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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8273827482758276

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 59
1. Не вище 900
8%
5
2. 901 - 1050
5%
3
3. 1050 - 1200
12%
7
4. 1201 - 1300
12%
7
5. 1301 - 1400
14%
8
6. 1401 - 1500
17%
10
7. 1501 - 1650
12%
7
8. 1651 - 1800
8%
5
9. Більше 1800
12%
7
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 13:06

  kingkongovets написав:Активісти "Києве, мий" відмили бруківку на Софійській площі

https://bzh.life/ua/gorod/video-aktivis ... eNv_a7chg0

Иначе площадь была бы не мытой
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 13:06

  zРадио написав:
  pirat-d написав:Сегодня набрал пару проверенных людей по недвижке - метр в новострое (Нивки) 1900-2400$, я уху ел... за полтора года +75-100%...


Надо брать. Через полтора года - еще на 75-100% дороже. И так все 8 лет роста по Кухару. Говорят, Нивки будут стоить как Ньюхэм, а Сермиля - дороже Челси



Зачем так ёрничать, как в детской песочнице) Не нервничайте так, Вы считаете что Вам говорят не правду о 75-100% роста за 1,5-2 года. Ок. Пусть будет так, если Вам легче.
Никто не говорит, что такая прогрессия сохранится все следующие периоды, наоборот вот это именно и беспокоит, что аномальный рост в такие % в долгой перспективе невозможен и хотелось бы понимать куда оно прёт, где остановка и когда назад/вперёд.
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 13:21

  change_pm написав:..
ззі. Хто там в нас бурєвеснік наразі? Макс після останньої купівлі зломався...

не знаю, кто "буревестник", но догадываюсь, кто напоминает "глупого пИнгвина"
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 13:31

  Serg-ik написав:Ценителю Рыбальского
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/3-kom-n ... 23738cff13
Не ясно чем думал рахитектор и чем думает покупатель, создавая и покупая новострой с параметрами хруща-комнаты в 9,11 и 13 м.
Цена, кстати, не заоблачная.

Наверное, он думает, что в комнате достаточно поставить кровать, шкаф и небольшой стол, так как люди там будут только ночевать или в Вашем случае уроки учить. А тусить будут в кухне-студии, а дети в основном на улице. Комнату 9,6 можно увеличить, кстати, там пару вариантов есть. Планировка не идеальная, но НОРМАЛЬНААЯ. Я хз как застройщикам Вам угодить.
Natt
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 13:33

  Унуноктий написав:Подожду годик, продам Оранж Сити 40 метров без ремонта за 100000, куплю себе ренж Ровер "с отливом" и на Мальдивы)

Отправлено с моего RMX2170 через Tapatalk

Боюсь в 100куе не влезете. Был в Тойоте, ах**л от цен.
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 13:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Natt написав:Комнату 9,6 можно увеличить, кстати, там пару вариантов есть.

Профессиональные архитекторы и планировщики за деньги думали как сделать хорошо и по-современному...чтобы Вы потом решили как это всё надо переделать.
как сказал бы Эйр "ОМГ"
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 13:36

  zРадио написав:
  Первый написав:
  airmax78 написав:Ты что, не видишь что они уже не могут остановиться. Это как наркотик - нужно все больше и больше. Сейчас ещё 3.5 трлн. проголосуют и пошло поехало на следующий круг. Плакали мои пенсионные сбережения.

Нє, зараз вийде фрс і скаже - пожили в ковідний рік і досить! Тримайте рішення для зубожіння.

ЗРадіо такий смішний…


Первый, ты бы не лез туда, где не то, что практиком не являешься, но даже в теории мало что понимаешь. Прохожий уже "проявил" себя... Не работают в экономике инфантильные представления - если все хорошо, значит нельзя ничего трогать. Была бы гиперэмиссия эффективным средством длительного роста, ее бы перманентно и применяли. Но, увы, эта дорожка ведет по пути купонокарбованца и венесуэльского боливара. Поэтому периоды мягкой денежной политики, когда нужно поддержать упавший потребительский и инвестиционный спрос, провоцирующий дефляцию, уменьшение производства и занятости, чередуются с периодами жесткой денежной политики, когда нужно остудить спекулятивный спрос, провоцирующий избыточную инфляцию, пузыри активов и рост стоимости обслуживания долгов

Ти ж наче декілька нормальних повідомлень написав. І ось ніколи такого не було і знову… не лізь, ти нічого «не розумієш…»


Навіщо це?
Зроби над собою надзусилля - пиши нормально. Тим більше що твої тези з книжки не підтверджуються реальними діями.
Первый
 
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