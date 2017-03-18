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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8262826382648265

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 59
1. Не вище 900
8%
5
2. 901 - 1050
5%
3
3. 1050 - 1200
12%
7
4. 1201 - 1300
12%
7
5. 1301 - 1400
14%
8
6. 1401 - 1500
17%
10
7. 1501 - 1650
12%
7
8. 1651 - 1800
8%
5
9. Більше 1800
12%
7
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 18:17

  Faceless написав:Кстати, если предположить, что на Теличке откроют одноименную техническую станцию на вход (она давно есть, просто закрыта), и начнут застраивать местную промку - это тоже ж можно будет гордо именовать "нижний Печерск"? Уже вижу тектовки объялений: "продается квартира в доме бизнес-класса в элитном районе Киева..."

в элитном районе уже Свитло парк продается :D
А Манхеттен не там построили)
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 18:18

  Faceless написав:
  Ромасик написав:Помнится, несколько месяцев назад был жесткий спор Лыбедская - это ипеня или нет?
История циклична (с)

Несколько лет назад, когда тут еще писала куинка/киевлянка, был спор о границах Подола, бои проходили за линию емнип где-то около Щекавицкой.


А еще чуть раньше граница Киева проходила в районе Метро Золотые Ворота, а на нынешнем Печерске монахи еще только рыли пещеры и он считался киевскими ипенями.
А центром Киева считалась София.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 18:21

  Ромасик написав:А Манхеттен не там построили)


А Манхэттен, интересно, будет иметь адреса пр. Победы, или ул. Борщаговской? Будет очень ржачно, если второе :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 18:25

  kingkongovets написав:
Faceless написав:
  Ромасик написав:Помнится, несколько месяцев назад был жесткий спор Лыбедская - это ипеня или нет?
История циклична (с)

Несколько лет назад, когда тут еще писала куинка/киевлянка, был спор о границах Подола, бои проходили за линию емнип где-то около Щекавицкой.
вот тут весь подол
Зображення

Смотрел-смотрел, но я таки не в силах четко маппинг наложить на современные улицы. Как я понимаю, Подол ограничен примерно ул Оленівська, Кирилловской, Фроловской, Боричев ток и Почтовой площадью
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 18:26

  kingkongovets написав:
Faceless написав:Кстати, если предположить, что на Теличке откроют одноименную техническую станцию на вход (она давно есть, просто закрыта), и начнут застраивать местную промку - это тоже ж можно будет гордо именовать "нижний Печерск"? Уже вижу тектовки объялений: "продается квартира в доме бизнес-класса в элитном районе Киева..."
ну так жители свитлопарка ж тоже «граждане печерска» ггг)


Я все понял.
Печерский район это кусок говна и именно поэтому вы туда не стремитесь. На ваших борщах и троях намного лучше и именно поэтому вам предпочтительнее высокое звание гражданина борща или трои.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 18:27

  Libo написав:
  Faceless написав:
  Ромасик написав:Помнится, несколько месяцев назад был жесткий спор Лыбедская - это ипеня или нет?
История циклична (с)

Несколько лет назад, когда тут еще писала куинка/киевлянка, был спор о границах Подола, бои проходили за линию емнип где-то около Щекавицкой.


А еще чуть раньше граница Киева проходила в районе Метро Золотые Ворота, а на нынешнем Печерске монахи еще только рыли пещеры и он считался киевскими ипенями.
А центром Киева считалась София.
:lol: :lol: :lol:

И сейчас считается.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 18:30

  airmax78 написав:
  Libo написав:А еще чуть раньше граница Киева проходила в районе Метро Золотые Ворота, а на нынешнем Печерске монахи еще только рыли пещеры и он считался киевскими ипенями.
А центром Киева считалась София.
:lol: :lol: :lol:

И сейчас считается.


Но в Шевченковском районе. :!: Такое же гавно как и Печерский. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 18:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Libo написав:
Я все понял.
Печерский район это кусок говна и именно поэтому вы туда не стремитесь. На ваших борщах и троях намного лучше и именно поэтому вам предпочтительнее высокое звание гражданина борща или трои.
:lol: :lol: :lol:


я вижу с понималкой у тебя так же туго, как и у зрадио, несмотря на все ваши понты

зы: первую свою квартиру я купил именно на печерске, на лейпцигской
в 1994ом году
а в фк2 у меня два объекта коммерции - это по поводу «классовой ненависти» и «шариковых»
ну и рядом там еще несколько)

ззы: кстати компот - редкая рыгаловка, это не одесса)
kingkongovets
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