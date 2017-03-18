airmax78 написав: Новые очереди стартуют по той же цене или дороже, чем сданные или вот-вот сдающиеся по переуступке. Но это не настоящий дорожай. Это дорожай по мере запуска новых очередей. Хотя готовое - дороже, чем строящееся, потому что риски и цена денег во времени (поэтому дорожай строящегося не считается дорожаем). Но когда стартует новая очередь по цене готовой (которая за время строительства прибавила %%50-100) - это уже тоже не дорожай, потому что начинается новый отсчет и следующие очереди всегда дороже предыдущих. Короче, как ни крути, а дорожай отсутствует. Нет дорожая. Только то что по графику - 7-8%.