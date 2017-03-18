Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Я так понимаю, про 18 мес с марта 2020-го тихо забываем. Но т.к. прогноз остаётся в силе до сентября 2022го, то не сметь критиковать! С какого уровня в долларах США там начнут падать цены, во сколько раз они к тому моменту будут выше МХЗ - не важно. Если коррекция таки произойдёт и ФТ с 3500 упадёт на 3000 - все кто спорил со Зрадио будут себя чувствовать как в говно опущенные.
не стреляйте в музыканта, он играет, как умеет (с)
Кстати, скинул эту ссылку знакомому, который тоже ищет квартиру. Анекдот, конечно. Когда в 2017-2019м я говорил ему присмотреться к недвиге в Киеве, он мне рассказывал, что не лох в воюющей стране отдавать за метр в муравейниках столько же, сколько за малоэтажное в предместьях Барселоны... А сейчас готов смотреть Софиевскую Борщаговку... Отговариваю.
Успіх написав:Думаю, якщо б так само, наприклад, Флая посадити навпроти мене і записати відосик про підвали і горища, а також про смарти і ремонти - то, був би не менш цікавий відосик, ніж їхній)))☝️👁️👁️
airmax78 написав:Корп налог ввернули чтобы это уж совсем ужасно не смотрелось. Займы на открытом рынке... Ты же понимаешь что это такое.
Максим, можешь себя не уговаривать. Ты, в отличие от сферического растишки в вакууме, прекрасно знаешь, что дорогой доллар с завидной регулярностью обваливает экономики развивающихся стран. По-моему, ты даже использовал термин "экспорт инфляции" здесь на ветке.
Не продашь квартиру, так хоть поживешь в комфорте. Все нормально
kingkongovets написав:.. а вообще не понимаю этой изжоги по поводу названий, типа нашли до чего даипаться, чи шо?
да упаси господь. ИМХО, для того чтобы здание/архитектурный комплекс приобрело имя собственное, оно должно обладать незаурядными особенностями и представлять из себя определенную архитектурную ценность "на вэка". Можете подсказать, что из ряда вышеперечисленных "Бурдж‑Халифов" подходит. Как по мне, для большинства вышеуказанных подойдет нечто вроде "Поздняки, 4а" сотоварищи. Есть и исключения, радующие глаз, не спорю Но то все мои фантазии, размажьте их в говно своим правильным видением
я думаю, шо мы слишком много внимания уделяем обсуждению названий не бессмыслица типа гостомельских, троещинских, или каких то там еще липок - и норм а, больше всего меня в этом плане «парк-холл горький» выбешивает еще, вот тут у меня вообще подгорает а чикага, или нью-йорк пайдет, не бесит
airmax78 написав:Корп налог ввернули чтобы это уж совсем ужасно не смотрелось. Займы на открытом рынке... Ты же понимаешь что это такое.
Максим, можешь себя не уговаривать. Ты, в отличие от сферического растишки в вакууме, прекрасно знаешь, что дорогой доллар с завидной регулярностью обваливает экономики развивающихся стран. По-моему, ты даже использовал термин "экспорт инфляции" здесь на ветке.
Не продашь квартиру, так хоть поживешь в комфорте. Все нормально
Ты что, не видишь что они уже не могут остановиться. Это как наркотик - нужно все больше и больше. Сейчас ещё 3.5 трлн. проголосуют и пошло поехало на следующий круг. Плакали мои пенсионные сбережения.