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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 59
1. Не вище 900
8%
5
2. 901 - 1050
5%
3
3. 1050 - 1200
12%
7
4. 1201 - 1300
12%
7
5. 1301 - 1400
14%
8
6. 1401 - 1500
17%
10
7. 1501 - 1650
12%
7
8. 1651 - 1800
8%
5
9. Більше 1800
12%
7
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 15:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Libo написав:ЖК Французский квартал - 2 расположен на территории Печерского района.
ЗЫ Изучи сначала карту Киева и только потом других учи, киевлянин сраный.

Печерский район не равно Печерск, как и Подольский район не равно Подол.
А то весь Веник так скажет, что он на Подоле живет
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 15:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Рекорд за останні 30 місяців: у липні українці зареєстрували 55 тисяч іномарок з пробігом
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 15:38

  Libo написав:
  Faceless написав:
  Libo написав:ФК-2.
Когда смотрел, понравилась еще Галактика и ЯГ. Но больше подошел ФК-2.

Может, я чего-то не понимаю, но как можно их в один ряд ставить?


Один концепт. ЖК. Продвинутая инфраструктура, обслуживание и публика. Практически одинаковое линейное и временное расстояние до географического центра столицы. :?

Все-таки Галактика - это эконом, ну чуть выше, чем эконом. Тогда уж ближе хотя бы Сонячна Рів'єра
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 15:40

  Унуноктий написав:Рекорд за останні 30 місяців: у липні українці зареєстрували 55 тисяч іномарок з пробігом

это думаю как-то связано с легализацией евро6лях.
тут другой момент - по новым тачкам тоже рекорды, если считать с 2014
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 15:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  Олежан написав:все пролучили доначисление по теплу за июль?
дозвонился в цкс, сказали что за август будет еще больше, уже доначислили всем, платежки в сентябре увидим

Я попросил консьержа уничтожать счета за тепло, которые мне приходят. Такое решение. Меньше знаешь - лучше спишь.
Председатель вывесил списки должников- с криками и угрозами сорвали. Теперь у него другая тактика: перечисли мне на карту, и я заплачу и квитанцию пришлю в Вайбер или на почту. Естественно, с кэшбэком 5%. Работает!!!. Уже 3 ю карту открывает, кэшбэк ограничен 500грн в месяц. Помогаю.
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 16:02

  Faceless написав:ФК-2 на Б. Васильковской, и район этот называется вроде как саперное поле


ул. Предславинская и Джона Макейна (бывшая Ивана Кудри).
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 16:26

  Libo написав:
  Faceless написав:ФК-2 на Б. Васильковской, и район этот называется вроде как саперное поле


ул. Предславинская и Джона Макейна (бывшая Ивана Кудри).

Печерск(не путать с Печерским р-ном) от ЛУ до днепра, остальное от лукавого)

Кудри всегда были ипенями Печеркого р-на типа Виноградарь Подольского)
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 16:39

  Libo написав:У меня бы в хозвзвод, свинопасом. Или максимум отдал бы в стройбат.
Докладываю всему провинциальному чертятнику, косящему под интеллигентных коренных киевлян : ЖК Французский квартал - 2 расположен на территории Печерского района. :!: :!: :!:
ЗЫ Изучи сначала карту Киева и только потом других учи, киевлянин сраный. :?


"До складу Печерського району входять території:

Чорна гора

Верхня Теличка

Саперне поле

Звіринець

Печерськ

Черепанова гора

Берестове

Клов

Бесарабка

Липки

Лавра"
https://uk.wikipedia.org/wiki/Печерський_район

"печерск" - это название местности
печерский район - административная единица
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 16:47

  Libo написав:Но коренные киевляне должны знать, что улица названая в честь краснопузого террориста Ивана Кудри административно и в простонародном обиходе всегда относилась и к Печерску, и к Печерскому району. А то тут некто из косящих под коренных киевлян тюбик на меня давить начал, засомневался видите ли, что я из Киева. :? Подолянин. Не сомневайтесь. :wink:


никогда коренные не назывывали саперное поле печерском, брехло
кстати раньше это был московский район, а никак не печерский)
https://uk.wikipedia.org/wiki/Московський_район_(Київ)
Востаннє редагувалось kingkongovets в Вів 10 сер, 2021 16:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 16:51

  Прохожий написав:
Кудри всегда были ипенями Печеркого р-на типа Виноградарь Подольского)


верх кудри - да
речь то о фк2)
бывший московский)
kingkongovets
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