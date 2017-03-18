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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 59
1. Не вище 900
8%
5
2. 901 - 1050
5%
3
3. 1050 - 1200
12%
7
4. 1201 - 1300
12%
7
5. 1301 - 1400
14%
8
6. 1401 - 1500
17%
10
7. 1501 - 1650
12%
7
8. 1651 - 1800
8%
5
9. Більше 1800
12%
7
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 08:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  sequence написав:Троянцы - это жители Троэщыны. Стены Трои неприступны!
С Борщаговкой трохи хуже

На Борщагу може зайти будь хто, а от вийти "могут не только лишь все, мало кто может это делать" (с) :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 08:46

  vitaliian написав:касательно коммерции. Шэньчжэнь Рынок электроники (для сравнения)
думаю в ближайшее десятилетие нечто подобное должно появиться в Киеве. ..

я такие базары в бизнес-центрах Москвы встречал. До нас тоже дойдет
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 08:49

  pirat-d написав:Плюсанул.
Я вот как-то отстал от темы весна-лето, отпуск, дети..не до того было. Сегодня набрал пару проверенных людей по недвижке - метр в новострое (Нивки) 1900-2400$, я уху ел... за полтора года +75-100%... грех жаловаться инвестору конечно. Но, что это происходит?!) Металл сильно подорожал - в курсе, бумаги напечатано немерянно - знаем, но чего ждать дальше!? Фиксация цены или ещё подрастём или "камнем вниз"?! Какие ожидания, мисье?!
однозначно покупать. Дело в том, что мы утерли нос буржуям - они студентов учят, что с ростом цены, растет обьем производства и предложения. А у нас с ростом цены обьем предложения упал. Что это значит? Мы сломали систему, мы инноваторы. Мы можем ограничивать предложение - значит делать вечный дорожай и это круто!
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 08:56

  rjkz написав:..
Но понаехам заходит. Забугорные топонимы возносят их самомнение до небес.
Новая Англия. Хранцузские кварталы.НуЁрк.Чикага.Манхеттен. Стенфорд. СанХрациска.
Что забыл?
ДаЁшь ЖК Улан-Удэ. ЖК Найроби. ЖК Аккра. :mrgreen: Нормально так.

а шо делать? Все руководствуются фразой из известного мультика "как корабль назовешь, так он и поплывет". Надо просто найти в себе силы впоследствии переименовывать.
Скажем, "Жк Пожелтело-отвалившийся", "Унылое гомно" и т.д.
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 09:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

sequence написав:
  rjkz написав:..
Но понаехам заходит. Забугорные топонимы возносят их самомнение до небес.
Новая Англия. Хранцузские кварталы.НуЁрк.Чикага.Манхеттен. Стенфорд. СанХрациска.
Что забыл?
ДаЁшь ЖК Улан-Удэ. ЖК Найроби. ЖК Аккра. :mrgreen: Нормально так.

а шо делать? Все руководствуются фразой из известного мультика "как корабль назовешь, так он и поплывет". Надо просто найти в себе силы впоследствии переименовывать.
Скажем, "Жк Пожелтело-отвалившийся", "Унылое гомно" и т.д.
имхо лучше уж чикага, или вашингтон, чем оксюморон типа новопечерских липок
а вообще не понимаю этой изжоги по поводу названий, типа нашли до чего даипаться, чи шо?
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 09:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

kingkongovets написав:
sequence написав:
  rjkz написав:..
Но понаехам заходит. Забугорные топонимы возносят их самомнение до небес.
Новая Англия. Хранцузские кварталы.НуЁрк.Чикага.Манхеттен. Стенфорд. СанХрациска.
Что забыл?
ДаЁшь ЖК Улан-Удэ. ЖК Найроби. ЖК Аккра. :mrgreen: Нормально так.

а шо делать? Все руководствуются фразой из известного мультика "как корабль назовешь, так он и поплывет". Надо просто найти в себе силы впоследствии переименовывать.
Скажем, "Жк Пожелтело-отвалившийся", "Унылое гомно" и т.д.
имхо лучше уж чикага, или вашингтон, чем оксюморон типа новопечерских липок
а вообще не понимаю этой изжоги по поводу названий, типа нашли до чего даипаться, чи шо?
Гостомельские липки круче)

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Унуноктий
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 09:19

началось, как и предрекла Пифия)

"Сенат погодив виділення $1 трлн на "велике будівництво" у США"
https://lb.ua/world/2021/08/11/491414_s ... _trln.html

...будем парапланировать дальше)
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 09:22

  kingkongovets написав:..
а вообще не понимаю этой изжоги по поводу названий, типа нашли до чего даипаться, чи шо?

да упаси господь.
ИМХО, для того чтобы здание/архитектурный комплекс приобрело имя собственное, оно должно обладать незаурядными особенностями и представлять из себя определенную архитектурную ценность "на вэка". Можете подсказать, что из ряда вышеперечисленных "Бурдж‑Халифов" подходит.
Как по мне, для большинства вышеуказанных подойдет нечто вроде "Поздняки, 4а" сотоварищи. Есть и исключения, радующие глаз, не спорю
Но то все мои фантазии, размажьте их в говно своим правильным видением
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 09:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Унуноктий написав:Гостомельские липки круче)

фігня то все :) ЖК Софіївські Липки, Софіївська Борщагівка :)
Жгут, однако
Скоро будуть Святопетрівські і Білогородські :) активно дерибанять уже.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 09:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

stas_rst написав:
  Унуноктий написав:Гостомельские липки круче)

фігня то все :) ЖК Софіївські Липки, Софіївська Борщагівка :)
Жгут, однако
Скоро будуть Святопетрівські і Білогородські :) активно дерибанять уже.
Позняки 4а заслуженно при обрело имя собственное ЖК Мордор

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Унуноктий
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