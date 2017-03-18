Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Олежан написав:все пролучили доначисление по теплу за июль? дозвонился в цкс, сказали что за август будет еще больше, уже доначислили всем, платежки в сентябре увидим
Я попросил консьержа уничтожать счета за тепло, которые мне приходят. Такое решение. Меньше знаешь - лучше спишь.
Председатель вывесил списки должников- с криками и угрозами сорвали. Теперь у него другая тактика: перечисли мне на карту, и я заплачу и квитанцию пришлю в Вайбер или на почту. Естественно, с кэшбэком 5%. Работает!!!. Уже 3 ю карту открывает, кэшбэк ограничен 500грн в месяц. Помогаю.
Libo написав:У меня бы в хозвзвод, свинопасом. Или максимум отдал бы в стройбат. Докладываю всему провинциальному чертятнику, косящему под интеллигентных коренных киевлян : ЖК Французский квартал - 2 расположен на территории Печерского района. ЗЫ Изучи сначала карту Киева и только потом других учи, киевлянин сраный.
Libo написав:Но коренные киевляне должны знать, что улица названая в честь краснопузого террориста Ивана Кудри административно и в простонародном обиходе всегда относилась и к Печерску, и к Печерскому району. А то тут некто из косящих под коренных киевлян тюбик на меня давить начал, засомневался видите ли, что я из Киева. Подолянин. Не сомневайтесь.
никогда коренные не назывывали саперное поле печерском, брехло кстати раньше это был московский район, а никак не печерский) https://uk.wikipedia.org/wiki/Московський_район_(Київ)
Востаннє редагувалось kingkongovets в Вів 10 сер, 2021 16:48, всього редагувалось 1 раз.