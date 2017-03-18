Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:заработал, будучи студентом в другом городе, а потом учась в аспирантуре за границей вернулся в киев через 8 лет учебы, армии и аспирантуры, купил хату, бумер пятерку и собаку и «открыл фирму») через пару лет купил первую квартиру под офис потом он стал мал и понеслось дальше рассказывал уже ж несколько раз
Круто.
Для форума сказка покатит Ведь если бы написал, что это папа отправил учиться за границу и на папины деньги куплена квартира то было бы не так эффектно )))
kingkongovets написав:заработал, будучи студентом в другом городе, а потом учась в аспирантуре за границей вернулся в киев через 8 лет учебы, армии и аспирантуры, купил хату, бумер пятерку и собаку и «открыл фирму») через пару лет купил первую квартиру под офис потом он стал мал и понеслось дальше рассказывал уже ж несколько раз
Круто.
Для форума сказка покатит Ведь если бы написал, что это папа отправил учиться за границу и на папины деньги куплена квартира то было бы не так эффектно )))
в 2019 году «Киевгорстрой» обязался достроить 18 комплексов «Укрбуда», который неожиданно приостановил работы на своих объектах. Шесть Ж К уже введены в эксплуатацию, в частности, в июле — часть «Подол Града». Всего в этом году «Киевгорстрой» обещает достроить 7 «укрбудовских» комплексов;
Востаннє редагувалось flyman в Вів 10 сер, 2021 22:52, всього редагувалось 1 раз.
а мне вот интересно глянуть на результат помню как мы снимали с дрона свитлопарк, а на мосту в этот момент третий день снимали клип майли сайрус и журнашлюхи усиленно разгоняли про кортежи и мигалки а вышло вотэто, жопа у майли норм
airmax78 написав:В луже сейчас сидят ждуны начала сентябрьской коррекции и новых заседаний ФРС. А те кто со 100% ростом - они в шоколаде. Да и те кто с 50% - тоже не жалуются.
Плюсанул. Я вот как-то отстал от темы весна-лето, отпуск, дети..не до того было. Сегодня набрал пару проверенных людей по недвижке - метр в новострое (Нивки) 1900-2400$, я уху ел... за полтора года +75-100%... грех жаловаться инвестору конечно. Но, что это происходит?!) Металл сильно подорожал - в курсе, бумаги напечатано немерянно - знаем, но чего ждать дальше!? Фиксация цены или ещё подрастём или "камнем вниз"?! Какие ожидания, мисье?!