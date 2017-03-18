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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8268826982708271>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 59
1. Не вище 900
8%
5
2. 901 - 1050
5%
3
3. 1050 - 1200
12%
7
4. 1201 - 1300
12%
7
5. 1301 - 1400
14%
8
6. 1401 - 1500
17%
10
7. 1501 - 1650
12%
7
8. 1651 - 1800
8%
5
9. Більше 1800
12%
7
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 22:44

  artlife написав:
  kingkongovets написав:заработал, будучи студентом в другом городе, а потом учась в аспирантуре за границей
вернулся в киев через 8 лет учебы, армии и аспирантуры, купил хату, бумер пятерку и собаку
и «открыл фирму»)
через пару лет купил первую квартиру под офис
потом он стал мал и понеслось дальше
рассказывал уже ж несколько раз

Круто.

Для форума сказка покатит :D
Ведь если бы написал, что это папа отправил учиться за границу и на папины деньги куплена квартира то было бы не так эффектно )))
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 22:48

  unicdima написав:
  artlife написав:
  kingkongovets написав:заработал, будучи студентом в другом городе, а потом учась в аспирантуре за границей
вернулся в киев через 8 лет учебы, армии и аспирантуры, купил хату, бумер пятерку и собаку
и «открыл фирму»)
через пару лет купил первую квартиру под офис
потом он стал мал и понеслось дальше
рассказывал уже ж несколько раз

Круто.

Для форума сказка покатит :D
Ведь если бы написал, что это папа отправил учиться за границу и на папины деньги куплена квартира то было бы не так эффектно )))

ага, а ще папа - партайгеноссе.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 22:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

о, гора родила мишу
https://news.finance.ua/ru/news/-/498294/kievgorstroj-vvel-v-ekspluatatsiyu-novyj-ukrbudovskij-zhk
ХК «Киевгорстрой» сдала в эксплуатацию первые две секции жилищного комплекса «Шевченковский», который вместе с другими недостроенными ЖК достался ей в «наследство» от корпорации «Укрбуд».

в 2019 году «Киевгорстрой» обязался достроить 18 комплексов «Укрбуда», который неожиданно приостановил работы на своих объектах. Шесть Ж К уже введены в эксплуатацию, в частности, в июле — часть «Подол Града». Всего в этом году «Киевгорстрой» обещает достроить 7 «укрбудовских» комплексов;
Востаннє редагувалось flyman в Вів 10 сер, 2021 22:52, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 22:51

  pirat-d написав:Сегодня набрал пару проверенных людей по недвижке - метр в новострое (Нивки) 1900-2400$, я уху ел... за полтора года +75-100%...


Надо брать. Через полтора года - еще на 75-100% дороже. И так все 8 лет роста по Кухару. Говорят, Нивки будут стоить как Ньюхэм, а Сермиля - дороже Челси
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 22:57

Унуноктий, признавайтесь, сколько на этом заработали? https://www.facebook.com/23280494741843 ... 282077324/
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 23:01

  airmax78 написав:Унуноктий, признавайтесь, сколько на этом заработали? https://www.facebook.com/23280494741843 ... 282077324/


Повірити, що організатори не "домурчались по інтересам" з КМДА і поліцією (перед носом у якої це усе відбувалось) - дууже важко

Віталя лутшє всєх!
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 23:05

  flyman написав:
  airmax78 написав:Унуноктий, признавайтесь, сколько на этом заработали? https://www.facebook.com/23280494741843 ... 282077324/


Повірити, що організатори не "домурчались по інтересам" з КМДА і поліцією (перед носом у якої це усе відбувалось) - дууже важко

Віталя лутшє всєх!

Однозначно комусь заносили, але після скандалу кличковці пішли в отказ.
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 23:07

  airmax78 написав:Унуноктий, признавайтесь, сколько на этом заработали? https://www.facebook.com/23280494741843 ... 282077324/

у рэд була сильный маркетинг всегда был
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 23:09

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:Унуноктий, признавайтесь, сколько на этом заработали? https://www.facebook.com/23280494741843 ... 282077324/
а мне вот интересно глянуть на результат
помню как мы снимали с дрона свитлопарк, а на мосту в этот момент третий день снимали клип майли сайрус и журнашлюхи усиленно разгоняли про кортежи и мигалки
а вышло вотэто, жопа у майли норм

https://youtu.be/A9hcJgtnm6Q
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 23:10

  pirat-d написав:
  airmax78 написав:В луже сейчас сидят ждуны начала сентябрьской коррекции и новых заседаний ФРС. А те кто со 100% ростом - они в шоколаде. Да и те кто с 50% - тоже не жалуются.


Плюсанул.
Я вот как-то отстал от темы весна-лето, отпуск, дети..не до того было. Сегодня набрал пару проверенных людей по недвижке - метр в новострое (Нивки) 1900-2400$, я уху ел... за полтора года +75-100%... грех жаловаться инвестору конечно. Но, что это происходит?!) Металл сильно подорожал - в курсе, бумаги напечатано немерянно - знаем, но чего ждать дальше!? Фиксация цены или ещё подрастём или "камнем вниз"?! Какие ожидания, мисье?!

ещё+20% будет
Унуноктий
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