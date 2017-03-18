|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 11 сер, 2021 09:32
sequence написав:
"Поздняки, 4а"
побольше бы таких домов. Постарались и обрели известность. Старание и труд рано или поздно приведут к славе.
-
Grand Touring
-
-
- Повідомлень: 835
- З нами з: 23.03.20
- Подякував: 280 раз.
- Подякували: 248 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 сер, 2021 09:48
kingkongovets написав:
[
шмотки тоже покупать в онлайне - это смесь жадности, садо мазо и казино
Да уж. Ладно ещё с обувью можно наловчиться, но смотрю онлайн шоппинг приобрел огромную популярность. Поэтому на НП некоторые дамы устраивают тотальную примерку, а со стороны просто улыбает.
-
hume
-
-
- Повідомлень: 8128
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 879 раз.
- Подякували: 1571 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 11 сер, 2021 09:58
Таки ми впливаємо на уми:-)
Нами була дана назва ЖК мордор цій прекрасній групі будівель. І тепер навіть в статтях так їх і згадують:-)
Таки впливаєм!!
Буде дешевііііітььь:-)
-
Первый
-
-
- Повідомлень: 16293
- З нами з: 27.10.09
- Подякував: 235 раз.
- Подякували: 2275 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 сер, 2021 10:05
kingkongovets написав: Faceless написав: Ромасик написав:
Помнится, несколько месяцев назад был жесткий спор Лыбедская - это ипеня или нет?
История циклична (с)
Несколько лет назад, когда тут еще писала куинка/киевлянка, был спор о границах Подола, бои проходили за линию емнип где-то около Щекавицкой.
вот тут весь подол
а внизу справа стеклянный мост самого лучшего мэра, надеюсь?
-
striped
-
-
- Повідомлень: 1305
- З нами з: 10.12.08
- Подякував: 2385 раз.
- Подякували: 479 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 сер, 2021 10:09
Первый написав: zРадио написав:
Какой врет - правда-матку режет. Догоним и перегоним Лондон. Там же цены только на 12%, а не на 75-100% выросли. С такой прогрессией до 2028-го справимся. Все как Кухар обещал
А можна контакт співробітників що продають аркаду по 10 куе за квартиру. Можна просто оголошенн. Виручу. І тобі буде бонус в карму.
Зи. Не пам’ятаю де Ейр писав про Лондон. Не вірю.
Так он не хочет, а может продать за эти деньги. По состоянию на пару месяцев назад они вели переговоры с Молчановой о 2025-м вместо 2027-го. Альтернативный вариант - собрать с инвесторов 7 млн долларов, чтобы ЗЗБК достроил им дом
PS: про Лондон - это мое после ужаса о 2400 на Нивках
Востаннє редагувалось zРадио
в Сер 11 сер, 2021 10:11, всього редагувалось 1 раз.
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 10838
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 2394 раз.
- Подякували: 5239 раз.
-
- Профіль
-
16
7
3
Додано: Сер 11 сер, 2021 10:10
Унуноктий написав:
..Позняки 4а заслуженно при обрело имя собственное ЖК Мордор
все правильно. За "незаурядные" архитектурные особенности ))
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 5589
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 1487 раз.
- Подякували: 1459 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 11 сер, 2021 10:11
Первый написав:
Таки ми впливаємо на уми:-)
Нами була дана назва ЖК мордор цій прекрасній групі будівель. І тепер навіть в статтях так їх і згадують:-)
Таки впливаєм!!
Да, особо сильное влияние происходит на журналиста Юрия Питу.
-
Grand Touring
-
-
- Повідомлень: 835
- З нами з: 23.03.20
- Подякував: 280 раз.
- Подякували: 248 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 сер, 2021 10:14
Первый написав:Таки ми впливаємо на уми:-)
Нами була дана назва ЖК мордор цій прекрасній групі будівель. І тепер навіть в статтях так їх і згадують:-)
Таки впливаєм!!
Буде дешевііііітььь:-)
Так и ЖК вонючка все кто там живут знают это название)
Отправлено с моего RMX2170 через Tapatalk
-
Унуноктий
-
-
- Повідомлень: 21558
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 372 раз.
- Подякували: 560 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 сер, 2021 10:30
rjkz написав: Faceless написав: zРадио написав:
К любому топониму можно присобачить слово "Печерск" и радоваться. В данном случае это могут быть "Саперно-Печерские Липки"
В Черкассах, например, тоже есть Крещатик - лайфхак, как относительно недорого прикупить квартиру на Крещатике
Я уже молчу о Нью-Йорке где-то в Луганской обл
А зачем?
Это как шилдик "Мерседес" на Жигуль лепить.
Но понаехам заходит. Забугорные топонимы возносят их самомнение до небес.
Новая Англия. Хранцузские кварталы.НуЁрк.Чикага.Манхеттен. Стенфорд. СанХрациска.
Что забыл?
ДаЁшь ЖК Улан-Удэ. ЖК Найроби. ЖК Аккра.
Нормально так.
Ну, комплексы с украинскими топонимами тоже есть - дома Патриотики, например
А так, может дождемся и ЖК Крыжополь
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 29747
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1258 раз.
- Подякували: 7202 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
Додано: Сер 11 сер, 2021 10:36
Унуноктий написав:
Первый написав:Таки ми впливаємо на уми:-)
Нами була дана назва ЖК мордор цій прекрасній групі будівель. І тепер навіть в статтях так їх і згадують:-)
Таки впливаєм!!
Буде дешевііііітььь:-)
Так и ЖК вонючка все кто там живут знают это название)
Отправлено с моего RMX2170 через Tapatalk
уня ты оранж уже в аренду сдаешь? пачом?
-
Олежан
-
-
- Повідомлень: 415
- З нами з: 01.12.20
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 46 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|21233
|3800815
|
Вів 10 сер, 2021 21:18
Frant
|
|510
|265838
|
|
|20
|48652
|
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv
|