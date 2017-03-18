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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 10 сер, 2021 21:19
Куда делся ученый кот Профессор?
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Додано: Вів 10 сер, 2021 21:21
vitaliian написав:касательно коммерции. Шэньчжэнь Рынок электроники (для сравнения)
думаю в ближайшее десятилетие нечто подобное должно появиться в Киеве. Не совсем же мы отсталые, трц с рваными джинсами вон сколько настроили.
лучше в ирпене
и ездить в киев не предеца
а мы уж как нить через онлайн закажем, по монорельсу вышлите
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Додано: Вів 10 сер, 2021 21:27
kingkongovets
раз в 100 лет я с Вами в чём то согласен. Можно начать с рынка на кардачах, его давно пора снести и построить там человейники. И постепенно всю остальную коммерцию тоже выносить в ипеня, зачем вам рестораны если всё можно по интернету заказать?
kingkongovets написав:
а мы уж как нить через онлайн закажем,
тестируете вы тоже онлайн? или вас заведомо всё устраивает если наклейка с правильным брендом.
flyman написав:
Тільки цікаво, коли це він знімав, що там пусто.
2021 год он говорит при входе в рынок.
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Додано: Вів 10 сер, 2021 21:32
vitaliian написав:kingkongovets
раз в 100 лет я с Вами в чём то согласен. Можно начать с рынка на кардачах, его давно пора снести и построить там человейники.
kingkongovets написав:
а мы уж как нить через онлайн закажем,
тестируете вы тоже онлайн? или вас заведомо всё устраивает если наклейка с правильным брендом.
flyman написав:
Тільки цікаво, коли це він знімав, що там пусто.
2021 год он говорит при входе в рынок.
я маю на увазі годину дня.
безлюдно на вулиці і в приміщенні.
Як правило, там людей на м2, як в переході м.Хрещатик до м.Майдан Незалежності о 8:30
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Додано: Вів 10 сер, 2021 21:36
vitaliian написав:kingkongovets
раз в 100 лет я с Вами в чём то согласен. Можно начать с рынка на кардачах, его давно пора снести и построить там человейники. И постепенно всю остальную коммерцию тоже выносить в ипеня, зачем вам рестораны если всё можно по интернету заказать?
kingkongovets написав:
а мы уж как нить через онлайн закажем,
тестируете вы тоже онлайн? или вас заведомо всё устраивает если наклейка с правильным брендом.
flyman написав:
Тільки цікаво, коли це він знімав, що там пусто.
2021 год он говорит при входе в рынок.
тестирую я оффлайн, не устраивает - назад, вообще проблем не вижу
главное правила игры, защищенная оплата и быстрая логистика
рестики - это святое, доставка рулит, но рестики это прежде всего про общение
шмотки тоже покупать в онлайне - это смесь жадности, садо мазо и казино
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Додано: Вів 10 сер, 2021 21:38
kingkongovets написав: artlife написав: kingkongovets написав:
зы: первую свою квартиру я купил именно на печерске, на лейпцигской
в 1994ом году)
Заработал на рынке Патент?
заработал, будучи студентом в другом городе, а потом учась в аспирантуре за границей
вернулся в киев через 8 лет учебы, армии и аспирантуры, купил хату, бумер пятерку и собаку
и «открыл фирму»)
через пару лет купил первую квартиру под офис
потом он стал мал и понеслось дальше
рассказывал уже ж несколько раз
Круто.
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Додано: Вів 10 сер, 2021 21:38
airmax78 написав:
В луже сейчас сидят ждуны начала сентябрьской коррекции и новых заседаний ФРС. А те кто со 100% ростом - они в шоколаде. Да и те кто с 50% - тоже не жалуются.
Спор об инвестициях, а не потреблении. И ты это прекрасно знаешь. Покупая для себя, руководствоваться нужно не прогнозами кухарей, или зрадио, а семейными обстоятельствами. А вот ты, если будешь считать месседжи ФРС пустым местом, словишь на инвестициях в фондовый и криптовалютный рынок таких лосей, что полтосик на квартире тебе сдачей покажется. Как бы ты ни хорохорился на публику в отношении экономических данных, а сам являешься их заложником
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Додано: Вів 10 сер, 2021 21:40
zРадио написав: airmax78 написав:
В луже сейчас сидят ждуны начала сентябрьской коррекции и новых заседаний ФРС. А те кто со 100% ростом - они в шоколаде. Да и те кто с 50% - тоже не жалуются.
Спор об инвестициях, а не потреблении. И ты это прекрасно знаешь. Покупая для себя, руководствоваться нужно не прогнозами кухарей, или зрадио, а семейными обстоятельствами. А вот ты, если будешь считать месседжи ФРС пустым местом, словишь на инвестициях в фондовый и криптовалютный рынок таких лосей, что полтосик на квартире тебе сдачей покажется. Как бы ты ни хорохорился на публику в отношении экономических данных, а сам являешься их заложником
Зараз добрий момент заробляти, а не витрачати.
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Додано: Вів 10 сер, 2021 21:49
vitaliian написав: kingkongovets написав:
тестирую я оффлайн, не устраивает - назад, вообще проблем не вижу
прежде чем подобрать смартфоны которые меня устраивали бы полностью я только в этом году протестировал и вернул в местный алло больше 10шт..
я меняю через год айфоны и вообще этим не парюсь)
сегодня например забраковал второй раз китайский стопсигнал на велик, работающий на датчиках освещения и движения, на 100грн дороже чем с али, зато имею возможность кровь сворачивать поставщикам прямо в момент доставки
а вообще я шото такое видел в лужниках в 90х, не понимаю шо это за демарш в прошлое, люди в этом бизнесе имеют право на существование только если они будут обходиться дешевле роботов, но для ирпеня такая модель в самый раз бггг
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Додано: Вів 10 сер, 2021 21:50
zРадио написав: airmax78 написав:
В луже сейчас сидят ждуны начала сентябрьской коррекции и новых заседаний ФРС. А те кто со 100% ростом - они в шоколаде. Да и те кто с 50% - тоже не жалуются.
Спор об инвестициях, а не потреблении. И ты это прекрасно знаешь. Покупая для себя, руководствоваться нужно не прогнозами кухарей, или зрадио, а семейными обстоятельствами. А вот ты, если будешь считать месседжи ФРС пустым местом, словишь на инвестициях в фондовый и криптовалютный рынок таких лосей, что полтосик на квартире тебе сдачей покажется. Как бы ты ни хорохорился на публику в отношении экономических данных, а сам являешься их заложником
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