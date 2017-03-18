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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8252825382548255

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 55
1. Не вище 900
9%
5
2. 901 - 1050
5%
3
3. 1050 - 1200
13%
7
4. 1201 - 1300
13%
7
5. 1301 - 1400
15%
8
6. 1401 - 1500
16%
9
7. 1501 - 1650
9%
5
8. 1651 - 1800
7%
4
9. Більше 1800
13%
7
Всього голосів : 55
Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 19:49

  Прохожий написав:немного оффтопа...
как то мимо форумчан и особенно зРадиста прошла информация о выделении Украине 2,7 ярда денег от МВФ в ПОДАРОК

2,7 ярда мелочь но даже их заметили, и сегодня вспомнили.
viewtopic.php?p=5277190#p5277190
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 19:54

  sergikkc007 написав:
  Faceless написав:Этот легендарный товарищ, вообще-то, топистартер этой ветки :mrgreen:


И вот он, в далеком 2009 году писал:
  hxbbgaf написав:У пирамиды должно быть основание, на котором все держится. В данном случае это конечный покупатель жилья. С такими ценами его нет и не предвидится. так что пирамида рухнет.
Смотрите, у нас сейчас хуже ситуация, выходит, чем 20 лет назад в Токио перед знаменитым обвалом. Средняя зарплата в Киеве 350 долларов, а метр жилья 1800. Это то же самое что метр жилья 10 тыс. при сред. зп 2000 доларов.


В Киеве ща средняя зарплата около 750 долларов. Таким образом, можем еще расти до 3800 долл/метр кв.


Тут все зрозуміло. Зп в 750 дол і зростання ВВП, на думку статистів, однозначно свідчить про щоденне падіння кржн.
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 20:38

  Олежан написав:началась продажа 2й очереди City Hub
цена со старта дороже чем в построенной очереди
$2к
при этом даже котлована нет
и за 2к в Изумрудном можно уже с ремонтом готовую взять

чем люди думают когда покупают?

У меня те же мысли.
Зачем покупать котлован, если есть обжитой старо-новострой по лучшей цене.
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 20:44

UA
все жду реакцию эксперта на арендной ветке
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 20:58

  UA написав:
  Олежан написав:началась продажа 2й очереди City Hub
цена со старта дороже чем в построенной очереди
$2к
при этом даже котлована нет
и за 2к в Изумрудном можно уже с ремонтом готовую взять

чем люди думают когда покупают?

У меня те же мысли.
Зачем покупать котлован, если есть обжитой старо-новострой по лучшей цене.


Животворне розтермінування
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 21:07

  Первый написав:
  UA написав:У меня те же мысли.
Зачем покупать котлован, если есть обжитой старо-новострой по лучшей цене.


Животворне розтермінування

т.е. реальных денег у пипла нет, но есть уверенность (или надежда?) что они будут в будущем?
Теория ещё более модных МОПов уже не катит?
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 21:14

  airmax78 написав:
  Унуноктий написав:Я теперь понял как живут наркоманы. От денег до денег)

Отправлено с моего RMX2170 через Tapatalk

Вам надо соскочить с вашей зависимости. Хватит покупать недвигу в Киеве.

В Одессе у меня больше квадратов. Но там склады и студии в аренде.
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 21:18

  UA написав:
  Первый написав:
  UA написав:У меня те же мысли.
Зачем покупать котлован, если есть обжитой старо-новострой по лучшей цене.


Животворне розтермінування

т.е. реальных денег у пипла нет, но есть уверенность (или надежда?) что они будут в будущем?
Теория ещё более модных МОПов уже не катит?


Про таку теорію не чув. Модні МОПи або є або не має

Ви ж ріелтер. Вам краще знати є чи не має грошей.
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 21:23

:evil:
  UA написав:
  Олежан написав:началась продажа 2й очереди City Hub
цена со старта дороже чем в построенной очереди
$2к
при этом даже котлована нет
и за 2к в Изумрудном можно уже с ремонтом готовую взять

чем люди думают когда покупают?

У меня те же мысли.
Зачем покупать котлован, если есть обжитой старо-новострой по лучшей цене.

Не хочет народ в сильно поношенном секонд-хенде жить, модные мопы ему подавай! Вентфасады, а не угандошенную вильнолюдьми штукатурку. Корзины под кондеры и централизованный дренаж, а не ПЦ и вечную капель.
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 21:25

  UA написав:
  Первый написав:
  UA написав:У меня те же мысли.
Зачем покупать котлован, если есть обжитой старо-новострой по лучшей цене.


Животворне розтермінування

т.е. реальных денег у пипла нет, но есть уверенность (или надежда?) что они будут в будущем?
Теория ещё более модных МОПов уже не катит?

Именно теория модных мопов и катит. А рассрочка - это только инструмент. Убери рассрочку по Сити Хабу - Изумрудный и ВГ покупать не кинутся.
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