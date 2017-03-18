rjkz написав:

Faceless написав: kingkongovets написав: вот тут весь подол вот тут весь подол

Смотрел-смотрел, но я таки не в силах четко маппинг наложить на современные улицы. Как я понимаю, Подол ограничен примерно ул Оленівська, Кирилловской, Фроловской, Боричев ток и Почтовой площадью Смотрел-смотрел, но я таки не в силах четко маппинг наложить на современные улицы. Как я понимаю, Подол ограничен примерно ул Оленівська, Кирилловской, Фроловской, Боричев ток и Почтовой площадью

На всякий случай, напомню "коренным куянам" особенно из полтавских сел, что Подол всегда был районом босоты, уголовников, дешевых проституток и городской бедноты. Ака Марьина Роща в мацкве.Даже во времена моего детства, побывав в некоторых домах и квартирах Подола, был буквально ошеломлен той нищетой и разрухой. Картину бы хорошо дополнил пейзаж дома на Воздвиженке, где жил отец друга моего отца. Дом стоял на деревянных сваях-несваях...в общем подпорках...посреди болота, куда сливали и бытовые отходы и порой продукты метаболизма. Часть пути к двери лежала по деревянным мосткам.Вонь, сырость.Промышленные предприятия тогда преимущественно располагались в дореволюционных зданиях, которые тоже не блистали.Много было пустырей, на которых сами собой образовывались свалки, причем некоторые из них ввиду грунтовых условий были перманентно подтоплены.Поэтому гордясь к тому, что приобщились к жизни на Подоле, не пытайтесь выглядеть аристократами. Там их никогда не было. Да и сейчас нет.