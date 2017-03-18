Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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airmax78 написав:Крамольные вещи говорите. Мы же Киев рассматриваем как столицу. Золотой век Киева как столицы, к сожалению, закончился в XII веке, когда это был один из крупнейших городов всей Европы. А в XIX веке это был провинциальный город в Российской империи. Меньше Одессы.
тобто Київ тепер не столиця, і не одне з найбільших міст Європи.
Тогда Киев был политическим и культурным центром Восточной Европы. Очень мимолетно, но тем не менее. Сейчас нам до этого статуса далеко.
Смотрел-смотрел, но я таки не в силах четко маппинг наложить на современные улицы. Как я понимаю, Подол ограничен примерно ул Оленівська, Кирилловской, Фроловской, Боричев ток и Почтовой площадью
На всякий случай, напомню "коренным куянам" особенно из полтавских сел, что Подол всегда был районом босоты, уголовников, дешевых проституток и городской бедноты. Ака Марьина Роща в мацкве. Даже во времена моего детства, побывав в некоторых домах и квартирах Подола, был буквально ошеломлен той нищетой и разрухой. Картину бы хорошо дополнил пейзаж дома на Воздвиженке, где жил отец друга моего отца. Дом стоял на деревянных сваях-несваях...в общем подпорках...посреди болота, куда сливали и бытовые отходы и порой продукты метаболизма. Часть пути к двери лежала по деревянным мосткам.Вонь, сырость. Промышленные предприятия тогда преимущественно располагались в дореволюционных зданиях, которые тоже не блистали. Много было пустырей, на которых сами собой образовывались свалки, причем некоторые из них ввиду грунтовых условий были перманентно подтоплены. Поэтому гордясь к тому, что приобщились к жизни на Подоле, не пытайтесь выглядеть аристократами. Там их никогда не было. Да и сейчас нет.
Населення Києва зараз на 95% складається з понаєхів першого покоління, для яких географія міста - є проблемою. Для них і Осокорки-Позняки - аристократичний район ((( А квартири в пінопластових 25-поверхових новобудах - є вершиною будівельних технологій.
Ваші опоненти - один "аристократ" з Лісового масива, інший - вихідець з Черкас. "Кому і кобила - наречена!"