Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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В ходе состоявшейся дискуссии прочувствовал на себе лютую классовую ненависть и зависть к новым гражданам Печерского района столицы со стороны разных швондеров и шариковых. Стыдно должно быть вам, ребята. Нет чтобы поздравить и пожелать дальнейших успехов, так они попытались обосрать эту дорогую малину. Пора уезжать и отдохнуть от этой классовой нетерпимости.
kingkongovets написав:жаль шо удалили пост, хотел спросить у "подолянина" о приорке это ж тоже подол, получается?
Для меня дух Подола заканчивается у М Т.Г.Шевченка. Если Приорка считает, что они на Подоле, то это их право. Но и они граждане Подола. Однозначно.
нормальный, самодостаточный человек на твоем месте сказал бы шото типа «о, не знал, интересно! спасибо за инфу!» , да и все я бы и не стал даже об этом заикаться, если бы не вся эта твоя пафосно-фальшивая пошлятина типа «матерого киевлянина» лоханулся - утрись и сделай выводы не рефлексируй как баба, не уподобляйся зрадио
зы: про швондеров и шариковых от советского шакала особенно повеселило) тем более в отношении зависти, бгг кстати а шо ты заканчивал кроме школы прапоров? неужто 5й факультет общевойскового на пересечении?
Востаннє редагувалось kingkongovets в Вів 10 сер, 2021 17:56, всього редагувалось 1 раз.
kingkongovets написав:нормальный, самодостаточный человек на твоем месте сказал бы шото типа «о, не знал, интересно! спасибо за инфу!» , да и все я бы и не стал даже об этом заикаться, если бы не вся эта твоя пафосно-фальшивая пошлятина типа «матерого киевлянина@ лоханулся - утрись и сделай выводы не рефлексируй как баба, не уподобляйся зрадио
Полистай интернет и сможешь сам убедиться, что та земля, на которой стоит ЖК ФК-2 всегда относилась к Печерскому району. Для себя и чтоб больше так позорно не обсираться.
kingkongovets написав:нормальный, самодостаточный человек на твоем месте сказал бы шото типа «о, не знал, интересно! спасибо за инфу!» , да и все я бы и не стал даже об этом заикаться, если бы не вся эта твоя пафосно-фальшивая пошлятина типа «матерого киевлянина@ лоханулся - утрись и сделай выводы не рефлексируй как баба, не уподобляйся зрадио
Полистай интернет и сможешь сам убедиться, что та земля, на которой стоит ЖК ФК-2 всегда относилась к Печерскому району. Для себя и чтоб больше так позорно не обсираться.
Помнится, несколько месяцев назад был жесткий спор Лыбедская - это ипеня или нет? История циклична (с)