RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8269827082718272

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 59
1. Не вище 900
8%
5
2. 901 - 1050
5%
3
3. 1050 - 1200
12%
7
4. 1201 - 1300
12%
7
5. 1301 - 1400
14%
8
6. 1401 - 1500
17%
10
7. 1501 - 1650
12%
7
8. 1651 - 1800
8%
5
9. Більше 1800
12%
7
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 03:48

  airmax78 написав:
  flyman написав:
  airmax78 написав:Крамольные вещи говорите. Мы же Киев рассматриваем как столицу. Золотой век Киева как столицы, к сожалению, закончился в XII веке, когда это был один из крупнейших городов всей Европы. А в XIX веке это был провинциальный город в Российской империи. Меньше Одессы.

тобто Київ тепер не столиця, і не одне з найбільших міст Європи.

Тогда Киев был политическим и культурным центром Восточной Европы. Очень мимолетно, но тем не менее. Сейчас нам до этого статуса далеко.


А ВАМ все статусность покоя не дает.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11980
З нами з: 31.01.12
Подякував: 6086 раз.
Подякували: 3134 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 06:06

  rjkz написав:
  Faceless написав:
  kingkongovets написав:вот тут весь подол

Смотрел-смотрел, но я таки не в силах четко маппинг наложить на современные улицы. Как я понимаю, Подол ограничен примерно ул Оленівська, Кирилловской, Фроловской, Боричев ток и Почтовой площадью


На всякий случай, напомню "коренным куянам" особенно из полтавских сел, что Подол всегда был районом босоты, уголовников, дешевых проституток и городской бедноты. Ака Марьина Роща в мацкве.
Даже во времена моего детства, побывав в некоторых домах и квартирах Подола, был буквально ошеломлен той нищетой и разрухой. Картину бы хорошо дополнил пейзаж дома на Воздвиженке, где жил отец друга моего отца. Дом стоял на деревянных сваях-несваях...в общем подпорках...посреди болота, куда сливали и бытовые отходы и порой продукты метаболизма. Часть пути к двери лежала по деревянным мосткам.Вонь, сырость.
Промышленные предприятия тогда преимущественно располагались в дореволюционных зданиях, которые тоже не блистали.
Много было пустырей, на которых сами собой образовывались свалки, причем некоторые из них ввиду грунтовых условий были перманентно подтоплены.
Поэтому гордясь к тому, что приобщились к жизни на Подоле, не пытайтесь выглядеть аристократами. Там их никогда не было. Да и сейчас нет. :mrgreen:

Населення Києва зараз на 95% складається з понаєхів першого покоління, для яких географія міста - є проблемою. Для них і Осокорки-Позняки - аристократичний район (((
А квартири в пінопластових 25-поверхових новобудах - є вершиною будівельних технологій.

Ваші опоненти - один "аристократ" з Лісового масива, інший - вихідець з Черкас.
"Кому і кобила - наречена!"
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22187
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1377 раз.
Подякували: 2298 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 06:57

  zРадио написав:Какой врет - правда-матку режет. Догоним и перегоним Лондон. Там же цены только на 12%, а не на 75-100% выросли. С такой прогрессией до 2028-го справимся. Все как Кухар обещал


А можна контакт співробітників що продають аркаду по 10 куе за квартиру. Можна просто оголошенн. Виручу. І тобі буде бонус в карму.

Зи. Не пам’ятаю де Ейр писав про Лондон. Не вірю.
Первый
 
Повідомлень: 16291
З нами з: 27.10.09
Подякував: 235 раз.
Подякували: 2275 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 07:03

  foxluck написав:Сегодня на Ютюбе вышли 2 новых видео про недвижимость Киева.
Думаю что авторы почитывают нашу ветку :)

1)Дмитрий "Кто строит" и Дмитрий Гура. "Когда упадут цены на недвижимость?"

https://youtu.be/d9AerrTKnf0


Напрогнозировали рост, но заходить нужно в короткую :lol:
sergikkc007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 193
З нами з: 21.04.20
Подякував: 265 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8269827082718272
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2122, 2123, 2124
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21233 3800571
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 сер, 2021 21:18
Frant
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 50, 51, 52
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
510 265813
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 сер, 2021 16:42
trololo
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2, 3
presto » Суб 18 бер, 2017 21:33
20 48648
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (1097)
11.08.2021 06:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.