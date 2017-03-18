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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 59
1. Не вище 900
8%
5
2. 901 - 1050
5%
3
3. 1050 - 1200
12%
7
4. 1201 - 1300
12%
7
5. 1301 - 1400
14%
8
6. 1401 - 1500
17%
10
7. 1501 - 1650
12%
7
8. 1651 - 1800
8%
5
9. Більше 1800
12%
7
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 18:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Libo написав:
  kingkongovets написав:нормальный, самодостаточный человек на твоем месте сказал бы шото типа «о, не знал, интересно! спасибо за инфу!» , да и все
я бы и не стал даже об этом заикаться, если бы не вся эта твоя пафосно-фальшивая пошлятина типа «матерого киевлянина@
лоханулся - утрись и сделай выводы
не рефлексируй как баба, не уподобляйся зрадио


Полистай интернет и сможешь сам убедиться, что та земля, на которой стоит ЖК ФК-2 всегда относилась к Печерскому району. Для себя и чтоб больше так позорно не обсираться. :wink:
смешной, я родом с красноармейской, я родился на углу предславинской и тверской, это мой родной район, я помню его с детства, я 69го года рождения
кому ты говоришь «полистай интернет»?)
раньше это был московский район, потом все переиграли и он стал печерским, но настоящий киевлянин никогда его печерском не называл, это всегда было саперное поле
таи был кзэт - завод электротранспорта дзержинского и старое здание водоканала
я же тебе выше кидал ссылку - почитай про московский район

кстати я лет в 10 как то с чужих слов произнес термин «нижний печерск» в разговоре с дедом и получил в ответ получасовую лекцию в чем отличие названий местностей от названий административных единиц с упоминанием основных киевских топонимов, из которой также вынес доя себя значение термина «оксюморон»
жаль, шо в твоем детстве подобный разговор не состоялся
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 18:06

  Libo написав:
  stas_rst написав:Соррі, не втримався. Аж сльозу пустив :)


Не скчай. Я через пару месяцев опять приеду. Еще более возвещённым. 8)

а шо в тех местах GPRS в дефиците? :D
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 18:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Ромасик написав:Помнится, несколько месяцев назад был жесткий спор Лыбедская - это ипеня или нет?
История циклична (с)

Несколько лет назад, когда тут еще писала куинка/киевлянка, был спор о границах Подола, бои проходили за линию емнип где-то около Щекавицкой.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 18:08

  Faceless написав:Да успокойтесь оба. Гражданство Печерского района, проживание на Саперном поле недалеко от Печерска. Можно распечатать и в багетной раме повесить на стену.


К любому топониму можно присобачить слово "Печерск" и радоваться. В данном случае это могут быть "Саперно-Печерские Липки" :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 18:10

  zРадио написав:
  Faceless написав:Да успокойтесь оба. Гражданство Печерского района, проживание на Саперном поле недалеко от Печерска. Можно распечатать и в багетной раме повесить на стену.


К любому топониму можно присобачить слово "Печерск" и радоваться. В данном случае это могут быть "Саперно-Печерские Липки" :mrgreen:

В Черкассах, например, тоже есть Крещатик - лайфхак, как относительно недорого прикупить квартиру на Крещатике

Я уже молчу о Нью-Йорке где-то в Луганской обл
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 18:11

  Faceless написав:
  Ромасик написав:Помнится, несколько месяцев назад был жесткий спор Лыбедская - это ипеня или нет?
История циклична (с)

Несколько лет назад, когда тут еще писала куинка/киевлянка, был спор о границах Подола, бои проходили за линию емнип где-то около Щекавицкой.

мне пришлось аж загуглить :oops:
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 18:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Faceless написав:
  Ромасик написав:Помнится, несколько месяцев назад был жесткий спор Лыбедская - это ипеня или нет?
История циклична (с)

Несколько лет назад, когда тут еще писала куинка/киевлянка, был спор о границах Подола, бои проходили за линию емнип где-то около Щекавицкой.
вот тут весь подол
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kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 18:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати, если предположить, что на Теличке откроют одноименную техническую станцию на вход (она давно есть, просто закрыта), и начнут застраивать местную промку - это тоже ж можно будет гордо именовать "нижний Печерск"? Уже вижу тектовки объялений: "продается квартира в доме бизнес-класса в элитном районе Киева..."
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 18:15

  Faceless написав:
  zРадио написав:
  Faceless написав:Да успокойтесь оба. Гражданство Печерского района, проживание на Саперном поле недалеко от Печерска. Можно распечатать и в багетной раме повесить на стену.


К любому топониму можно присобачить слово "Печерск" и радоваться. В данном случае это могут быть "Саперно-Печерские Липки" :mrgreen:

В Черкассах, например, тоже есть Крещатик - лайфхак, как относительно недорого прикупить квартиру на Крещатике


Кстати, насколько я понимаю, невозможность загнать топонимы в рамки прав интеллектуальной собственности и породила этот колхозный маркетинг-баттл с названиями киевских ЖК громкими именами Манхэттен, Чикаго, Вашингтон и пр.
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 18:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Faceless написав:Кстати, если предположить, что на Теличке откроют одноименную техническую станцию на вход (она давно есть, просто закрыта), и начнут застраивать местную промку - это тоже ж можно будет гордо именовать "нижний Печерск"? Уже вижу тектовки объялений: "продается квартира в доме бизнес-класса в элитном районе Киева..."
ну так жители свитлопарка ж тоже «граждане печерска» ггг)
kingkongovets
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