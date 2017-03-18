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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8257825882598260>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 58
1. Не вище 900
9%
5
2. 901 - 1050
5%
3
3. 1050 - 1200
12%
7
4. 1201 - 1300
12%
7
5. 1301 - 1400
14%
8
6. 1401 - 1500
17%
10
7. 1501 - 1650
12%
7
8. 1651 - 1800
7%
4
9. Більше 1800
12%
7
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 10:37

  kingkongovets написав:
Vadim V написав:
  stas_rst написав:Vadim V якби було усе так просто, було б щастя :) шукайте в розрахунку локації до ваших місць роботи/дозвілля/шкіл/садочків. А там уже про конкретні об"єкти читайте на форумах чи тут запитуйте.
Ніхто панацеї не придумає за вас самих. Сам у пошуку і розумію, що це - ж0па

Учёба (дочка) в консерватории имени П.И.Чайковского , но в пешей доступности не потянем на однушку. Вот и спросил что киевляне могут посоветовать ?
киевляне могут посоветовать во-первых начинать с бюджета, а во-вторых поменьше полагаться на мнения всяких «советчиков»
никто за вас домашку не сделает, стас на 100% прав

Вы ,как коренной киевлянин, какие районы не советовали бы на этих ветках метро на правом берегу? Для вторички бюджет +-50-60.(1к.кв.)
Vadim V
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 11:02

  airmax78 написав:Ещё один случай мнимого дорожая, который растишки выдают за настоящий дорожай: дорожай в сданном доме квартиры с ремонтом vs голые стены. Даже если голые стены стоили па1000, в ремонт вложено па700 а продаётся все за 3куе. Это не настоящий дорожай - это увеличение цены в связи с ремонтом. Учим матчасть и ставим растишек на место.

это - другое.
вообще, с трудом себе понимаю, сколько ща стоит сделать "средний ремонт" в "средней квартире", почем "средняя техника" и "средняя мебель". Оцениваю примерно в половину стоимости квартиры и сопоставимо с новой приличной машиной с салона
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 11:23

  sequence написав:
  airmax78 написав:Ещё один случай мнимого дорожая, который растишки выдают за настоящий дорожай: дорожай в сданном доме квартиры с ремонтом vs голые стены. Даже если голые стены стоили па1000, в ремонт вложено па700 а продаётся все за 3куе. Это не настоящий дорожай - это увеличение цены в связи с ремонтом. Учим матчасть и ставим растишек на место.

это - другое.
вообще, с трудом себе понимаю, сколько ща стоит сделать "средний ремонт" в "средней квартире", почем "средняя техника" и "средняя мебель". Оцениваю примерно в половину стоимости квартиры и сопоставимо с новой приличной машиной с салона

Если уложусь в итоге в 1куе на метре - это будет грейт сакцесс. Если использовать итальянскую мебель, широкоформатный керамогранит, заморачиваться на светильниках - думаю, в 2куе можно не уложиться.
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 11:30

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Vadim V написав:
  kingkongovets написав:
Vadim V написав:[quote="5277477:stas_rst"]Vadim V якби було усе так просто, було б щастя :) шукайте в розрахунку локації до ваших місць роботи/дозвілля/шкіл/садочків. А там уже про конкретні об"єкти читайте на форумах чи тут запитуйте.
Ніхто панацеї не придумає за вас самих. Сам у пошуку і розумію, що це - ж0па

Учёба (дочка) в консерватории имени П.И.Чайковского , но в пешей доступности не потянем на однушку. Вот и спросил что киевляне могут посоветовать ?
киевляне могут посоветовать во-первых начинать с бюджета, а во-вторых поменьше полагаться на мнения всяких «советчиков»
никто за вас домашку не сделает, стас на 100% прав

Вы ,как коренной киевлянин, какие районы не советовали бы на этих ветках метро на правом берегу? Для вторички бюджет +-50-60.(1к.кв.)[/quote]давайте лучше с другой стороны подойдем - вы называйте локацию, или жк, а мы поделимся своими субьективными мнениями о них, это будет максимально конструктивно
в противном случае каждый будет хвалить свое болото и делиться своими «мнениями» и фобиями, витальен снова повторит, шо киев обесценился и все переехали в ирпень, ромасик скажет шо вся молодежь и счастье на похе, кто-то расскажет про оболонь, кто-то про вднх, а кто то про зелень на вифлеемской и целительные воды тельбина
оно вам надо?)
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 11:42

  kingkongovets написав:..
в противном случае каждый будет хвалить свое болото и делиться своими «мнениями» и фобиями..

а Серж заявит что зачем покупать, когда можно снять: сегодня - филармония, завтра - военкомат
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 12:09

  airmax78 написав:Ещё один случай мнимого дорожая, который растишки выдают за настоящий дорожай: дорожай в сданном доме квартиры с ремонтом vs голые стены. Даже если голые стены стоили па1000, в ремонт вложено па700 а продаётся все за 3куе. Это не настоящий дорожай - это увеличение цены в связи с ремонтом. Учим матчасть и ставим растишек на место.


Трішки хронік парапланування. ЖК республіка.

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Зараз сама дешева квартира на олх 67 кує
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 12:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:Новые очереди стартуют по той же цене или дороже, чем сданные или вот-вот сдающиеся по переуступке. Но это не настоящий дорожай. Это дорожай по мере запуска новых очередей. Хотя готовое - дороже, чем строящееся, потому что риски и цена денег во времени (поэтому дорожай строящегося не считается дорожаем). Но когда стартует новая очередь по цене готовой (которая за время строительства прибавила %%50-100) - это уже тоже не дорожай, потому что начинается новый отсчет и следующие очереди всегда дороже предыдущих. Короче, как ни крути, а дорожай отсутствует. Нет дорожая. Только то что по графику - 7-8%.
Вот зачем ты? Немотивированная агрессия так сказать.

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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 12:13

  Первый написав:
  airmax78 написав:Ещё один случай мнимого дорожая, который растишки выдают за настоящий дорожай: дорожай в сданном доме квартиры с ремонтом vs голые стены. Даже если голые стены стоили па1000, в ремонт вложено па700 а продаётся все за 3куе. Это не настоящий дорожай - это увеличение цены в связи с ремонтом. Учим матчасть и ставим растишек на место.


Трішки хронік парапланування. ЖК республіка.

Зображення

Зараз сама дешева квартира на олх 67 кує

"Максим, хватит врать про 70-100% рост"!(с)
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 12:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Первый написав:
  airmax78 написав:Ещё один случай мнимого дорожая, который растишки выдают за настоящий дорожай: дорожай в сданном доме квартиры с ремонтом vs голые стены. Даже если голые стены стоили па1000, в ремонт вложено па700 а продаётся все за 3куе. Это не настоящий дорожай - это увеличение цены в связи с ремонтом. Учим матчасть и ставим растишек на место.


Трішки хронік парапланування. ЖК республіка.

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Зараз сама дешева квартира на олх 67 кує
Цены парапланировали, парапланировали да не выпарапланировали)

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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 12:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://www.fg.gov.ua/articles/50146-ze ... banku.html
Faceless
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