь со ссылкой на ВБ) у нас нет - это правда. Но относительная - есть, причем не только среди социальных иждивенцев, но и работающих

PS: метод "выгляни в окошко и посмотри" - это зло и антинаучная нелепица. Я уже приводил пример реального эксперимента с красной Феррари в потоке говномашин. Если не знаешь его - прочти
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 19:17

немного оффтопа...
как то мимо форумчан и особенно зРадиста прошла информация о выделении Украине 2,7 ярда денег от МВФ в ПОДАРОК
все пазлы складываются к дешевею...
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 19:29

  Faceless написав:Этот легендарный товарищ, вообще-то, топистартер этой ветки :mrgreen:


И вот он, в далеком 2009 году писал:
  hxbbgaf написав:У пирамиды должно быть основание, на котором все держится. В данном случае это конечный покупатель жилья. С такими ценами его нет и не предвидится. так что пирамида рухнет.
Смотрите, у нас сейчас хуже ситуация, выходит, чем 20 лет назад в Токио перед знаменитым обвалом. Средняя зарплата в Киеве 350 долларов, а метр жилья 1800. Это то же самое что метр жилья 10 тыс. при сред. зп 2000 доларов.


В Киеве ща средняя зарплата около 750 долларов. Таким образом, можем еще расти до 3800 долл/метр кв.
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 19:30

  airmax78 написав:
  flyman написав:
  roberto dark написав:flyman
При заданих умовах ( в ізраїлі мінімалка в 2 рази вища, але й за лям новобуд знайти важко), для пересічного звичайно краще купити , а не знімати при умові, що є НЕОБХІДНІ 25% від вартості квартири і ще гроші на 3 роки платити оренду, поки її добудують.

цікаво, думав що при теперішніх цінах вигідніше знімати, хаба у вас іпотека під 1% в шекелях

Ловушка для рационалистов на растущем рынке.


Проценты по ипотеке в Израиле для резидентов зависит в каком банке берете, от желаемого срока ипотеки, заработка, кредитной истории и прочих факторов. Также есть льготные ипотеки для разных слоев населения и ставка может колебаться от 3% и максимум до 7%. Ловушки никакой быть не может ибо в Израиле стабильная экономика, очень позитивная динамика рождаемости, репатрианты все еще продолжают прибывать, а также дефицит пригодной для комфортного проживания земли. Поэтому рынок недвижимости РАСТУЩИЙ ВЕЧНО...
В Украине же все с точностью наоборот. Как и сама жизнь - сплошные ловушки и испытания .
roberto dark
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