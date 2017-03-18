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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 82728273827482758276>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 59
1. Не вище 900
8%
5
2. 901 - 1050
5%
3
3. 1050 - 1200
12%
7
4. 1201 - 1300
12%
7
5. 1301 - 1400
14%
8
6. 1401 - 1500
17%
10
7. 1501 - 1650
12%
7
8. 1651 - 1800
8%
5
9. Більше 1800
12%
7
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 11:09

  Serg-ik написав:
  Первый написав:
  zРадио написав:Какой врет - правда-матку режет. Догоним и перегоним Лондон. Там же цены только на 12%, а не на 75-100% выросли. С такой прогрессией до 2028-го справимся. Все как Кухар обещал


А можна контакт співробітників що продають аркаду по 10 куе за квартиру. Можна просто оголошенн. Виручу. І тобі буде бонус в карму.


Ценителю Рыбальского
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/3-kom-n ... 23738cff13
Не ясно чем думал рахитектор и чем думает покупатель, создавая и покупая новострой с параметрами хруща-комнаты в 9,11 и 13 м.
Цена, кстати, не заоблачная.

Шикарная квартира. Серж, если есть 117 К - я бы хорошо подумал.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 11:19

  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:
Ценителю Рыбальского
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/3-kom-n ... 23738cff13
Не ясно чем думал рахитектор и чем думает покупатель, создавая и покупая новострой с параметрами хруща-комнаты в 9,11 и 13 м.
Цена, кстати, не заоблачная.

Шикарная квартира. Серж, если есть 117 К - я бы хорошо подумал.

Мені подобається. Дуже гнучка квартира. І ціна гуд.
І за Сержика рад - перемістився з сегменту 50кує з ремонтом в сегмент 120 кує без ремонту.
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 11:23

  airmax78 написав:Я так понимаю, про 18 мес с марта 2020-го тихо забываем. Но т.к. прогноз остаётся в силе до сентября 2022го, то не сметь критиковать! С какого уровня в долларах США там начнут падать цены, во сколько раз они к тому моменту будут выше МХЗ - не важно. Если коррекция таки произойдёт и ФТ с 3500 упадёт на 3000 - все кто спорил со Зрадио будут себя чувствовать как в говно опущенные.

не стреляйте в музыканта, он играет, как умеет (с)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 11:23

  Первый написав:
  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:
Ценителю Рыбальского
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/3-kom-n ... 23738cff13
Не ясно чем думал рахитектор и чем думает покупатель, создавая и покупая новострой с параметрами хруща-комнаты в 9,11 и 13 м.
Цена, кстати, не заоблачная.

Шикарная квартира. Серж, если есть 117 К - я бы хорошо подумал.

Мені подобається. Дуже гнучка квартира. І ціна гуд.
І за Сержика рад - перемістився з сегменту 50кує з ремонтом в сегмент 120 кує без ремонту.

Удивительно другое: уже в который раз наблюдаю, что варианты, которые идеально для Сержа подходят, вызывают у него резкое неприятие. Парадокс.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 11:27

  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:
  Первый написав:[quote=
Какой врет - правда-матку режет. Догоним и перегоним Лондон. Там же цены только на 12%, а не на 75-100% выросли. С такой прогрессией до 2028-го справимся. Все как Кухар обещал


А можна контакт співробітників що продають аркаду по 10 куе за квартиру. Можна просто оголошенн. Виручу. І тобі буде бонус в карму.


Ценителю Рыбальского
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/3-kom-n ... 23738cff13
Не ясно чем думал рахитектор и чем думает покупатель, создавая и покупая новострой с параметрами хруща-комнаты в 9,11 и 13 м.
Цена, кстати, не заоблачная.


------
Шикарная квартира. Серж, если есть 117 К - я бы хорошо подумал.[/quote]

----
Йому - не треба! Він живе і так чудово!
.....в шикарному бабушатніку! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 11:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати, скинул эту ссылку знакомому, который тоже ищет квартиру. Анекдот, конечно. Когда в 2017-2019м я говорил ему присмотреться к недвиге в Киеве, он мне рассказывал, что не лох в воюющей стране отдавать за метр в муравейниках столько же, сколько за малоэтажное в предместьях Барселоны... А сейчас готов смотреть Софиевскую Борщаговку... Отговариваю.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 11:38

  Успіх написав:Думаю, якщо б так само, наприклад, Флая посадити навпроти мене і записати відосик про підвали і горища, а також про смарти і ремонти - то, був би не менш цікавий відосик, ніж їхній)))☝️👁️👁️


Було би дуже цікаво. Підтримую ідею.
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 11:43

  airmax78 написав:Корп налог ввернули чтобы это уж совсем ужасно не смотрелось. Займы на открытом рынке... Ты же понимаешь что это такое.


Максим, можешь себя не уговаривать. Ты, в отличие от сферического растишки в вакууме, прекрасно знаешь, что дорогой доллар с завидной регулярностью обваливает экономики развивающихся стран. По-моему, ты даже использовал термин "экспорт инфляции" здесь на ветке.

Не продашь квартиру, так хоть поживешь в комфорте. Все нормально
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 11:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

sequence написав:
  kingkongovets написав:..
а вообще не понимаю этой изжоги по поводу названий, типа нашли до чего даипаться, чи шо?

да упаси господь.
ИМХО, для того чтобы здание/архитектурный комплекс приобрело имя собственное, оно должно обладать незаурядными особенностями и представлять из себя определенную архитектурную ценность "на вэка". Можете подсказать, что из ряда вышеперечисленных "Бурдж‑Халифов" подходит.
Как по мне, для большинства вышеуказанных подойдет нечто вроде "Поздняки, 4а" сотоварищи. Есть и исключения, радующие глаз, не спорю
Но то все мои фантазии, размажьте их в говно своим правильным видением
я думаю, шо мы слишком много внимания уделяем обсуждению названий
не бессмыслица типа гостомельских, троещинских, или каких то там еще липок - и норм
а, больше всего меня в этом плане «парк-холл горький» выбешивает еще, вот тут у меня вообще подгорает
а чикага, или нью-йорк пайдет, не бесит
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 11:52

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Корп налог ввернули чтобы это уж совсем ужасно не смотрелось. Займы на открытом рынке... Ты же понимаешь что это такое.


Максим, можешь себя не уговаривать. Ты, в отличие от сферического растишки в вакууме, прекрасно знаешь, что дорогой доллар с завидной регулярностью обваливает экономики развивающихся стран. По-моему, ты даже использовал термин "экспорт инфляции" здесь на ветке.

Не продашь квартиру, так хоть поживешь в комфорте. Все нормально

Ты что, не видишь что они уже не могут остановиться. Это как наркотик - нужно все больше и больше. Сейчас ещё 3.5 трлн. проголосуют и пошло поехало на следующий круг. Плакали мои пенсионные сбережения.
airmax78
 
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