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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 10 сер, 2021 18:17
Faceless написав:
Кстати, если предположить, что на Теличке откроют одноименную техническую станцию на вход (она давно есть, просто закрыта), и начнут застраивать местную промку - это тоже ж можно будет гордо именовать "нижний Печерск"? Уже вижу тектовки объялений: "продается квартира в доме бизнес-класса в элитном районе Киева..."
в элитном районе уже Свитло парк продается
А Манхеттен не там построили)
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Додано: Вів 10 сер, 2021 18:18
Faceless написав: Ромасик написав:
Помнится, несколько месяцев назад был жесткий спор Лыбедская - это ипеня или нет?
История циклична (с)
Несколько лет назад, когда тут еще писала куинка/киевлянка, был спор о границах Подола, бои проходили за линию емнип где-то около Щекавицкой.
А еще чуть раньше граница Киева проходила в районе Метро Золотые Ворота, а на нынешнем Печерске монахи еще только рыли пещеры и он считался киевскими ипенями.
А центром Киева считалась София.
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Додано: Вів 10 сер, 2021 18:21
Ромасик написав:
А Манхеттен не там построили)
А Манхэттен, интересно, будет иметь адреса пр. Победы, или ул. Борщаговской? Будет очень ржачно, если второе
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Додано: Вів 10 сер, 2021 18:25
kingkongovets написав: Faceless написав: Ромасик написав:
Помнится, несколько месяцев назад был жесткий спор Лыбедская - это ипеня или нет?
История циклична (с)
Несколько лет назад, когда тут еще писала куинка/киевлянка, был спор о границах Подола, бои проходили за линию емнип где-то около Щекавицкой.
вот тут весь подол
Смотрел-смотрел, но я таки не в силах четко маппинг наложить на современные улицы. Как я понимаю, Подол ограничен примерно ул Оленівська, Кирилловской, Фроловской, Боричев ток и Почтовой площадью
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Додано: Вів 10 сер, 2021 18:26
kingkongovets написав:
Faceless написав:Кстати, если предположить, что на Теличке откроют одноименную техническую станцию на вход (она давно есть, просто закрыта), и начнут застраивать местную промку - это тоже ж можно будет гордо именовать "нижний Печерск"? Уже вижу тектовки объялений: "продается квартира в доме бизнес-класса в элитном районе Киева..."
ну так жители свитлопарка ж тоже «граждане печерска» ггг)
Я все понял.
Печерский район это кусок говна и именно поэтому вы туда не стремитесь. На ваших борщах и троях намного лучше и именно поэтому вам предпочтительнее высокое звание гражданина борща или трои.
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Додано: Вів 10 сер, 2021 18:27
Libo написав: Faceless написав: Ромасик написав:
Помнится, несколько месяцев назад был жесткий спор Лыбедская - это ипеня или нет?
История циклична (с)
Несколько лет назад, когда тут еще писала куинка/киевлянка, был спор о границах Подола, бои проходили за линию емнип где-то около Щекавицкой.
А еще чуть раньше граница Киева проходила в районе Метро Золотые Ворота, а на нынешнем Печерске монахи еще только рыли пещеры и он считался киевскими ипенями.
А центром Киева считалась София.
И сейчас считается.
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airmax78
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Додано: Вів 10 сер, 2021 18:30
airmax78 написав:
И сейчас считается.
Но в Шевченковском районе.
Такое же гавно как и Печерский.
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Libo
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Додано: Вів 10 сер, 2021 18:31
Libo написав:
Я все понял.
Печерский район это кусок говна и именно поэтому вы туда не стремитесь. На ваших борщах и троях намного лучше и именно поэтому вам предпочтительнее высокое звание гражданина борща или трои.
я вижу с понималкой у тебя так же туго, как и у зрадио, несмотря на все ваши понты
зы: первую свою квартиру я купил именно на печерске, на лейпцигской
в 1994ом году
а в фк2 у меня два объекта коммерции - это по поводу «классовой ненависти» и «шариковых»
ну и рядом там еще несколько)
ззы: кстати компот - редкая рыгаловка, это не одесса)
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