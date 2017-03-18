Вывсеврете! Это рост по мере строительства, заманухи рылов и хотелки неадекватных продаванов. А так-то если поискать, то нет никакого роста и в Республике можно взять квартиру за те же 37 тыщ.
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Додано: Вів 10 сер, 2021 12:16
Додано: Вів 10 сер, 2021 12:26
Додано: Вів 10 сер, 2021 12:37
Растишки продолжают пробивать дно, втюхивая уже март 2019-го как пруф даражая. Глупые, даражай 2019-го никто не отрицает. Именно в тот год цены КРЖН восстанавливались быстрее всего после обвала 2014-2015 гг
PS: Максим, а тебе пора определяться - есть в инвестициях в первичку премия за риск, или нет. Потому что сейчас ты ведешь себя как больно ударившийся головой - тут помню, тут не помню
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