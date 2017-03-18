RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8270827182728273>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 59
1. Не вище 900
8%
5
2. 901 - 1050
5%
3
3. 1050 - 1200
12%
7
4. 1201 - 1300
12%
7
5. 1301 - 1400
14%
8
6. 1401 - 1500
17%
10
7. 1501 - 1650
12%
7
8. 1651 - 1800
8%
5
9. Більше 1800
12%
7
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 09:32

  sequence написав: "Поздняки, 4а"
побольше бы таких домов. Постарались и обрели известность. Старание и труд рано или поздно приведут к славе.
Grand Touring
 
Повідомлень: 835
З нами з: 23.03.20
Подякував: 280 раз.
Подякували: 248 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 09:48

  kingkongovets написав:[
шмотки тоже покупать в онлайне - это смесь жадности, садо мазо и казино

Да уж. Ладно ещё с обувью можно наловчиться, но смотрю онлайн шоппинг приобрел огромную популярность. Поэтому на НП некоторые дамы устраивают тотальную примерку, а со стороны просто улыбает.
hume
 
Повідомлень: 8128
З нами з: 27.12.12
Подякував: 879 раз.
Подякували: 1571 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 09:58

Таки ми впливаємо на уми:-)

Нами була дана назва ЖК мордор цій прекрасній групі будівель. І тепер навіть в статтях так їх і згадують:-)

Таки впливаєм!!

Буде дешевііііітььь:-)
Первый
 
Повідомлень: 16293
З нами з: 27.10.09
Подякував: 235 раз.
Подякували: 2275 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 10:05

  kingkongovets написав:
Faceless написав:
  Ромасик написав:Помнится, несколько месяцев назад был жесткий спор Лыбедская - это ипеня или нет?
История циклична (с)

Несколько лет назад, когда тут еще писала куинка/киевлянка, был спор о границах Подола, бои проходили за линию емнип где-то около Щекавицкой.
вот тут весь подол
Зображення


а внизу справа стеклянный мост самого лучшего мэра, надеюсь?
striped
 
Повідомлень: 1305
З нами з: 10.12.08
Подякував: 2385 раз.
Подякували: 479 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 10:09

  Первый написав:
  zРадио написав:Какой врет - правда-матку режет. Догоним и перегоним Лондон. Там же цены только на 12%, а не на 75-100% выросли. С такой прогрессией до 2028-го справимся. Все как Кухар обещал


А можна контакт співробітників що продають аркаду по 10 куе за квартиру. Можна просто оголошенн. Виручу. І тобі буде бонус в карму.

Зи. Не пам’ятаю де Ейр писав про Лондон. Не вірю.


Так он не хочет, а может продать за эти деньги. По состоянию на пару месяцев назад они вели переговоры с Молчановой о 2025-м вместо 2027-го. Альтернативный вариант - собрать с инвесторов 7 млн долларов, чтобы ЗЗБК достроил им дом

PS: про Лондон - это мое после ужаса о 2400 на Нивках :mrgreen:
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 11 сер, 2021 10:11, всього редагувалось 1 раз.
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10838
З нами з: 02.05.18
Подякував: 2394 раз.
Подякували: 5239 раз.
 
Профіль
16
7
3
Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 10:10

  Унуноктий написав:..Позняки 4а заслуженно при обрело имя собственное ЖК Мордор

все правильно. За "незаурядные" архитектурные особенности ))
sequence
 
Повідомлень: 5589
З нами з: 29.12.15
Подякував: 1487 раз.
Подякували: 1459 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 10:11

  Первый написав:Таки ми впливаємо на уми:-)

Нами була дана назва ЖК мордор цій прекрасній групі будівель. І тепер навіть в статтях так їх і згадують:-)

Таки впливаєм!!
Да, особо сильное влияние происходит на журналиста Юрия Питу.
Grand Touring
 
Повідомлень: 835
З нами з: 23.03.20
Подякував: 280 раз.
Подякували: 248 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 10:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Первый написав:Таки ми впливаємо на уми:-)

Нами була дана назва ЖК мордор цій прекрасній групі будівель. І тепер навіть в статтях так їх і згадують:-)

Таки впливаєм!!

Буде дешевііііітььь:-)
Так и ЖК вонючка все кто там живут знают это название)

Отправлено с моего RMX2170 через Tapatalk
Унуноктий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21558
З нами з: 20.04.08
Подякував: 372 раз.
Подякували: 560 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 10:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

rjkz написав:
  Faceless написав:
  zРадио написав:
К любому топониму можно присобачить слово "Печерск" и радоваться. В данном случае это могут быть "Саперно-Печерские Липки" :mrgreen:

В Черкассах, например, тоже есть Крещатик - лайфхак, как относительно недорого прикупить квартиру на Крещатике

Я уже молчу о Нью-Йорке где-то в Луганской обл


А зачем?
Это как шилдик "Мерседес" на Жигуль лепить.
Но понаехам заходит. Забугорные топонимы возносят их самомнение до небес.
Новая Англия. Хранцузские кварталы.НуЁрк.Чикага.Манхеттен. Стенфорд. СанХрациска.
Что забыл?
ДаЁшь ЖК Улан-Удэ. ЖК Найроби. ЖК Аккра. :mrgreen: Нормально так.
Ну, комплексы с украинскими топонимами тоже есть - дома Патриотики, например
А так, может дождемся и ЖК Крыжополь
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 29747
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1258 раз.
Подякували: 7202 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 10:36

  Унуноктий написав:
Первый написав:Таки ми впливаємо на уми:-)

Нами була дана назва ЖК мордор цій прекрасній групі будівель. І тепер навіть в статтях так їх і згадують:-)

Таки впливаєм!!

Буде дешевііііітььь:-)
Так и ЖК вонючка все кто там живут знают это название)

Отправлено с моего RMX2170 через Tapatalk


уня ты оранж уже в аренду сдаешь? пачом?
Олежан
 
Повідомлень: 415
З нами з: 01.12.20
Подякував: 5 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8270827182728273>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2122, 2123, 2124
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21233 3800815
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 сер, 2021 21:18
Frant
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 50, 51, 52
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
510 265838
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 сер, 2021 16:42
trololo
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2, 3
presto » Суб 18 бер, 2017 21:33
20 48652
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
РВС Банк (573)
11.08.2021 11:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.