Додано: Вів 10 сер, 2021 21:27

kingkongovets написав: а мы уж как нить через онлайн закажем, а мы уж как нить через онлайн закажем,

flyman написав: Тільки цікаво, коли це він знімав, що там пусто. Тільки цікаво, коли це він знімав, що там пусто.

раз в 100 лет я с Вами в чём то согласен. Можно начать с рынка на кардачах, его давно пора снести и построить там человейники. И постепенно всю остальную коммерцию тоже выносить в ипеня, зачем вам рестораны если всё можно по интернету заказать?тестируете вы тоже онлайн? или вас заведомо всё устраивает если наклейка с правильным брендом.2021 год он говорит при входе в рынок.