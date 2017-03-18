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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 59
1. Не вище 900
8%
5
2. 901 - 1050
5%
3
3. 1050 - 1200
12%
7
4. 1201 - 1300
12%
7
5. 1301 - 1400
14%
8
6. 1401 - 1500
17%
10
7. 1501 - 1650
12%
7
8. 1651 - 1800
8%
5
9. Більше 1800
12%
7
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 21:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:не понимаю шо это за демарш в прошлое, люди в этом бизнесе имеют право на существование только если они будут обходиться дешевле роботов, но для ирпеня такая модель в самый раз бггг
угу, ваши арендаторы наверное патентами на космические технологии торгуют, просветите в киевских мафах продавец стоит дороже робота или дешевле? Знакомый продавал бутерброды в Киевских бизнес центрах через вендинг аппараты, говорил нерентабельно.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 10 сер, 2021 22:03, всього редагувалось 5 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 22:08

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vitaliian написав:
  kingkongovets написав:не понимаю шо это за демарш в прошлое, люди в этом бизнесе имеют право на существование только если они будут обходиться дешевле роботов, но для ирпеня такая модель в самый раз бггг
угу, ваши арендаторы наверное патентами на космические технологии торгуют, просветите в киевских мафах продавец стоит дороже робота или дешевле? Знакомый продавал бутерброды в Киевских бизнес центрах через вендинг аппараты, говорил нерентабельно.

не знаю ничего хорошего о мафах - это мои враги и топор войны с их владельцами я зарою лишь на их могиле
мои арендаторы именно потому вытягивают мои грабительские ставки, пушо реально лучшие и им нужно лучшее
ты просто мыслишь категориями своих колясочных, но это мягко говоря ошибочно)
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 22:09

  flyman написав:
  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:золотой век киева - сахарная лихорадка в середине 19го века

https://www.interesniy.kiev.ua/ru/posle ... goryachki/

Крамольные вещи говорите. Мы же Киев рассматриваем как столицу. Золотой век Киева как столицы, к сожалению, закончился в XII веке, когда это был один из крупнейших городов всей Европы. А в XIX веке это был провинциальный город в Российской империи. Меньше Одессы.

тобто Київ тепер не столиця, і не одне з найбільших міст Європи.

Тогда Киев был политическим и культурным центром Восточной Европы. Очень мимолетно, но тем не менее. Сейчас нам до этого статуса далеко.
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 22:10

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ромасик написав:
  kingkongovets написав:
vitaliian написав:касательно коммерции. Шэньчжэнь Рынок электроники (для сравнения)
думаю в ближайшее десятилетие нечто подобное должно появиться в Киеве. Не совсем же мы отсталые, трц с рваными джинсами вон сколько настроили.
лучше в ирпене
и ездить в киев не предеца
а мы уж как нить через онлайн закажем, по монорельсу вышлите

чет за своим норсфейсом перся на осокорки в дичайшие снега и пробки. Интернет отключили на правом берегу?
срочно надо было, ситуация была надзвычайна, на след утро мы запланировали спасать мир от снега, мой размер был тока в том магазе и подо мной был свежекупленный полноприводной пикап, на котором я на тот момент еще ненагарцевался)))
Востаннє редагувалось kingkongovets в Вів 10 сер, 2021 22:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 22:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:ты просто мыслишь категориями своих колясочных, но это мягко говоря ошибочно)
я тебя недавно ткнул носиком в намеренное искажение информации обо мне но выводов ты не сделал, это не признак большого ума если что.
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 22:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vitaliian написав:
  kingkongovets написав:ты просто мыслишь категориями своих колясочных, но это мягко говоря ошибочно)
я тебя недавно ткнул носиком в намеренное искажение информации обо мне но выводов ты не сделал, это не признак большого ума если что.
тю, ну не я ж вечно на тему мафов и каморок съезжаю
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 22:17

  airmax78 написав:В луже сейчас сидят ждуны начала сентябрьской коррекции и новых заседаний ФРС. А те кто со 100% ростом - они в шоколаде. Да и те кто с 50% - тоже не жалуются.


Плюсанул.
Я вот как-то отстал от темы весна-лето, отпуск, дети..не до того было. Сегодня набрал пару проверенных людей по недвижке - метр в новострое (Нивки) 1900-2400$, я уху ел... за полтора года +75-100%... грех жаловаться инвестору конечно. Но, что это происходит?!) Металл сильно подорожал - в курсе, бумаги напечатано немерянно - знаем, но чего ждать дальше!? Фиксация цены или ещё подрастём или "камнем вниз"?! Какие ожидания, мисье?!
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 22:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:тю, ну не я ж вечно на тему мафов и каморок съезжаю
мафы это часть экономики Киева нравятся они тебе или нет. Твои арендаторы могут достойно трудоустроить этих людей, или только тебе одному кушать хочется? Я отталкиваюсь от реалий а не от завышенных ожиданий.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 22:43

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vitaliian написав:
  kingkongovets написав:тю, ну не я ж вечно на тему мафов и каморок съезжаю
мафы это часть экономики Киева нравятся они тебе или нет. Твои арендаторы могут достойно трудоустроить этих людей, или только тебе одному кушать хочется? Я отталкиваюсь от реалий а не от завышенных ожиданий.
ваще пох на то, кто должен трудоустраивать продавцов в мафах, закладчиков наркоты, контрабандистов, нелегальных парковщиков, цыган вороваек и прочих нелегалов
Востаннє редагувалось kingkongovets в Вів 10 сер, 2021 22:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 22:43

  Прохожий написав:
  zРадио написав:
  airmax78 написав:В луже сейчас сидят ждуны начала сентябрьской коррекции и новых заседаний ФРС. А те кто со 100% ростом - они в шоколаде. Да и те кто с 50% - тоже не жалуются.


Спор об инвестициях, а не потреблении. И ты это прекрасно знаешь. Покупая для себя, руководствоваться нужно не прогнозами кухарей, или зрадио, а семейными обстоятельствами. А вот ты, если будешь считать месседжи ФРС пустым местом, словишь на инвестициях в фондовый и криптовалютный рынок таких лосей, что полтосик на квартире тебе сдачей покажется. Как бы ты ни хорохорился на публику в отношении экономических данных, а сам являешься их заложником

читай название темы ветки

чому кінконговцю цього не пишеш, хоча "меседжи ФРС" ближче до теми, чим новий айфон кожен рік у пацана 69р.н.
flyman
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