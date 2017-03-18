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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 826682678268826982708271>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 59
1. Не вище 900
8%
5
2. 901 - 1050
5%
3
3. 1050 - 1200
12%
7
4. 1201 - 1300
12%
7
5. 1301 - 1400
14%
8
6. 1401 - 1500
17%
10
7. 1501 - 1650
12%
7
8. 1651 - 1800
8%
5
9. Більше 1800
12%
7
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 21:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Куда делся ученый кот Профессор?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 21:21

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vitaliian написав:касательно коммерции. Шэньчжэнь Рынок электроники (для сравнения)
думаю в ближайшее десятилетие нечто подобное должно появиться в Киеве. Не совсем же мы отсталые, трц с рваными джинсами вон сколько настроили.
лучше в ирпене
и ездить в киев не предеца
а мы уж как нить через онлайн закажем, по монорельсу вышлите
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 21:27

kingkongovets раз в 100 лет я с Вами в чём то согласен. Можно начать с рынка на кардачах, его давно пора снести и построить там человейники. И постепенно всю остальную коммерцию тоже выносить в ипеня, зачем вам рестораны если всё можно по интернету заказать?
  kingkongovets написав:а мы уж как нить через онлайн закажем,
тестируете вы тоже онлайн? или вас заведомо всё устраивает если наклейка с правильным брендом.
  flyman написав:Тільки цікаво, коли це він знімав, що там пусто.
2021 год он говорит при входе в рынок.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 21:32

  vitaliian написав:kingkongovets раз в 100 лет я с Вами в чём то согласен. Можно начать с рынка на кардачах, его давно пора снести и построить там человейники.
  kingkongovets написав:а мы уж как нить через онлайн закажем,
тестируете вы тоже онлайн? или вас заведомо всё устраивает если наклейка с правильным брендом.
  flyman написав:Тільки цікаво, коли це він знімав, що там пусто.
2021 год он говорит при входе в рынок.

я маю на увазі годину дня.
безлюдно на вулиці і в приміщенні.
Як правило, там людей на м2, як в переході м.Хрещатик до м.Майдан Незалежності о 8:30
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 21:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vitaliian написав:kingkongovets раз в 100 лет я с Вами в чём то согласен. Можно начать с рынка на кардачах, его давно пора снести и построить там человейники. И постепенно всю остальную коммерцию тоже выносить в ипеня, зачем вам рестораны если всё можно по интернету заказать?
  kingkongovets написав:а мы уж как нить через онлайн закажем,
тестируете вы тоже онлайн? или вас заведомо всё устраивает если наклейка с правильным брендом.
  flyman написав:Тільки цікаво, коли це він знімав, що там пусто.
2021 год он говорит при входе в рынок.

тестирую я оффлайн, не устраивает - назад, вообще проблем не вижу
главное правила игры, защищенная оплата и быстрая логистика

рестики - это святое, доставка рулит, но рестики это прежде всего про общение

шмотки тоже покупать в онлайне - это смесь жадности, садо мазо и казино
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 21:38

  kingkongovets написав:
artlife написав:
  kingkongovets написав:зы: первую свою квартиру я купил именно на печерске, на лейпцигской
в 1994ом году)

Заработал на рынке Патент?
заработал, будучи студентом в другом городе, а потом учась в аспирантуре за границей
вернулся в киев через 8 лет учебы, армии и аспирантуры, купил хату, бумер пятерку и собаку
и «открыл фирму»)
через пару лет купил первую квартиру под офис
потом он стал мал и понеслось дальше
рассказывал уже ж несколько раз

Круто.
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 21:38

  airmax78 написав:В луже сейчас сидят ждуны начала сентябрьской коррекции и новых заседаний ФРС. А те кто со 100% ростом - они в шоколаде. Да и те кто с 50% - тоже не жалуются.


Спор об инвестициях, а не потреблении. И ты это прекрасно знаешь. Покупая для себя, руководствоваться нужно не прогнозами кухарей, или зрадио, а семейными обстоятельствами. А вот ты, если будешь считать месседжи ФРС пустым местом, словишь на инвестициях в фондовый и криптовалютный рынок таких лосей, что полтосик на квартире тебе сдачей покажется. Как бы ты ни хорохорился на публику в отношении экономических данных, а сам являешься их заложником
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 21:40

  zРадио написав:
  airmax78 написав:В луже сейчас сидят ждуны начала сентябрьской коррекции и новых заседаний ФРС. А те кто со 100% ростом - они в шоколаде. Да и те кто с 50% - тоже не жалуются.


Спор об инвестициях, а не потреблении. И ты это прекрасно знаешь. Покупая для себя, руководствоваться нужно не прогнозами кухарей, или зрадио, а семейными обстоятельствами. А вот ты, если будешь считать месседжи ФРС пустым местом, словишь на инвестициях в фондовый и криптовалютный рынок таких лосей, что полтосик на квартире тебе сдачей покажется. Как бы ты ни хорохорился на публику в отношении экономических данных, а сам являешься их заложником

Зараз добрий момент заробляти, а не витрачати.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 21:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vitaliian написав:
  kingkongovets написав:тестирую я оффлайн, не устраивает - назад, вообще проблем не вижу
прежде чем подобрать смартфоны которые меня устраивали бы полностью я только в этом году протестировал и вернул в местный алло больше 10шт..
я меняю через год айфоны и вообще этим не парюсь)
сегодня например забраковал второй раз китайский стопсигнал на велик, работающий на датчиках освещения и движения, на 100грн дороже чем с али, зато имею возможность кровь сворачивать поставщикам прямо в момент доставки
а вообще я шото такое видел в лужниках в 90х, не понимаю шо это за демарш в прошлое, люди в этом бизнесе имеют право на существование только если они будут обходиться дешевле роботов, но для ирпеня такая модель в самый раз бггг
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 21:50

  zРадио написав:
  airmax78 написав:В луже сейчас сидят ждуны начала сентябрьской коррекции и новых заседаний ФРС. А те кто со 100% ростом - они в шоколаде. Да и те кто с 50% - тоже не жалуются.


Спор об инвестициях, а не потреблении. И ты это прекрасно знаешь. Покупая для себя, руководствоваться нужно не прогнозами кухарей, или зрадио, а семейными обстоятельствами. А вот ты, если будешь считать месседжи ФРС пустым местом, словишь на инвестициях в фондовый и криптовалютный рынок таких лосей, что полтосик на квартире тебе сдачей покажется. Как бы ты ни хорохорился на публику в отношении экономических данных, а сам являешься их заложником

читай название темы ветки
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