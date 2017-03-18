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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 11 сер, 2021 13:06
Иначе площадь была бы не мытой
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Мизантрóп
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Додано: Сер 11 сер, 2021 13:06
zРадио написав: pirat-d написав:
Сегодня набрал пару проверенных людей по недвижке - метр в новострое (Нивки) 1900-2400$, я уху ел... за полтора года +75-100%...
Надо брать. Через полтора года - еще на 75-100% дороже. И так все 8 лет роста по Кухару. Говорят, Нивки будут стоить как Ньюхэм, а Сермиля - дороже Челси
Зачем так ёрничать, как в детской песочнице) Не нервничайте так, Вы считаете что Вам говорят не правду о 75-100% роста за 1,5-2 года. Ок. Пусть будет так, если Вам легче.
Никто не говорит, что такая прогрессия сохранится все следующие периоды, наоборот вот это именно и беспокоит, что аномальный рост в такие % в долгой перспективе невозможен и хотелось бы понимать куда оно прёт, где остановка и когда назад/вперёд.
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pirat-d
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Додано: Сер 11 сер, 2021 13:21
change_pm написав:
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ззі. Хто там в нас бурєвеснік
наразі? Макс після останньої купівлі зломався...
не знаю, кто "буревестник", но догадываюсь, кто напоминает "глупого пИнгвина"
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sequence
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Додано: Сер 11 сер, 2021 13:31
Наверное, он думает, что в комнате достаточно поставить кровать, шкаф и небольшой стол, так как люди там будут только ночевать или в Вашем случае уроки учить. А тусить будут в кухне-студии, а дети в основном на улице. Комнату 9,6 можно увеличить, кстати, там пару вариантов есть. Планировка не идеальная, но НОРМАЛЬНААЯ. Я хз как застройщикам Вам угодить.
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Natt
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Додано: Сер 11 сер, 2021 13:33
Унуноктий написав:
Подожду годик, продам Оранж Сити 40 метров без ремонта за 100000, куплю себе ренж Ровер "с отливом" и на Мальдивы)
Отправлено с моего RMX2170 через Tapatalk
Боюсь в 100куе не влезете. Был в Тойоте, ах**л от цен.
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hume
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Додано: Сер 11 сер, 2021 13:34
Natt написав:
Комнату 9,6 можно увеличить, кстати, там пару вариантов есть.
Профессиональные архитекторы и планировщики за деньги думали как сделать хорошо и по-современному...чтобы Вы потом решили как это всё надо переделать.
как сказал бы Эйр "ОМГ"
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Serg-ik
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Додано: Сер 11 сер, 2021 13:36
zРадио написав: Первый написав: airmax78 написав:
Ты что, не видишь что они уже не могут остановиться. Это как наркотик - нужно все больше и больше. Сейчас ещё 3.5 трлн. проголосуют и пошло поехало на следующий круг. Плакали мои пенсионные сбережения.
Нє, зараз вийде фрс і скаже - пожили в ковідний рік і досить! Тримайте рішення для зубожіння.
ЗРадіо такий смішний…
Первый, ты бы не лез туда, где не то, что практиком не являешься, но даже в теории мало что понимаешь. Прохожий уже "проявил" себя... Не работают в экономике инфантильные представления - если все хорошо, значит нельзя ничего трогать. Была бы гиперэмиссия эффективным средством длительного роста, ее бы перманентно и применяли. Но, увы, эта дорожка ведет по пути купонокарбованца и венесуэльского боливара. Поэтому периоды мягкой денежной политики, когда нужно поддержать упавший потребительский и инвестиционный спрос, провоцирующий дефляцию, уменьшение производства и занятости, чередуются с периодами жесткой денежной политики, когда нужно остудить спекулятивный спрос, провоцирующий избыточную инфляцию, пузыри активов и рост стоимости обслуживания долгов
Ти ж наче декілька нормальних повідомлень написав. І ось ніколи такого не було і знову… не лізь, ти нічого «не розумієш…»
Навіщо це?
Зроби над собою надзусилля - пиши нормально. Тим більше що твої тези з книжки не підтверджуються реальними діями.
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Первый
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