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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8257825882598260

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 58
1. Не вище 900
9%
5
2. 901 - 1050
5%
3
3. 1050 - 1200
12%
7
4. 1201 - 1300
12%
7
5. 1301 - 1400
14%
8
6. 1401 - 1500
17%
10
7. 1501 - 1650
12%
7
8. 1651 - 1800
7%
4
9. Більше 1800
12%
7
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 12:16

  Первый написав:Трішки хронік парапланування. ЖК республіка.
Зараз сама дешева квартира на олх 67 кує

Вывсеврете! Это рост по мере строительства, заманухи рылов и хотелки неадекватных продаванов. А так-то если поискать, то нет никакого роста и в Республике можно взять квартиру за те же 37 тыщ.
Natt
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 12:26

А можна було взгалі замість ланча судочок з дому носити і вуаля

:shock:
Але по графікам був ось ось пздц…

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Первый
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 12:37

Растишки продолжают пробивать дно, втюхивая уже март 2019-го как пруф даражая. Глупые, даражай 2019-го никто не отрицает. Именно в тот год цены КРЖН восстанавливались быстрее всего после обвала 2014-2015 гг

PS: Максим, а тебе пора определяться - есть в инвестициях в первичку премия за риск, или нет. Потому что сейчас ты ведешь себя как больно ударившийся головой - тут помню, тут не помню
zРадио
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