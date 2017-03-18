Додано: Вів 10 сер, 2021 20:49

zРадио написав: pesikot написав: zРадио

тут ветка про жильё, а не про офисную недвигу



И как ты там говорил, единичное - не факт. Но ты тащишь единичное про офисное



Твоя легенда хромает на все ноги, в смысле, что ты туп как пробка

Потому, топ-менеджер по развитию, с панамерой в фуле в год - таким тупым быть не может тут ветка про жильё, а не про офисную недвигуИ как ты там говорил, единичное - не факт. Но ты тащишь единичное про офисноеТвоя легенда хромает на все ноги, в смысле, что ты туп как пробкаПотому, топ-менеджер по развитию, с панамерой в фуле в год - таким тупым быть не может



Зашел выговориться после тяжелого дня с нахлобучкой от начальства? )) Ок, я привык, ни в чем себе не отказывай.



По сути твоего вброса - я не делал никаких выводов о дешевее, хотя т.н. практики на тех же частных случаях (только куда более мелких, чем продажа здания) делают выводы о мега-дорожае. Просто поделился незаурядной новостью из жизни РН Зашел выговориться после тяжелого дня с нахлобучкой от начальства? )) Ок, я привык, ни в чем себе не отказывай.По сути твоего вброса - я не делал никаких выводов о дешевее, хотя т.н. практики на тех же частных случаях (только куда более мелких, чем продажа здания) делают выводы о мега-дорожае. Просто поделился незаурядной новостью из жизни РН

Послушай, но твои примеры гораздо более оторванные от жизни. Эти сделки по покупке проблемных активов - это вообще отдельная песня никакого отношения к рыночным ценам не имеющая. Такой актив мало купить - его еще надо потом удержать. А это могут не только лишь все. И это закладывается в цену. Во-вторых (а может и во-первых) когда покупается здание - покупается не чистая офисная площадь. Покупается куча подсобной площади, которая никакого дохода приносить не будет/не может быть перепродана. Поэтому цена за 1 кв.м из 10000 кв.м общей площади и цена за 1 кв.м в 100 кв.м офисной - это немного разные цены.