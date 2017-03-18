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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8273827482758276>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 59
1. Не вище 900
8%
5
2. 901 - 1050
5%
3
3. 1050 - 1200
12%
7
4. 1201 - 1300
12%
7
5. 1301 - 1400
14%
8
6. 1401 - 1500
17%
10
7. 1501 - 1650
12%
7
8. 1651 - 1800
8%
5
9. Більше 1800
12%
7
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 12:02

  airmax78 написав:
  zРадио написав:
  airmax78 написав:Корп налог ввернули чтобы это уж совсем ужасно не смотрелось. Займы на открытом рынке... Ты же понимаешь что это такое.


Максим, можешь себя не уговаривать. Ты, в отличие от сферического растишки в вакууме, прекрасно знаешь, что дорогой доллар с завидной регулярностью обваливает экономики развивающихся стран. По-моему, ты даже использовал термин "экспорт инфляции" здесь на ветке.

Не продашь квартиру, так хоть поживешь в комфорте. Все нормально

Ты что, не видишь что они уже не могут остановиться. Это как наркотик - нужно все больше и больше. Сейчас ещё 3.5 трлн. проголосуют и пошло поехало на следующий круг. Плакали мои пенсионные сбережения.

Нє, зараз вийде фрс і скаже - пожили в ковідний рік і досить! Тримайте рішення для зубожіння.

ЗРадіо такий смішний…
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 12:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Какие еще вам нужны доказательства, что уровень жизни пересичного украинца растет? https://biz.nv.ua/ukr/consmarket/atb-ka ... 76708.html
ATB Cafe - I'm lovin' it!
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 12:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Какие еще вам нужны доказательства, что уровень жизни пересичного украинца растет?

Пойдёт в качестве доказательств?
Украинские учителя массово едут на заработки
https://news.finance.ua/ru/news/-/49726 ... -zarabotki
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 12:19

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Какие еще вам нужны доказательства, что уровень жизни пересичного украинца растет?

Пойдёт в качестве доказательств?
Украинские учителя массово едут на заработки
https://news.finance.ua/ru/news/-/49726 ... -zarabotki

Звонили по объявлению? Есть квартирка-то в Рыбальском? Зацепила меня...
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 12:26

  Первый написав:
  airmax78 написав:Ты что, не видишь что они уже не могут остановиться. Это как наркотик - нужно все больше и больше. Сейчас ещё 3.5 трлн. проголосуют и пошло поехало на следующий круг. Плакали мои пенсионные сбережения.

Нє, зараз вийде фрс і скаже - пожили в ковідний рік і досить! Тримайте рішення для зубожіння.

ЗРадіо такий смішний…


Первый, ты бы не лез туда, где не то, что практиком не являешься, но даже в теории мало что понимаешь. Прохожий уже "проявил" себя... Не работают в экономике инфантильные представления - если все хорошо, значит нельзя ничего трогать. Была бы гиперэмиссия эффективным средством длительного роста, ее бы перманентно и применяли. Но, увы, эта дорожка ведет по пути купонокарбованца и венесуэльского боливара. Поэтому периоды мягкой денежной политики, когда нужно поддержать упавший потребительский и инвестиционный спрос, провоцирующий дефляцию, уменьшение производства и занятости, чередуются с периодами жесткой денежной политики, когда нужно остудить спекулятивный спрос, провоцирующий избыточную инфляцию, пузыри активов и рост стоимости обслуживания долгов
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 12:26

Що ж діється...???

Германия - потреб. инфляция CPI (июль)

1) м/м = +0.9% (пред. +0.4%)
2) г/г = +3.8% (пред. +2.3%)
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 12:29

  airmax78 написав:
  zРадио написав:
  airmax78 написав:Корп налог ввернули чтобы это уж совсем ужасно не смотрелось. Займы на открытом рынке... Ты же понимаешь что это такое.


Максим, можешь себя не уговаривать. Ты, в отличие от сферического растишки в вакууме, прекрасно знаешь, что дорогой доллар с завидной регулярностью обваливает экономики развивающихся стран. По-моему, ты даже использовал термин "экспорт инфляции" здесь на ветке.

Не продашь квартиру, так хоть поживешь в комфорте. Все нормально

Ты что, не видишь что они уже не могут остановиться. Это как наркотик - нужно все больше и больше. Сейчас ещё 3.5 трлн. проголосуют и пошло поехало на следующий круг. Плакали мои пенсионные сбережения.

Чьо в матраці?

зі. Мені повино привалити бабла від виходу з бузінесу в 21-22 роках, навіть не знаю, що з кещом буду робити...

Активи на хаях, хотілось би кризу 8) і я з кешом )))

ззі. Хто там в нас бурєвеснік наразі? Макс після останньої купівлі зломався...
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 12:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  change_pm написав:Активи на хаях, хотілось би кризу 8) і я з кешом )))

Халявщик?
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 12:49

  Serg-ik написав:
  change_pm написав:Активи на хаях, хотілось би кризу 8) і я з кешом )))

Халявщик?

Партнер ))) і про тебе, Serg-ik, думаю... Буде Вам квартира подешевше!
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 12:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Активісти "Києве, мий" відмили бруківку на Софійській площі

https://bzh.life/ua/gorod/video-aktivis ... eNv_a7chg0
kingkongovets
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