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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 11 сер, 2021 14:21
Востаннє редагувалось Ромасик
в Сер 11 сер, 2021 14:21, всього редагувалось 1 раз.
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Ромасик
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Додано: Сер 11 сер, 2021 14:21
Ромасик написав:
такие аргументы для Оранжа бы зашли. Для бизнес-класса как-то не натягивается.
Разве Рыбальский это бизнес-класс? Судя по форуму дома окна в окна рядом с промкой на отшибе под жд мостом и возле вонючего заливчика.
Востаннє редагувалось Vlad442
в Сер 11 сер, 2021 14:23, всього редагувалось 1 раз.
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Vlad442
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Додано: Сер 11 сер, 2021 14:22
Двор внутри такое.. в республике как то больше зашло мне. Теперь смотрю, что 10 этажей для квартальной застройки - много. Внутри создаётся не комфортное ощущение, теперь понятно почему Кан перестал щакольцовыапть полностью. В стенфорде такой же двор, но в доме 20 этажей, какое ощущение интересно внутри будет
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Додано: Сер 11 сер, 2021 14:22
Natt написав: Serg-ik написав: Natt написав:
Просто подобрать не шумную технику.
и такую же жену
Ну как вариант можно еще свою царскую жопу поднять и помочь ей, чтоб быстрее управиться и шум поскорее закончился.
потому Вы и в разводе
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Serg-ik
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Додано: Сер 11 сер, 2021 14:23
Vlad442 написав: Ромасик написав:
такие аргументы для Оранжа бы зашли. Для бизнес-класса как-то не натягивается.
Разве Рыбальский это бизнес-класс? Судя по форуму дома рядом с промкой на отшибе под жд мостом и возле вонючего заливчика.
вы шо вапше? Как вы могли усомниться?
В объявлении написано бизнес. Ну не эконом же в самом деле.
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Ромасик
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Додано: Сер 11 сер, 2021 14:26
Ромасик, мне, кстати, нравится решение с отдельным хозяйским санузлом.
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Natt
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Додано: Сер 11 сер, 2021 14:28
Natt написав: Type1 написав:
Если выход из кухни сразу в столовую?
Не думаю, что два-три лишних шага сильно решат.
Как вариант, стол для обычного приема пищи в кухне и второй в столовой-гостиной. Видела такое - в итоге семья чаще питается именно в кухне, потому что лень накрывать в столовой.
И таки эти шаги решают, потому что на самом деле приходится делать далеко не два-три шага. Хотя если накрывает обычно кто-то другой, то нет проблем))
Кстати, почему существует так называемый кухонный треугольник? Именно потому, чтоб меньше этих самых шагов делать, ибо их в итоге по кухне у многих выходит вполне прилично. Я за оптимизацию постоянных процессов.
Кухонный треугольник - это про приготовление, его скорость, удобство и, в какой-то мере, безопасность) Во время готовки ты сделаешь 500 шагов, во время сервировки - в десять раз меньше.
Если поставить маленький стол на кухне - будут есть на кухне. В гостиной - только по праздникам.
Но я про идеальную планировку - узкая длинная кухня, с местом только для встроенной техники и с выходом в гостиную-столовую. Но это мои мысли. Я не пробовал жить в квартире с таким дизайном, как и не пробовал как это, когда гостиная объединена с кухней. Могу оказаться не прав
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Type1
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Додано: Сер 11 сер, 2021 14:30
Natt написав:
Не улавливаю причинно-следственных связей
и это тоже причина, по которой Вы в разводе
Я про нешумную жену, а Вы в ответ-грубые слова. Да еще и с намёком что кто-то кому-то не помогает.
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Serg-ik
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Додано: Сер 11 сер, 2021 14:31
Type1 написав:
Но я про идеальную планировку
- узкая длинная кухня, с местом только для встроенной техники и с выходом в гостиную-столовую. Но это мои мысли. Я не пробовал жить в квартире с таким дизайном, как и не пробовал как это, когда гостиная объединена с кухней. Могу оказаться не прав
Это идеальная планировка для мужчины, а не для женщины, мне кажется. Потому что в итоге вся семья тусит в гостиной, а женщина в кухне. А когда все вместе, то всегда можно приобщить к процессу домашних, да и просто общаться, не скучно.
Востаннє редагувалось Natt
в Сер 11 сер, 2021 14:32, всього редагувалось 1 раз.
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