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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 10 сер, 2021 21:57
kingkongovets написав:
не понимаю шо это за демарш в прошлое, люди в этом бизнесе имеют право на существование только если они будут обходиться дешевле роботов, но для ирпеня такая модель в самый раз бггг
угу, ваши арендаторы наверное патентами на космические технологии торгуют, просветите в киевских мафах продавец стоит дороже робота или дешевле? Знакомый продавал бутерброды в Киевских бизнес центрах через вендинг аппараты, говорил нерентабельно.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Вів 10 сер, 2021 22:03, всього редагувалось 5 разів.
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Додано: Вів 10 сер, 2021 22:08
vitaliian написав: kingkongovets написав:
не понимаю шо это за демарш в прошлое, люди в этом бизнесе имеют право на существование только если они будут обходиться дешевле роботов, но для ирпеня такая модель в самый раз бггг
угу, ваши арендаторы наверное патентами на космические технологии торгуют, просветите в киевских мафах продавец стоит дороже робота или дешевле? Знакомый продавал бутерброды в Киевских бизнес центрах через вендинг аппараты, говорил нерентабельно.
не знаю ничего хорошего о мафах - это мои враги и топор войны с их владельцами я зарою лишь на их могиле
мои арендаторы именно потому вытягивают мои грабительские ставки, пушо реально лучшие и им нужно лучшее
ты просто мыслишь категориями своих колясочных, но это мягко говоря ошибочно)
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Додано: Вів 10 сер, 2021 22:09
flyman написав: airmax78 написав:
Крамольные вещи говорите. Мы же Киев рассматриваем как столицу. Золотой век Киева как столицы, к сожалению, закончился в XII веке, когда это был один из крупнейших городов всей Европы. А в XIX веке это был провинциальный город в Российской империи. Меньше Одессы.
тобто Київ тепер не столиця, і не одне з найбільших міст Європи.
Тогда Киев был политическим и культурным центром Восточной Европы. Очень мимолетно, но тем не менее. Сейчас нам до этого статуса далеко.
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Додано: Вів 10 сер, 2021 22:10
Ромасик написав: kingkongovets написав:
vitaliian написав:касательно коммерции. Шэньчжэнь Рынок электроники (для сравнения)
думаю в ближайшее десятилетие нечто подобное должно появиться в Киеве. Не совсем же мы отсталые, трц с рваными джинсами вон сколько настроили.
лучше в ирпене
и ездить в киев не предеца
а мы уж как нить через онлайн закажем, по монорельсу вышлите
чет за своим норсфейсом перся на осокорки в дичайшие снега и пробки. Интернет отключили на правом берегу?
срочно надо было, ситуация была надзвычайна, на след утро мы запланировали спасать мир от снега, мой размер был тока в том магазе и подо мной был свежекупленный полноприводной пикап, на котором я на тот момент еще ненагарцевался)))
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Вів 10 сер, 2021 22:12, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 10 сер, 2021 22:11
kingkongovets написав:
ты просто мыслишь категориями своих колясочных, но это мягко говоря ошибочно)
я тебя недавно ткнул носиком в намеренное искажение информации обо мне но выводов ты не сделал, это не признак большого ума если что.
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Додано: Вів 10 сер, 2021 22:13
vitaliian написав: kingkongovets написав:
ты просто мыслишь категориями своих колясочных, но это мягко говоря ошибочно)
я тебя недавно ткнул носиком в намеренное искажение информации обо мне но выводов ты не сделал, это не признак большого ума если что.
тю, ну не я ж вечно на тему мафов и каморок съезжаю
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Додано: Вів 10 сер, 2021 22:17
airmax78 написав:
В луже сейчас сидят ждуны начала сентябрьской коррекции и новых заседаний ФРС. А те кто со 100% ростом - они в шоколаде. Да и те кто с 50% - тоже не жалуются.
Плюсанул.
Я вот как-то отстал от темы весна-лето, отпуск, дети..не до того было. Сегодня набрал пару проверенных людей по недвижке - метр в новострое (Нивки) 1900-2400$, я уху ел... за полтора года +75-100%... грех жаловаться инвестору конечно. Но, что это происходит?!) Металл сильно подорожал - в курсе, бумаги напечатано немерянно - знаем, но чего ждать дальше!? Фиксация цены или ещё подрастём или "камнем вниз"?! Какие ожидания, мисье?!
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Додано: Вів 10 сер, 2021 22:20
kingkongovets написав:
тю, ну не я ж вечно на тему мафов и каморок съезжаю
мафы это часть экономики Киева нравятся они тебе или нет. Твои арендаторы могут достойно трудоустроить этих людей, или только тебе одному кушать хочется? Я отталкиваюсь от реалий а не от завышенных ожиданий.
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vitaliian
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Додано: Вів 10 сер, 2021 22:43
vitaliian написав: kingkongovets написав:
тю, ну не я ж вечно на тему мафов и каморок съезжаю
мафы это часть экономики Киева нравятся они тебе или нет. Твои арендаторы могут достойно трудоустроить этих людей, или только тебе одному кушать хочется? Я отталкиваюсь от реалий а не от завышенных ожиданий.
ваще пох на то, кто должен трудоустраивать продавцов в мафах, закладчиков наркоты, контрабандистов, нелегальных парковщиков, цыган вороваек и прочих нелегалов
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Вів 10 сер, 2021 22:43, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 10 сер, 2021 22:43
Прохожий написав: zРадио написав: airmax78 написав:
В луже сейчас сидят ждуны начала сентябрьской коррекции и новых заседаний ФРС. А те кто со 100% ростом - они в шоколаде. Да и те кто с 50% - тоже не жалуются.
Спор об инвестициях, а не потреблении. И ты это прекрасно знаешь. Покупая для себя, руководствоваться нужно не прогнозами кухарей, или зрадио, а семейными обстоятельствами. А вот ты, если будешь считать месседжи ФРС пустым местом, словишь на инвестициях в фондовый и криптовалютный рынок таких лосей, что полтосик на квартире тебе сдачей покажется. Как бы ты ни хорохорился на публику в отношении экономических данных, а сам являешься их заложником
читай название темы ветки
чому кінконговцю цього не пишеш, хоча "меседжи ФРС" ближче до теми, чим новий айфон кожен рік у пацана 69р.н.
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flyman
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