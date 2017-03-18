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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 82658266826782688269 ... 8271>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 59
1. Не вище 900
8%
5
2. 901 - 1050
5%
3
3. 1050 - 1200
12%
7
4. 1201 - 1300
12%
7
5. 1301 - 1400
14%
8
6. 1401 - 1500
17%
10
7. 1501 - 1650
12%
7
8. 1651 - 1800
8%
5
9. Більше 1800
12%
7
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 20:01

zРадио
тут ветка про жильё, а не про офисную недвигу

И как ты там говорил, единичное - не факт. Но ты тащишь единичное про офисное

Твоя легенда хромает на все ноги, в смысле, что ты туп как пробка
Потому, топ-менеджер по развитию, с панамерой в фуле в год - таким тупым быть не может
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 20:12

  kingkongovets написав:
airmax78 написав:Все-таки золотой век Киева - это правление Ярослава Мудрого - слишком сильно при нем разросся город. И если посмотреть на карту Киева этого периода, то место, где находился центр - очевидно.
золотой век киева - сахарная лихорадка в середине 19го века

https://www.interesniy.kiev.ua/ru/posle ... goryachki/

Крамольные вещи говорите. Мы же Киев рассматриваем как столицу. Золотой век Киева как столицы, к сожалению, закончился в XII веке, когда это был один из крупнейших городов всей Европы. А в XIX веке это был провинциальный город в Российской империи. Меньше Одессы.
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 20:24

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:Крамольные вещи говорите. Мы же Киев рассматриваем как столицу. Золотой век Киева как столицы, к сожалению, закончился в XII веке, когда это был один из крупнейших городов всей Европы. А в XIX веке это был провинциальный город в Российской империи. Меньше Одессы.


кто «вы»?
мы рассматриваем киев как город в контексте стоимости его недвиги
настоящий киев состоит из четырех частей - верхнего города (города ярослава), подола, печерска и нового строения, дальше - рабочие слободки, спальники и промзоны
в киеве вообще деловой, исторический и административный центры находятся в разных местах
но круче всего сейчас развивается именно новое строение, это реальность
все остальное, в том числе комфорт проживания и работы в разных районах - полностью субьективно
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 20:31

  pesikot написав:zРадио
тут ветка про жильё, а не про офисную недвигу

И как ты там говорил, единичное - не факт. Но ты тащишь единичное про офисное

Твоя легенда хромает на все ноги, в смысле, что ты туп как пробка
Потому, топ-менеджер по развитию, с панамерой в фуле в год - таким тупым быть не может


Зашел выговориться после тяжелого дня с нахлобучкой от начальства? )) Ок, я привык, ни в чем себе не отказывай.

По сути твоего вброса - я не делал никаких выводов о дешевее, хотя т.н. практики на тех же частных случаях (только куда более мелких, чем продажа здания) делают выводы о мега-дорожае. Просто поделился незаурядной новостью из жизни РН
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 20:49

  zРадио написав:
  pesikot написав:zРадио
тут ветка про жильё, а не про офисную недвигу

И как ты там говорил, единичное - не факт. Но ты тащишь единичное про офисное

Твоя легенда хромает на все ноги, в смысле, что ты туп как пробка
Потому, топ-менеджер по развитию, с панамерой в фуле в год - таким тупым быть не может


Зашел выговориться после тяжелого дня с нахлобучкой от начальства? )) Ок, я привык, ни в чем себе не отказывай.

По сути твоего вброса - я не делал никаких выводов о дешевее, хотя т.н. практики на тех же частных случаях (только куда более мелких, чем продажа здания) делают выводы о мега-дорожае. Просто поделился незаурядной новостью из жизни РН

Послушай, но твои примеры гораздо более оторванные от жизни. Эти сделки по покупке проблемных активов - это вообще отдельная песня никакого отношения к рыночным ценам не имеющая. Такой актив мало купить - его еще надо потом удержать. А это могут не только лишь все. И это закладывается в цену. Во-вторых (а может и во-первых) когда покупается здание - покупается не чистая офисная площадь. Покупается куча подсобной площади, которая никакого дохода приносить не будет/не может быть перепродана. Поэтому цена за 1 кв.м из 10000 кв.м общей площади и цена за 1 кв.м в 100 кв.м офисной - это немного разные цены.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 20:59

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

кстати, а кто недавно был на вднх?
почему никто не говорит, какой там сейчас дичайший движ?
и бассик огромный строят
а лет 8-9 назад там было безлюдное умиротворение законсервированного совкового санатория и велокафело)
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 21:03

  airmax78 написав:
Послушай, но твои примеры гораздо более оторванные от жизни. Эти сделки по покупке проблемных активов - это вообще отдельная песня никакого отношения к рыночным ценам не имеющая. Такой актив мало купить - его еще надо потом удержать. А это могут не только лишь все. И это закладывается в цену. Во-вторых (а может и во-первых) когда покупается здание - покупается не чистая офисная площадь. Покупается куча подсобной площади, которая никакого дохода приносить не будет/не может быть перепродана. Поэтому цена за 1 кв.м из 10000 кв.м общей площади и цена за 1 кв.м в 100 кв.м офисной - это немного разные цены.


Как там Прохожий говорит - "читаем медленно шевеля губами"? Никаких выводов на частном примере я не делал! Потому что не считаю это правильным. Ты лучше посматривай за своими оторванными от жизни примерами, по которым ты, в отличие от меня, выводы делаешь, а затем сидишь в луже со своим 100%-ным даражаем
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 21:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zРадио написав:Как там Прохожий говорит - "читаем медленно шевеля губами"? Никаких выводов я не делал! Потому что не считаю это правильным. Ты лучше посматривай за своими оторванными от жизни примерами, на которых ты, в отличие от меня, выводы делаешь, а затем сидишь в луже со своим 100%-ным даражаем


а я вот сделал вывод - ты и в своих уничижительных прогнозах и в отношении комм и конкретно офисной недвиги обосрался по полной
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 21:09

  zРадио написав:
  airmax78 написав:
Послушай, но твои примеры гораздо более оторванные от жизни. Эти сделки по покупке проблемных активов - это вообще отдельная песня никакого отношения к рыночным ценам не имеющая. Такой актив мало купить - его еще надо потом удержать. А это могут не только лишь все. И это закладывается в цену. Во-вторых (а может и во-первых) когда покупается здание - покупается не чистая офисная площадь. Покупается куча подсобной площади, которая никакого дохода приносить не будет/не может быть перепродана. Поэтому цена за 1 кв.м из 10000 кв.м общей площади и цена за 1 кв.м в 100 кв.м офисной - это немного разные цены.


Как там Прохожий говорит - "читаем медленно шевеля губами"? Никаких выводов на частном примере я не делал! Потому что не считаю это правильным. Ты лучше посматривай за своими оторванными от жизни примерами, по которым ты, в отличие от меня, выводы делаешь, а затем сидишь в луже со своим 100%-ным даражаем

В луже сейчас сидят ждуны начала сентябрьской коррекции и новых заседаний ФРС. А те кто со 100% ростом - они в шоколаде. Да и те кто с 50% - тоже не жалуются.
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 21:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

касательно коммерции. Шэньчжэнь Рынок электроники (для сравнения)
думаю в ближайшее десятилетие нечто подобное должно появиться в Киеве. Не совсем же мы отсталые, трц с рваными джинсами вон сколько настроили.
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