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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 57
1. Не вище 900
9%
5
2. 901 - 1050
5%
3
3. 1050 - 1200
12%
7
4. 1201 - 1300
12%
7
5. 1301 - 1400
14%
8
6. 1401 - 1500
18%
10
7. 1501 - 1650
11%
6
8. 1651 - 1800
7%
4
9. Більше 1800
12%
7
Всього голосів : 57
Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 21:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

С интересной ситуацией столкнулся. Украинская мягкая мебель приличного качества и дизайна стоит +/- столько же, сколько мебель демократичных итальянских фабрик. Итальянская качеством по-выше и дизайн по-интереснее понятное дело. Но с ценами на украинскую явно что-то не то.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 22:18

  airmax78 написав:С интересной ситуацией столкнулся. Украинская мягкая мебель приличного качества и дизайна стоит +/- столько же, сколько мебель демократичных итальянских фабрик. Итальянская качеством по-выше и дизайн по-интереснее понятное дело. Но с ценами на украинскую явно что-то не то.


Это спорное утверждение. Основной статьей украинского экспорта в Великобританию была мебель, т.к. в Англии и в Северной Европе хайп на украинскую мебель. Я целенаправлено обставлял тут свою квартиру и дом исключительно украинской мебелью. Новую квартиру буду делать точно также. Прекрасный дизайн, натюрлих дерево, высокое качество. И в Америке смотрелся бы с такой мебелью крутым сэром, но дорого туда везти.
Вся моя мебель производства Львов, Франковск, Днепр, Одесса, Харьков.
Высший пилотаж по мировых стандартам. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 22:23

  airmax78 написав:С интересной ситуацией столкнулся. Украинская мягкая мебель приличного качества и дизайна стоит +/- столько же, сколько мебель демократичных итальянских фабрик. Итальянская качеством по-выше и дизайн по-интереснее понятное дело. Но с ценами на украинскую явно что-то не то.

Ситуация не интересная, а прямо скажем стандартная.
Когда французские сыры стоят столько же, сколько украинские - это нормально.
Если польская ветчина стоит дешевле украинской - это нормально.
Одни и те же марки авто, стоящие у нас на 15-20% дороже, чем в Рашке, - это нормально.
Вот и мебель подтянулась. Всего и делов то.
А качество?
Ну может быть когда нибудь. :twisted:
p\s: Когда мне год назад сказали, что премиальный матрац нашего отечественного производителя будет доставлен только через 3-6 месяцев после заказа, я искренне поржал и тут же купил импортный с доставкой "на завтра"
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 22:30

  airmax78 написав:Не хочет народ в сильно поношенном секонд-хенде жить, модные мопы ему подавай! Вентфасады, а не угандошенную вильнолюдьми штукатурку. Корзины под кондеры и централизованный дренаж, а не ПЦ и вечную капель.


Еще одним фактором популярности новых дорогих жк есть публика - туда сейчас стремятся успешные люди новой украинской экономики. Просто глаз радует эта публика. Это вам не чертятник, который запаркует под домом или на тротуаре свое корыто с европомойки. Там чел заедет на нормальной машине в свой подземный паркинг. Не откажется платить за охрану и консьержа, за уборку и благоустройство придомой территории, не будет ссать в подьезде или в лифте, не будет бросать бычки с балкона. Подавляющее большинство красивые, культурные, интеллигентные и воспитанные люди. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 22:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Libo написав:
  airmax78 написав:Не хочет народ в сильно поношенном секонд-хенде жить, модные мопы ему подавай! Вентфасады, а не угандошенную вильнолюдьми штукатурку. Корзины под кондеры и централизованный дренаж, а не ПЦ и вечную капель.


Еще одним фактором популярности новых дорогих жк есть публика - туда сейчас стремятся успешные люди новой украинской экономики. Просто глаз радует эта публика. Это вам не чертятник, который запаркует под домом или на тротуаре свое корыто с европомойки. Там чел заедет на нормальной машине в свой подземный паркинг. Не откажется платить за охрану и консьержа, за уборку и благоустройство придомой территории, не будет ссать в подьезде или в лифте, не будет бросать бычки с балкона. Подавляющее большинство красивые, культурные, интеллигентные и воспитанные люди. :?
Не то что ты)

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Унуноктий
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 22:43

  antey1969 написав:Когда французские сыры стоят столько же, сколько украинские - это нормально.
Если польская ветчина стоит дешевле украинской - это нормально.


Я от вас чертыл ватных в ступоре. :shock: Мы тут о недвижимости, а вы все время про жратву. Вы наедаетесь когда-нибудь или все время впроголодь? :roll: Может вам тут с нами плотно поужинавшими неинтересно? Может вам тут вечно голодным запилить отдельную ветку про жратву, помойки и секонд-хенды? :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 22:48

  Унуноктий написав:
Libo написав:
Еще одним фактором популярности новых дорогих жк есть публика - туда сейчас стремятся успешные люди новой украинской экономики. Просто глаз радует эта публика. Это вам не чертятник, который запаркует под домом или на тротуаре свое корыто с европомойки. Там чел заедет на нормальной машине в свой подземный паркинг. Не откажется платить за охрану и консьержа, за уборку и благоустройство придомой территории, не будет ссать в подьезде или в лифте, не будет бросать бычки с балкона. Подавляющее большинство красивые, культурные, интеллигентные и воспитанные люди. :?
Не то что ты)


Я уже тоже там себе жилплощадь приобрел. Водить туда буду только девушек с высшим образованием, в вечернем платье, на высоких каблуках и умеренно шумных. :oops:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 23:41

  Libo написав:
  airmax78 написав:Не хочет народ в сильно поношенном секонд-хенде жить, модные мопы ему подавай! Вентфасады, а не угандошенную вильнолюдьми штукатурку. Корзины под кондеры и централизованный дренаж, а не ПЦ и вечную капель.


Еще одним фактором популярности новых дорогих жк есть публика - туда сейчас стремятся успешные люди новой украинской экономики. Просто глаз радует эта публика. Это вам не чертятник, который запаркует под домом или на тротуаре свое корыто с европомойки. Там чел заедет на нормальной машине в свой подземный паркинг. Не откажется платить за охрану и консьержа, за уборку и благоустройство придомой территории, не будет ссать в подьезде или в лифте, не будет бросать бычки с балкона. Подавляющее большинство красивые, культурные, интеллигентные и воспитанные люди. :?

проедьтесь по Филатова к централпарку, посмотрите как там корыта вокруг напаркованы, может попустит
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 00:47

  Libo написав:
  Унуноктий написав:
Libo написав:
Еще одним фактором популярности новых дорогих жк есть публика - туда сейчас стремятся успешные люди новой украинской экономики. Просто глаз радует эта публика. Это вам не чертятник, который запаркует под домом или на тротуаре свое корыто с европомойки. Там чел заедет на нормальной машине в свой подземный паркинг. Не откажется платить за охрану и консьержа, за уборку и благоустройство придомой территории, не будет ссать в подьезде или в лифте, не будет бросать бычки с балкона. Подавляющее большинство красивые, культурные, интеллигентные и воспитанные люди. :?
Не то что ты)


Я уже тоже там себе жилплощадь приобрел. Водить туда буду только девушек с высшим образованием, в вечернем платье, на высоких каблуках и умеренно шумных. :oops:

Так а где, Либо? Расскажите же куда со свиным рылом лучше не соваться?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 03:33

  Ромасик написав:
  Libo написав:
  airmax78 написав:Не хочет народ в сильно поношенном секонд-хенде жить, модные мопы ему подавай! Вентфасады, а не угандошенную вильнолюдьми штукатурку. Корзины под кондеры и централизованный дренаж, а не ПЦ и вечную капель.


Еще одним фактором популярности новых дорогих жк есть публика - туда сейчас стремятся успешные люди новой украинской экономики. Просто глаз радует эта публика. Это вам не чертятник, который запаркует под домом или на тротуаре свое корыто с европомойки. Там чел заедет на нормальной машине в свой подземный паркинг. Не откажется платить за охрану и консьержа, за уборку и благоустройство придомой территории, не будет ссать в подьезде или в лифте, не будет бросать бычки с балкона. Подавляющее большинство красивые, культурные, интеллигентные и воспитанные люди. :?

проедьтесь по Филатова к централпарку, посмотрите как там корыта вокруг напаркованы, может попустит


Он не может.
Его даже из палаты не выпускают.
rjkz
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