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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 09 сер, 2021 19:49
Прохожий написав:
немного оффтопа...
как то мимо форумчан и особенно зРадиста прошла информация о выделении Украине 2,7 ярда денег от МВФ в ПОДАРОК
2,7 ярда мелочь но даже их заметили, и сегодня вспомнили.viewtopic.php?p=5277190#p5277190
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Додано: Пон 09 сер, 2021 19:54
sergikkc007 написав: Faceless написав:
Этот легендарный товарищ, вообще-то, топистартер этой ветки
И вот он, в далеком 2009 году писал:
hxbbgaf написав:
У пирамиды должно быть основание, на котором все держится. В данном случае это конечный покупатель жилья. С такими ценами его нет и не предвидится. так что пирамида рухнет.
Смотрите, у нас сейчас хуже ситуация, выходит, чем 20 лет назад в Токио перед знаменитым обвалом. Средняя зарплата в Киеве 350 долларов, а метр жилья 1800.
Это то же самое что метр жилья 10 тыс. при сред. зп 2000 доларов.
В Киеве ща средняя зарплата около 750 долларов. Таким образом, можем еще расти до 3800 долл/метр кв.
Тут все зрозуміло. Зп в 750 дол і зростання ВВП, на думку статистів, однозначно свідчить про щоденне падіння кржн.
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Додано: Пон 09 сер, 2021 20:38
Олежан написав:
началась продажа 2й очереди City Hub
цена со старта дороже чем в построенной очереди
$2к
при этом даже котлована нет
и за 2к в Изумрудном можно уже с ремонтом готовую взять
чем люди думают когда покупают?
У меня те же мысли.
Зачем покупать котлован, если есть обжитой старо-новострой по лучшей цене.
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Додано: Пон 09 сер, 2021 20:44
UA
все жду реакцию эксперта на арендной ветке
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Додано: Пон 09 сер, 2021 20:58
UA написав: Олежан написав:
началась продажа 2й очереди City Hub
цена со старта дороже чем в построенной очереди
$2к
при этом даже котлована нет
и за 2к в Изумрудном можно уже с ремонтом готовую взять
чем люди думают когда покупают?
У меня те же мысли.
Зачем покупать котлован, если есть обжитой старо-новострой по лучшей цене.
Животворне розтермінування
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Додано: Пон 09 сер, 2021 21:07
Первый написав: UA написав:
У меня те же мысли.
Зачем покупать котлован, если есть обжитой старо-новострой по лучшей цене.
Животворне розтермінування
т.е. реальных денег у пипла нет, но есть уверенность (или надежда?) что они будут в будущем?
Теория ещё более модных МОПов уже не катит?
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Додано: Пон 09 сер, 2021 21:14
airmax78 написав: Унуноктий написав:
Я теперь понял как живут наркоманы. От денег до денег)
Отправлено с моего RMX2170 через Tapatalk
Вам надо соскочить с вашей зависимости. Хватит покупать недвигу в Киеве.
В Одессе у меня больше квадратов. Но там склады и студии в аренде.
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Унуноктий
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Додано: Пон 09 сер, 2021 21:18
UA написав: Первый написав: UA написав:
У меня те же мысли.
Зачем покупать котлован, если есть обжитой старо-новострой по лучшей цене.
Животворне розтермінування
т.е. реальных денег у пипла нет, но есть уверенность (или надежда?) что они будут в будущем?
Теория ещё более модных МОПов уже не катит?
Про таку теорію не чув. Модні МОПи або є або не має
Ви ж ріелтер. Вам краще знати є чи не має грошей.
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Додано: Пон 09 сер, 2021 21:23
UA написав: Олежан написав:
началась продажа 2й очереди City Hub
цена со старта дороже чем в построенной очереди
$2к
при этом даже котлована нет
и за 2к в Изумрудном можно уже с ремонтом готовую взять
чем люди думают когда покупают?
У меня те же мысли.
Зачем покупать котлован, если есть обжитой старо-новострой по лучшей цене.
Не хочет народ в сильно поношенном секонд-хенде жить, модные мопы ему подавай! Вентфасады, а не угандошенную вильнолюдьми штукатурку. Корзины под кондеры и централизованный дренаж, а не ПЦ и вечную капель.
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Додано: Пон 09 сер, 2021 21:25
UA написав: Первый написав: UA написав:
У меня те же мысли.
Зачем покупать котлован, если есть обжитой старо-новострой по лучшей цене.
Животворне розтермінування
т.е. реальных денег у пипла нет, но есть уверенность (или надежда?) что они будут в будущем?
Теория ещё более модных МОПов уже не катит?
Именно теория модных мопов и катит. А рассрочка - это только инструмент. Убери рассрочку по Сити Хабу - Изумрудный и ВГ покупать не кинутся.
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