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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 59
1. Не вище 900
8%
5
2. 901 - 1050
5%
3
3. 1050 - 1200
12%
7
4. 1201 - 1300
12%
7
5. 1301 - 1400
14%
8
6. 1401 - 1500
17%
10
7. 1501 - 1650
12%
7
8. 1651 - 1800
8%
5
9. Більше 1800
12%
7
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 17:21

  Faceless написав:
  Libo написав:ЖК Французский квартал - 2 расположен на территории Печерского района.
ЗЫ Изучи сначала карту Киева и только потом других учи, киевлянин сраный.

Печерский район не равно Печерск, как и Подольский район не равно Подол.
А то весь Веник так скажет, что он на Подоле живет


жаль шо удалили пост, хотел спросить у "подолянина" о приорке
это ж тоже подол, получается? :mrgreen:
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 17:27

  kingkongovets написав:жаль шо удалили пост, хотел спросить у "подолянина" о приорке
это ж тоже подол, получается? :mrgreen:


Для меня дух Подола заканчивается у М Т.Г.Шевченка. :?
Если Приорка считает, что они на Подоле, то это их право. Но и они граждане Подола. Однозначно. 8)

Libo
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 17:40

В ходе состоявшейся дискуссии прочувствовал на себе лютую классовую ненависть и зависть к новым гражданам Печерского района столицы со стороны разных швондеров и шариковых. Стыдно должно быть вам, ребята. :oops: Нет чтобы поздравить и пожелать дальнейших успехов, так они попытались обосрать эту дорогую малину. :(
Пора уезжать и отдохнуть от этой классовой нетерпимости. :P
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 17:49

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Libo написав:
  kingkongovets написав:жаль шо удалили пост, хотел спросить у "подолянина" о приорке
это ж тоже подол, получается? :mrgreen:


Для меня дух Подола заканчивается у М Т.Г.Шевченка. :?
Если Приорка считает, что они на Подоле, то это их право. Но и они граждане Подола. Однозначно. 8)

нормальный, самодостаточный человек на твоем месте сказал бы шото типа «о, не знал, интересно! спасибо за инфу!» , да и все
я бы и не стал даже об этом заикаться, если бы не вся эта твоя пафосно-фальшивая пошлятина типа «матерого киевлянина»
лоханулся - утрись и сделай выводы
не рефлексируй как баба, не уподобляйся зрадио

зы: про швондеров и шариковых от советского шакала особенно повеселило)
тем более в отношении зависти, бгг
кстати а шо ты заканчивал кроме школы прапоров? неужто 5й факультет общевойскового на пересечении?
Востаннє редагувалось kingkongovets в Вів 10 сер, 2021 17:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 17:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Libo написав:Нет чтобы поздравить и пожелать дальнейших успехов, так они попытались обосрать эту дорогую малину. Пора уезжать и отдохнуть от этой классовой нетерпимости.

Соррі, не втримався. Аж сльозу пустив :)

Востаннє редагувалось stas_rst в Вів 10 сер, 2021 17:57, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 17:55

  kingkongovets написав:нормальный, самодостаточный человек на твоем месте сказал бы шото типа «о, не знал, интересно! спасибо за инфу!» , да и все
я бы и не стал даже об этом заикаться, если бы не вся эта твоя пафосно-фальшивая пошлятина типа «матерого киевлянина@
лоханулся - утрись и сделай выводы
не рефлексируй как баба, не уподобляйся зрадио


Полистай интернет и сможешь сам убедиться, что та земля, на которой стоит ЖК ФК-2 всегда относилась к Печерскому району. Для себя и чтоб больше так позорно не обсираться. :wink:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 18:02

  Faceless написав:Все-таки Галактика - это эконом, ну чуть выше, чем эконом. Тогда уж ближе хотя бы Сонячна Рів'єра

Патриотика :idea:
Зачем платить больше, если сам Либо, бывалый за океанами и видевший белых людей, не видит разницы? :D
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 18:03

  Libo написав:
  kingkongovets написав:нормальный, самодостаточный человек на твоем месте сказал бы шото типа «о, не знал, интересно! спасибо за инфу!» , да и все
я бы и не стал даже об этом заикаться, если бы не вся эта твоя пафосно-фальшивая пошлятина типа «матерого киевлянина@
лоханулся - утрись и сделай выводы
не рефлексируй как баба, не уподобляйся зрадио


Полистай интернет и сможешь сам убедиться, что та земля, на которой стоит ЖК ФК-2 всегда относилась к Печерскому району. Для себя и чтоб больше так позорно не обсираться. :wink:

Помнится, несколько месяцев назад был жесткий спор Лыбедская - это ипеня или нет? :mrgreen:
История циклична (с)
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 18:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Да успокойтесь оба. Гражданство Печерского района, проживание на Саперном поле недалеко от Печерска. Можно распечатать и в багетной раме повесить на стену.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 18:04

  stas_rst написав:Соррі, не втримався. Аж сльозу пустив :)


Не скчай. Я через пару месяцев опять приеду. Еще более возвещённым. 8)
Libo
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