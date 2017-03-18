Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Корп налог ввернули чтобы это уж совсем ужасно не смотрелось. Займы на открытом рынке... Ты же понимаешь что это такое.
Максим, можешь себя не уговаривать. Ты, в отличие от сферического растишки в вакууме, прекрасно знаешь, что дорогой доллар с завидной регулярностью обваливает экономики развивающихся стран. По-моему, ты даже использовал термин "экспорт инфляции" здесь на ветке.
Не продашь квартиру, так хоть поживешь в комфорте. Все нормально
Ты что, не видишь что они уже не могут остановиться. Это как наркотик - нужно все больше и больше. Сейчас ещё 3.5 трлн. проголосуют и пошло поехало на следующий круг. Плакали мои пенсионные сбережения.
Нє, зараз вийде фрс і скаже - пожили в ковідний рік і досить! Тримайте рішення для зубожіння.
airmax78 написав:Ты что, не видишь что они уже не могут остановиться. Это как наркотик - нужно все больше и больше. Сейчас ещё 3.5 трлн. проголосуют и пошло поехало на следующий круг. Плакали мои пенсионные сбережения.
Нє, зараз вийде фрс і скаже - пожили в ковідний рік і досить! Тримайте рішення для зубожіння.
ЗРадіо такий смішний…
Первый, ты бы не лез туда, где не то, что практиком не являешься, но даже в теории мало что понимаешь. Прохожий уже "проявил" себя... Не работают в экономике инфантильные представления - если все хорошо, значит нельзя ничего трогать. Была бы гиперэмиссия эффективным средством длительного роста, ее бы перманентно и применяли. Но, увы, эта дорожка ведет по пути купонокарбованца и венесуэльского боливара. Поэтому периоды мягкой денежной политики, когда нужно поддержать упавший потребительский и инвестиционный спрос, провоцирующий дефляцию, уменьшение производства и занятости, чередуются с периодами жесткой денежной политики, когда нужно остудить спекулятивный спрос, провоцирующий избыточную инфляцию, пузыри активов и рост стоимости обслуживания долгов
airmax78 написав:Корп налог ввернули чтобы это уж совсем ужасно не смотрелось. Займы на открытом рынке... Ты же понимаешь что это такое.
Максим, можешь себя не уговаривать. Ты, в отличие от сферического растишки в вакууме, прекрасно знаешь, что дорогой доллар с завидной регулярностью обваливает экономики развивающихся стран. По-моему, ты даже использовал термин "экспорт инфляции" здесь на ветке.
Не продашь квартиру, так хоть поживешь в комфорте. Все нормально
Ты что, не видишь что они уже не могут остановиться. Это как наркотик - нужно все больше и больше. Сейчас ещё 3.5 трлн. проголосуют и пошло поехало на следующий круг. Плакали мои пенсионные сбережения.
Чьо в матраці?
зі. Мені повино привалити бабла від виходу з бузінесу в 21-22 роках, навіть не знаю, що з кещом буду робити...
Активи на хаях, хотілось би кризу і я з кешом )))
ззі. Хто там в нас бурєвеснік наразі? Макс після останньої купівлі зломався...