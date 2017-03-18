Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав:Да успокойтесь оба. Гражданство Печерского района, проживание на Саперном поле недалеко от Печерска. Можно распечатать и в багетной раме повесить на стену.
К любому топониму можно присобачить слово "Печерск" и радоваться. В данном случае это могут быть "Саперно-Печерские Липки"
В Черкассах, например, тоже есть Крещатик - лайфхак, как относительно недорого прикупить квартиру на Крещатике
Я уже молчу о Нью-Йорке где-то в Луганской обл
А зачем? Это как шилдик "Мерседес" на Жигуль лепить. Но понаехам заходит. Забугорные топонимы возносят их самомнение до небес. Новая Англия. Хранцузские кварталы.НуЁрк.Чикага.Манхеттен. Стенфорд. СанХрациска. Что забыл? ДаЁшь ЖК Улан-Удэ. ЖК Найроби. ЖК Аккра. Нормально так.
zРадио написав: К любому топониму можно присобачить слово "Печерск" и радоваться. В данном случае это могут быть "Саперно-Печерские Липки"
В Черкассах, например, тоже есть Крещатик - лайфхак, как относительно недорого прикупить квартиру на Крещатике
Кстати, насколько я понимаю, невозможность загнать топонимы в рамки прав интеллектуальной собственности и породила этот колхозный маркетинг-баттл с названиями киевских ЖК громкими именами Манхэттен, Чикаго, Вашингтон и пр.
О! Не я один этим удивлен. +1. Это шоу для простых крестьянских детей, по случаю продавших земельные паи. В 90-х они носили треники Абибас и слушали кассетники Панасканик, потом ездили на Жигулях с дисками и шилдиками от иномарок. Ну а теперь для них маркетологи кроссворды по географии рисуют.
Faceless написав:Несколько лет назад, когда тут еще писала куинка/киевлянка, был спор о границах Подола, бои проходили за линию емнип где-то около Щекавицкой.
вот тут весь подол
Смотрел-смотрел, но я таки не в силах четко маппинг наложить на современные улицы. Как я понимаю, Подол ограничен примерно ул Оленівська, Кирилловской, Фроловской, Боричев ток и Почтовой площадью
На всякий случай, напомню "коренным куянам" особенно из полтавских сел, что Подол всегда был районом босоты, уголовников, дешевых проституток и городской бедноты. Ака Марьина Роща в мацкве. Даже во времена моего детства, побывав в некоторых домах и квартирах Подола, был буквально ошеломлен той нищетой и разрухой. Картину бы хорошо дополнил пейзаж дома на Воздвиженке, где жил отец друга моего отца. Дом стоял на деревянных сваях-несваях...в общем подпорках...посреди болота, куда сливали и бытовые отходы и порой продукты метаболизма. Часть пути к двери лежала по деревянным мосткам.Вонь, сырость. Промышленные предприятия тогда преимущественно располагались в дореволюционных зданиях, которые тоже не блистали. Много было пустырей, на которых сами собой образовывались свалки, причем некоторые из них ввиду грунтовых условий были перманентно подтоплены. Поэтому гордясь к тому, что приобщились к жизни на Подоле, не пытайтесь выглядеть аристократами. Там их никогда не было. Да и сейчас нет.
airmax78 написав:Все-таки золотой век Киева - это правление Ярослава Мудрого - слишком сильно при нем разросся город. И если посмотреть на карту Киева этого периода, то место, где находился центр - очевидно.