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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 09 сер, 2021 21:40
С интересной ситуацией столкнулся. Украинская мягкая мебель приличного качества и дизайна стоит +/- столько же, сколько мебель демократичных итальянских фабрик. Итальянская качеством по-выше и дизайн по-интереснее понятное дело. Но с ценами на украинскую явно что-то не то.
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airmax78
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Додано: Пон 09 сер, 2021 22:18
airmax78 написав:
С интересной ситуацией столкнулся. Украинская мягкая мебель приличного качества и дизайна стоит +/- столько же, сколько мебель демократичных итальянских фабрик. Итальянская качеством по-выше и дизайн по-интереснее понятное дело. Но с ценами на украинскую явно что-то не то.
Это спорное утверждение. Основной статьей украинского экспорта в Великобританию была мебель, т.к. в Англии и в Северной Европе хайп на украинскую мебель. Я целенаправлено обставлял тут свою квартиру и дом исключительно украинской мебелью. Новую квартиру буду делать точно также. Прекрасный дизайн, натюрлих дерево, высокое качество. И в Америке смотрелся бы с такой мебелью крутым сэром, но дорого туда везти.
Вся моя мебель производства Львов, Франковск, Днепр, Одесса, Харьков.
Высший пилотаж по мировых стандартам.
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Libo
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Додано: Пон 09 сер, 2021 22:23
airmax78 написав:
С интересной ситуацией столкнулся. Украинская мягкая мебель приличного качества и дизайна стоит +/- столько же, сколько мебель демократичных итальянских фабрик. Итальянская качеством по-выше и дизайн по-интереснее понятное дело. Но с ценами на украинскую явно что-то не то.
Ситуация не интересная, а прямо скажем стандартная.
Когда французские сыры стоят столько же, сколько украинские - это нормально.
Если польская ветчина стоит дешевле украинской - это нормально.
Одни и те же марки авто, стоящие у нас на 15-20% дороже, чем в Рашке, - это нормально.
Вот и мебель подтянулась. Всего и делов то.
А качество?
Ну может быть когда нибудь.
p\s: Когда мне год назад сказали, что премиальный матрац нашего отечественного производителя будет доставлен только через 3-6 месяцев после заказа, я искренне поржал и тут же купил импортный с доставкой "на завтра"
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antey1969
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Додано: Пон 09 сер, 2021 22:30
airmax78 написав:
Не хочет народ в сильно поношенном секонд-хенде жить, модные мопы ему подавай! Вентфасады, а не угандошенную вильнолюдьми штукатурку. Корзины под кондеры и централизованный дренаж, а не ПЦ и вечную капель.
Еще одним фактором популярности новых дорогих жк есть публика - туда сейчас стремятся успешные люди новой украинской экономики. Просто глаз радует эта публика. Это вам не чертятник, который запаркует под домом или на тротуаре свое корыто с европомойки. Там чел заедет на нормальной машине в свой подземный паркинг. Не откажется платить за охрану и консьержа, за уборку и благоустройство придомой территории, не будет ссать в подьезде или в лифте, не будет бросать бычки с балкона. Подавляющее большинство красивые, культурные, интеллигентные и воспитанные люди.
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Libo
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Додано: Пон 09 сер, 2021 22:38
Libo написав: airmax78 написав:
Не хочет народ в сильно поношенном секонд-хенде жить, модные мопы ему подавай! Вентфасады, а не угандошенную вильнолюдьми штукатурку. Корзины под кондеры и централизованный дренаж, а не ПЦ и вечную капель.
Еще одним фактором популярности новых дорогих жк есть публика - туда сейчас стремятся успешные люди новой украинской экономики. Просто глаз радует эта публика. Это вам не чертятник, который запаркует под домом или на тротуаре свое корыто с европомойки. Там чел заедет на нормальной машине в свой подземный паркинг. Не откажется платить за охрану и консьержа, за уборку и благоустройство придомой территории, не будет ссать в подьезде или в лифте, не будет бросать бычки с балкона. Подавляющее большинство красивые, культурные, интеллигентные и воспитанные люди.
Не то что ты)
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Унуноктий
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Додано: Пон 09 сер, 2021 22:43
antey1969 написав:
Когда французские сыры стоят столько же, сколько украинские - это нормально.
Если польская ветчина стоит дешевле украинской - это нормально.
Я от вас чертыл ватных в ступоре.
Мы тут о недвижимости, а вы все время про жратву. Вы наедаетесь когда-нибудь или все время впроголодь?
Может вам тут с нами плотно поужинавшими неинтересно? Может вам тут вечно голодным запилить отдельную ветку про жратву, помойки и секонд-хенды?
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Libo
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Додано: Пон 09 сер, 2021 22:48
Унуноктий написав: Libo написав:
Еще одним фактором популярности новых дорогих жк есть публика - туда сейчас стремятся успешные люди новой украинской экономики. Просто глаз радует эта публика. Это вам не чертятник, который запаркует под домом или на тротуаре свое корыто с европомойки. Там чел заедет на нормальной машине в свой подземный паркинг. Не откажется платить за охрану и консьержа, за уборку и благоустройство придомой территории, не будет ссать в подьезде или в лифте, не будет бросать бычки с балкона. Подавляющее большинство красивые, культурные, интеллигентные и воспитанные люди.
Не то что ты)
Я уже тоже там себе жилплощадь приобрел. Водить туда буду только девушек с высшим образованием, в вечернем платье, на высоких каблуках и умеренно шумных.
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Libo
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Додано: Пон 09 сер, 2021 23:41
Libo написав: airmax78 написав:
Не хочет народ в сильно поношенном секонд-хенде жить, модные мопы ему подавай! Вентфасады, а не угандошенную вильнолюдьми штукатурку. Корзины под кондеры и централизованный дренаж, а не ПЦ и вечную капель.
Еще одним фактором популярности новых дорогих жк есть публика - туда сейчас стремятся успешные люди новой украинской экономики. Просто глаз радует эта публика. Это вам не чертятник, который запаркует под домом или на тротуаре свое корыто с европомойки. Там чел заедет на нормальной машине в свой подземный паркинг. Не откажется платить за охрану и консьержа, за уборку и благоустройство придомой территории, не будет ссать в подьезде или в лифте, не будет бросать бычки с балкона. Подавляющее большинство красивые, культурные, интеллигентные и воспитанные люди.
проедьтесь по Филатова к централпарку, посмотрите как там корыта вокруг напаркованы, может попустит
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Ромасик
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Додано: Вів 10 сер, 2021 00:47
Libo написав: Унуноктий написав: Libo написав:
Еще одним фактором популярности новых дорогих жк есть публика - туда сейчас стремятся успешные люди новой украинской экономики. Просто глаз радует эта публика. Это вам не чертятник, который запаркует под домом или на тротуаре свое корыто с европомойки. Там чел заедет на нормальной машине в свой подземный паркинг. Не откажется платить за охрану и консьержа, за уборку и благоустройство придомой территории, не будет ссать в подьезде или в лифте, не будет бросать бычки с балкона. Подавляющее большинство красивые, культурные, интеллигентные и воспитанные люди.
Не то что ты)
Я уже тоже там себе жилплощадь приобрел. Водить туда буду только девушек с высшим образованием, в вечернем платье, на высоких каблуках и умеренно шумных.
Так а где, Либо? Расскажите же куда со свиным рылом лучше не соваться?
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airmax78
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Додано: Вів 10 сер, 2021 03:33
Ромасик написав: Libo написав: airmax78 написав:
Не хочет народ в сильно поношенном секонд-хенде жить, модные мопы ему подавай! Вентфасады, а не угандошенную вильнолюдьми штукатурку. Корзины под кондеры и централизованный дренаж, а не ПЦ и вечную капель.
Еще одним фактором популярности новых дорогих жк есть публика - туда сейчас стремятся успешные люди новой украинской экономики. Просто глаз радует эта публика. Это вам не чертятник, который запаркует под домом или на тротуаре свое корыто с европомойки. Там чел заедет на нормальной машине в свой подземный паркинг. Не откажется платить за охрану и консьержа, за уборку и благоустройство придомой территории, не будет ссать в подьезде или в лифте, не будет бросать бычки с балкона. Подавляющее большинство красивые, культурные, интеллигентные и воспитанные люди.
проедьтесь по Филатова к централпарку, посмотрите как там корыта вокруг напаркованы, может попустит
Он не может.
Его даже из палаты не выпускают.
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rjkz
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