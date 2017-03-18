Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Все-таки золотой век Киева - это правление Ярослава Мудрого - слишком сильно при нем разросся город. И если посмотреть на карту Киева этого периода, то место, где находился центр - очевидно.
золотой век киева - сахарная лихорадка в середине 19го века
Крамольные вещи говорите. Мы же Киев рассматриваем как столицу. Золотой век Киева как столицы, к сожалению, закончился в XII веке, когда это был один из крупнейших городов всей Европы. А в XIX веке это был провинциальный город в Российской империи. Меньше Одессы.
airmax78 написав:Крамольные вещи говорите. Мы же Киев рассматриваем как столицу. Золотой век Киева как столицы, к сожалению, закончился в XII веке, когда это был один из крупнейших городов всей Европы. А в XIX веке это был провинциальный город в Российской империи. Меньше Одессы.
кто «вы»? мы рассматриваем киев как город в контексте стоимости его недвиги настоящий киев состоит из четырех частей - верхнего города (города ярослава), подола, печерска и нового строения, дальше - рабочие слободки, спальники и промзоны в киеве вообще деловой, исторический и административный центры находятся в разных местах но круче всего сейчас развивается именно новое строение, это реальность все остальное, в том числе комфорт проживания и работы в разных районах - полностью субьективно
pesikot написав:zРадио тут ветка про жильё, а не про офисную недвигу
И как ты там говорил, единичное - не факт. Но ты тащишь единичное про офисное
Твоя легенда хромает на все ноги, в смысле, что ты туп как пробка Потому, топ-менеджер по развитию, с панамерой в фуле в год - таким тупым быть не может
Зашел выговориться после тяжелого дня с нахлобучкой от начальства? )) Ок, я привык, ни в чем себе не отказывай.
По сути твоего вброса - я не делал никаких выводов о дешевее, хотя т.н. практики на тех же частных случаях (только куда более мелких, чем продажа здания) делают выводы о мега-дорожае. Просто поделился незаурядной новостью из жизни РН
pesikot написав:zРадио тут ветка про жильё, а не про офисную недвигу
И как ты там говорил, единичное - не факт. Но ты тащишь единичное про офисное
Твоя легенда хромает на все ноги, в смысле, что ты туп как пробка Потому, топ-менеджер по развитию, с панамерой в фуле в год - таким тупым быть не может
Зашел выговориться после тяжелого дня с нахлобучкой от начальства? )) Ок, я привык, ни в чем себе не отказывай.
По сути твоего вброса - я не делал никаких выводов о дешевее, хотя т.н. практики на тех же частных случаях (только куда более мелких, чем продажа здания) делают выводы о мега-дорожае. Просто поделился незаурядной новостью из жизни РН
Послушай, но твои примеры гораздо более оторванные от жизни. Эти сделки по покупке проблемных активов - это вообще отдельная песня никакого отношения к рыночным ценам не имеющая. Такой актив мало купить - его еще надо потом удержать. А это могут не только лишь все. И это закладывается в цену. Во-вторых (а может и во-первых) когда покупается здание - покупается не чистая офисная площадь. Покупается куча подсобной площади, которая никакого дохода приносить не будет/не может быть перепродана. Поэтому цена за 1 кв.м из 10000 кв.м общей площади и цена за 1 кв.м в 100 кв.м офисной - это немного разные цены.
кстати, а кто недавно был на вднх? почему никто не говорит, какой там сейчас дичайший движ? и бассик огромный строят а лет 8-9 назад там было безлюдное умиротворение законсервированного совкового санатория и велокафело)
airmax78 написав: Послушай, но твои примеры гораздо более оторванные от жизни. Эти сделки по покупке проблемных активов - это вообще отдельная песня никакого отношения к рыночным ценам не имеющая. Такой актив мало купить - его еще надо потом удержать. А это могут не только лишь все. И это закладывается в цену. Во-вторых (а может и во-первых) когда покупается здание - покупается не чистая офисная площадь. Покупается куча подсобной площади, которая никакого дохода приносить не будет/не может быть перепродана. Поэтому цена за 1 кв.м из 10000 кв.м общей площади и цена за 1 кв.м в 100 кв.м офисной - это немного разные цены.
Как там Прохожий говорит - "читаем медленно шевеля губами"? Никаких выводов на частном примере я не делал! Потому что не считаю это правильным. Ты лучше посматривай за своими оторванными от жизни примерами, по которым ты, в отличие от меня, выводы делаешь, а затем сидишь в луже со своим 100%-ным даражаем
zРадио написав:Как там Прохожий говорит - "читаем медленно шевеля губами"? Никаких выводов я не делал! Потому что не считаю это правильным. Ты лучше посматривай за своими оторванными от жизни примерами, на которых ты, в отличие от меня, выводы делаешь, а затем сидишь в луже со своим 100%-ным даражаем
а я вот сделал вывод - ты и в своих уничижительных прогнозах и в отношении комм и конкретно офисной недвиги обосрался по полной
airmax78 написав: Послушай, но твои примеры гораздо более оторванные от жизни. Эти сделки по покупке проблемных активов - это вообще отдельная песня никакого отношения к рыночным ценам не имеющая. Такой актив мало купить - его еще надо потом удержать. А это могут не только лишь все. И это закладывается в цену. Во-вторых (а может и во-первых) когда покупается здание - покупается не чистая офисная площадь. Покупается куча подсобной площади, которая никакого дохода приносить не будет/не может быть перепродана. Поэтому цена за 1 кв.м из 10000 кв.м общей площади и цена за 1 кв.м в 100 кв.м офисной - это немного разные цены.
Как там Прохожий говорит - "читаем медленно шевеля губами"? Никаких выводов на частном примере я не делал! Потому что не считаю это правильным. Ты лучше посматривай за своими оторванными от жизни примерами, по которым ты, в отличие от меня, выводы делаешь, а затем сидишь в луже со своим 100%-ным даражаем
В луже сейчас сидят ждуны начала сентябрьской коррекции и новых заседаний ФРС. А те кто со 100% ростом - они в шоколаде. Да и те кто с 50% - тоже не жалуются.
касательно коммерции. Шэньчжэнь Рынок электроники (для сравнения) думаю в ближайшее десятилетие нечто подобное должно появиться в Киеве. Не совсем же мы отсталые, трц с рваными джинсами вон сколько настроили.