Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
stas_rst написав:Vadim V якби було усе так просто, було б щастя шукайте в розрахунку локації до ваших місць роботи/дозвілля/шкіл/садочків. А там уже про конкретні об"єкти читайте на форумах чи тут запитуйте. Ніхто панацеї не придумає за вас самих. Сам у пошуку і розумію, що це - ж0па
Учёба (дочка) в консерватории имени П.И.Чайковского , но в пешей доступности не потянем на однушку. Вот и спросил что киевляне могут посоветовать ?
киевляне могут посоветовать во-первых начинать с бюджета, а во-вторых поменьше полагаться на мнения всяких «советчиков» никто за вас домашку не сделает, стас на 100% прав
Вы ,как коренной киевлянин, какие районы не советовали бы на этих ветках метро на правом берегу? Для вторички бюджет +-50-60.(1к.кв.)
airmax78 написав:Ещё один случай мнимого дорожая, который растишки выдают за настоящий дорожай: дорожай в сданном доме квартиры с ремонтом vs голые стены. Даже если голые стены стоили па1000, в ремонт вложено па700 а продаётся все за 3куе. Это не настоящий дорожай - это увеличение цены в связи с ремонтом. Учим матчасть и ставим растишек на место.
это - другое. вообще, с трудом себе понимаю, сколько ща стоит сделать "средний ремонт" в "средней квартире", почем "средняя техника" и "средняя мебель". Оцениваю примерно в половину стоимости квартиры и сопоставимо с новой приличной машиной с салона
airmax78 написав:Ещё один случай мнимого дорожая, который растишки выдают за настоящий дорожай: дорожай в сданном доме квартиры с ремонтом vs голые стены. Даже если голые стены стоили па1000, в ремонт вложено па700 а продаётся все за 3куе. Это не настоящий дорожай - это увеличение цены в связи с ремонтом. Учим матчасть и ставим растишек на место.
это - другое. вообще, с трудом себе понимаю, сколько ща стоит сделать "средний ремонт" в "средней квартире", почем "средняя техника" и "средняя мебель". Оцениваю примерно в половину стоимости квартиры и сопоставимо с новой приличной машиной с салона
Если уложусь в итоге в 1куе на метре - это будет грейт сакцесс. Если использовать итальянскую мебель, широкоформатный керамогранит, заморачиваться на светильниках - думаю, в 2куе можно не уложиться.
Vadim V написав:[quote="5277477:stas_rst"]Vadim V якби було усе так просто, було б щастя шукайте в розрахунку локації до ваших місць роботи/дозвілля/шкіл/садочків. А там уже про конкретні об"єкти читайте на форумах чи тут запитуйте. Ніхто панацеї не придумає за вас самих. Сам у пошуку і розумію, що це - ж0па
Учёба (дочка) в консерватории имени П.И.Чайковского , но в пешей доступности не потянем на однушку. Вот и спросил что киевляне могут посоветовать ?
киевляне могут посоветовать во-первых начинать с бюджета, а во-вторых поменьше полагаться на мнения всяких «советчиков» никто за вас домашку не сделает, стас на 100% прав
Вы ,как коренной киевлянин, какие районы не советовали бы на этих ветках метро на правом берегу? Для вторички бюджет +-50-60.(1к.кв.)[/quote]давайте лучше с другой стороны подойдем - вы называйте локацию, или жк, а мы поделимся своими субьективными мнениями о них, это будет максимально конструктивно в противном случае каждый будет хвалить свое болото и делиться своими «мнениями» и фобиями, витальен снова повторит, шо киев обесценился и все переехали в ирпень, ромасик скажет шо вся молодежь и счастье на похе, кто-то расскажет про оболонь, кто-то про вднх, а кто то про зелень на вифлеемской и целительные воды тельбина оно вам надо?)
airmax78 написав:Ещё один случай мнимого дорожая, который растишки выдают за настоящий дорожай: дорожай в сданном доме квартиры с ремонтом vs голые стены. Даже если голые стены стоили па1000, в ремонт вложено па700 а продаётся все за 3куе. Это не настоящий дорожай - это увеличение цены в связи с ремонтом. Учим матчасть и ставим растишек на место.
airmax78 написав:Новые очереди стартуют по той же цене или дороже, чем сданные или вот-вот сдающиеся по переуступке. Но это не настоящий дорожай. Это дорожай по мере запуска новых очередей. Хотя готовое - дороже, чем строящееся, потому что риски и цена денег во времени (поэтому дорожай строящегося не считается дорожаем). Но когда стартует новая очередь по цене готовой (которая за время строительства прибавила %%50-100) - это уже тоже не дорожай, потому что начинается новый отсчет и следующие очереди всегда дороже предыдущих. Короче, как ни крути, а дорожай отсутствует. Нет дорожая. Только то что по графику - 7-8%.
Вот зачем ты? Немотивированная агрессия так сказать.
airmax78 написав:Ещё один случай мнимого дорожая, который растишки выдают за настоящий дорожай: дорожай в сданном доме квартиры с ремонтом vs голые стены. Даже если голые стены стоили па1000, в ремонт вложено па700 а продаётся все за 3куе. Это не настоящий дорожай - это увеличение цены в связи с ремонтом. Учим матчасть и ставим растишек на место.
airmax78 написав:Ещё один случай мнимого дорожая, который растишки выдают за настоящий дорожай: дорожай в сданном доме квартиры с ремонтом vs голые стены. Даже если голые стены стоили па1000, в ремонт вложено па700 а продаётся все за 3куе. Это не настоящий дорожай - это увеличение цены в связи с ремонтом. Учим матчасть и ставим растишек на место.
Трішки хронік парапланування. ЖК республіка.
Зараз сама дешева квартира на олх 67 кує
Цены парапланировали, парапланировали да не выпарапланировали)