Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
pirat-d написав:Плюсанул. Я вот как-то отстал от темы весна-лето, отпуск, дети..не до того было. Сегодня набрал пару проверенных людей по недвижке - метр в новострое (Нивки) 1900-2400$, я уху ел... за полтора года +75-100%... грех жаловаться инвестору конечно. Но, что это происходит?!) Металл сильно подорожал - в курсе, бумаги напечатано немерянно - знаем, но чего ждать дальше!? Фиксация цены или ещё подрастём или "камнем вниз"?! Какие ожидания, мисье?!
однозначно покупать. Дело в том, что мы утерли нос буржуям - они студентов учят, что с ростом цены, растет обьем производства и предложения. А у нас с ростом цены обьем предложения упал. Что это значит? Мы сломали систему, мы инноваторы. Мы можем ограничивать предложение - значит делать вечный дорожай и это круто!
rjkz написав:.. Но понаехам заходит. Забугорные топонимы возносят их самомнение до небес. Новая Англия. Хранцузские кварталы.НуЁрк.Чикага.Манхеттен. Стенфорд. СанХрациска. Что забыл? ДаЁшь ЖК Улан-Удэ. ЖК Найроби. ЖК Аккра. Нормально так.
а шо делать? Все руководствуются фразой из известного мультика "как корабль назовешь, так он и поплывет". Надо просто найти в себе силы впоследствии переименовывать. Скажем, "Жк Пожелтело-отвалившийся", "Унылое гомно" и т.д.
rjkz написав:.. Но понаехам заходит. Забугорные топонимы возносят их самомнение до небес. Новая Англия. Хранцузские кварталы.НуЁрк.Чикага.Манхеттен. Стенфорд. СанХрациска. Что забыл? ДаЁшь ЖК Улан-Удэ. ЖК Найроби. ЖК Аккра. Нормально так.
а шо делать? Все руководствуются фразой из известного мультика "как корабль назовешь, так он и поплывет". Надо просто найти в себе силы впоследствии переименовывать. Скажем, "Жк Пожелтело-отвалившийся", "Унылое гомно" и т.д.
имхо лучше уж чикага, или вашингтон, чем оксюморон типа новопечерских липок а вообще не понимаю этой изжоги по поводу названий, типа нашли до чего даипаться, чи шо?
rjkz написав:.. Но понаехам заходит. Забугорные топонимы возносят их самомнение до небес. Новая Англия. Хранцузские кварталы.НуЁрк.Чикага.Манхеттен. Стенфорд. СанХрациска. Что забыл? ДаЁшь ЖК Улан-Удэ. ЖК Найроби. ЖК Аккра. Нормально так.
а шо делать? Все руководствуются фразой из известного мультика "как корабль назовешь, так он и поплывет". Надо просто найти в себе силы впоследствии переименовывать. Скажем, "Жк Пожелтело-отвалившийся", "Унылое гомно" и т.д.
имхо лучше уж чикага, или вашингтон, чем оксюморон типа новопечерских липок а вообще не понимаю этой изжоги по поводу названий, типа нашли до чего даипаться, чи шо?
kingkongovets написав:.. а вообще не понимаю этой изжоги по поводу названий, типа нашли до чего даипаться, чи шо?
да упаси господь. ИМХО, для того чтобы здание/архитектурный комплекс приобрело имя собственное, оно должно обладать незаурядными особенностями и представлять из себя определенную архитектурную ценность "на вэка". Можете подсказать, что из ряда вышеперечисленных "Бурдж‑Халифов" подходит. Как по мне, для большинства вышеуказанных подойдет нечто вроде "Поздняки, 4а" сотоварищи. Есть и исключения, радующие глаз, не спорю Но то все мои фантазии, размажьте их в говно своим правильным видением