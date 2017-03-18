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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8268826982708271

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 59
1. Не вище 900
8%
5
2. 901 - 1050
5%
3
3. 1050 - 1200
12%
7
4. 1201 - 1300
12%
7
5. 1301 - 1400
14%
8
6. 1401 - 1500
17%
10
7. 1501 - 1650
12%
7
8. 1651 - 1800
8%
5
9. Більше 1800
12%
7
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 23:13

  Унуноктий написав:
  airmax78 написав:Унуноктий, признавайтесь, сколько на этом заработали? https://www.facebook.com/23280494741843 ... 282077324/

у рэд була сильный маркетинг всегда был

Понятно. Хорошо заработали.
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 23:15

  zРадио написав:
  pirat-d написав:Сегодня набрал пару проверенных людей по недвижке - метр в новострое (Нивки) 1900-2400$, я уху ел... за полтора года +75-100%...


Надо брать. Через полтора года - еще на 75-100% дороже. И так все 8 лет роста по Кухару. Говорят, Нивки будут стоить как Ньюхэм, а Сермиля - дороже Челси

Максим же врет. Или не?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 23:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Унуноктий написав:
  airmax78 написав:Унуноктий, признавайтесь, сколько на этом заработали? https://www.facebook.com/23280494741843 ... 282077324/

у рэд була сильный маркетинг всегда был
сильнее, чем у монстра?
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 23:41

  airmax78 написав:
  zРадио написав:
  pirat-d написав:Сегодня набрал пару проверенных людей по недвижке - метр в новострое (Нивки) 1900-2400$, я уху ел... за полтора года +75-100%...


Надо брать. Через полтора года - еще на 75-100% дороже. И так все 8 лет роста по Кухару. Говорят, Нивки будут стоить как Ньюхэм, а Сермиля - дороже Челси

Максим же врет. Или не?


Какой врет - правда-матку режет. Догоним и перегоним Лондон. Там же цены только на 12%, а не на 75-100% выросли. С такой прогрессией до 2028-го справимся. Все как Кухар обещал
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 23:44

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zРадио написав:Какой врет - правда-матку режет. Догоним и перегоним Лондон. Там же цены только на 12%, а не на 75-100% выросли. С такой прогрессией до 2028-го справимся. Все как Кухар обещал
шо там такого страшного в лондоне произошло в 2014-2015?
наскока там тогда упало?
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 00:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Сегодня на Ютюбе вышли 2 новых видео про недвижимость Киева.
Думаю что авторы почитывают нашу ветку :)

1)Дмитрий "Кто строит" и Дмитрий Гура. "Когда упадут цены на недвижимость?"

https://youtu.be/d9AerrTKnf0

2)Дневник инвестора.
"Кризисы. Прогноз максимума за квадратный метр"

https://youtu.be/HU8DbaKtOmk
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 02:41

  Faceless написав:
  zРадио написав:
  Faceless написав:Да успокойтесь оба. Гражданство Печерского района, проживание на Саперном поле недалеко от Печерска. Можно распечатать и в багетной раме повесить на стену.


К любому топониму можно присобачить слово "Печерск" и радоваться. В данном случае это могут быть "Саперно-Печерские Липки" :mrgreen:

В Черкассах, например, тоже есть Крещатик - лайфхак, как относительно недорого прикупить квартиру на Крещатике

Я уже молчу о Нью-Йорке где-то в Луганской обл


А зачем?
Это как шилдик "Мерседес" на Жигуль лепить.
Но понаехам заходит. Забугорные топонимы возносят их самомнение до небес.
Новая Англия. Хранцузские кварталы.НуЁрк.Чикага.Манхеттен. Стенфорд. СанХрациска.
Что забыл?
ДаЁшь ЖК Улан-Удэ. ЖК Найроби. ЖК Аккра. :mrgreen: Нормально так.
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 02:49

  zРадио написав:
  Faceless написав:
  zРадио написав:
К любому топониму можно присобачить слово "Печерск" и радоваться. В данном случае это могут быть "Саперно-Печерские Липки" :mrgreen:

В Черкассах, например, тоже есть Крещатик - лайфхак, как относительно недорого прикупить квартиру на Крещатике


Кстати, насколько я понимаю, невозможность загнать топонимы в рамки прав интеллектуальной собственности и породила этот колхозный маркетинг-баттл с названиями киевских ЖК громкими именами Манхэттен, Чикаго, Вашингтон и пр.


О! Не я один этим удивлен. +1.
Это шоу для простых крестьянских детей, по случаю продавших земельные паи.
В 90-х они носили треники Абибас и слушали кассетники Панасканик, потом ездили на Жигулях с дисками и шилдиками от иномарок. Ну а теперь для них маркетологи кроссворды по географии рисуют. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 03:18

  Faceless написав:
  kingkongovets написав:
Faceless написав:Несколько лет назад, когда тут еще писала куинка/киевлянка, был спор о границах Подола, бои проходили за линию емнип где-то около Щекавицкой.
вот тут весь подол
Зображення

Смотрел-смотрел, но я таки не в силах четко маппинг наложить на современные улицы. Как я понимаю, Подол ограничен примерно ул Оленівська, Кирилловской, Фроловской, Боричев ток и Почтовой площадью


На всякий случай, напомню "коренным куянам" особенно из полтавских сел, что Подол всегда был районом босоты, уголовников, дешевых проституток и городской бедноты. Ака Марьина Роща в мацкве.
Даже во времена моего детства, побывав в некоторых домах и квартирах Подола, был буквально ошеломлен той нищетой и разрухой. Картину бы хорошо дополнил пейзаж дома на Воздвиженке, где жил отец друга моего отца. Дом стоял на деревянных сваях-несваях...в общем подпорках...посреди болота, куда сливали и бытовые отходы и порой продукты метаболизма. Часть пути к двери лежала по деревянным мосткам.Вонь, сырость.
Промышленные предприятия тогда преимущественно располагались в дореволюционных зданиях, которые тоже не блистали.
Много было пустырей, на которых сами собой образовывались свалки, причем некоторые из них ввиду грунтовых условий были перманентно подтоплены.
Поэтому гордясь к тому, что приобщились к жизни на Подоле, не пытайтесь выглядеть аристократами. Там их никогда не было. Да и сейчас нет. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 03:40

  airmax78 написав:Все-таки золотой век Киева - это правление Ярослава Мудрого - слишком сильно при нем разросся город. И если посмотреть на карту Киева этого периода, то место, где находился центр - очевидно.


Уноситихаос? :mrgreen:
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