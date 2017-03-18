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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 59
1. Не вище 900
8%
5
2. 901 - 1050
5%
3
3. 1050 - 1200
12%
7
4. 1201 - 1300
12%
7
5. 1301 - 1400
14%
8
6. 1401 - 1500
17%
10
7. 1501 - 1650
12%
7
8. 1651 - 1800
8%
5
9. Більше 1800
12%
7
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 14:21

Патриотика, панелька. Сравните планировку https://www.olx.ua/d/obyavlenie/bez-pro ... 264dd5fcd6
Зображення
Востаннє редагувалось Ромасик в Сер 11 сер, 2021 14:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 14:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Ромасик написав:такие аргументы для Оранжа бы зашли. Для бизнес-класса как-то не натягивается.

Разве Рыбальский это бизнес-класс? Судя по форуму дома окна в окна рядом с промкой на отшибе под жд мостом и возле вонючего заливчика.
Востаннє редагувалось Vlad442 в Сер 11 сер, 2021 14:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 14:22

  Serg-ik написав:[
Ценителю Рыбальского
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/3-kom-n ... 23738cff13
Не ясно чем думал рахитектор и чем думает покупатель, создавая и покупая новострой с параметрами хруща-комнаты в 9,11 и 13 м.
Цена, кстати, не заоблачная.

Двор внутри такое.. в республике как то больше зашло мне. Теперь смотрю, что 10 этажей для квартальной застройки - много. Внутри создаётся не комфортное ощущение, теперь понятно почему Кан перестал щакольцовыапть полностью. В стенфорде такой же двор, но в доме 20 этажей, какое ощущение интересно внутри будет
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 14:22

  Natt написав:
  Serg-ik написав:
  Natt написав:Просто подобрать не шумную технику.
и такую же жену :mrgreen:

Ну как вариант можно еще свою царскую жопу поднять и помочь ей, чтоб быстрее управиться и шум поскорее закончился.

потому Вы и в разводе
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 14:23

  Vlad442 написав:
  Ромасик написав:такие аргументы для Оранжа бы зашли. Для бизнес-класса как-то не натягивается.

Разве Рыбальский это бизнес-класс? Судя по форуму дома рядом с промкой на отшибе под жд мостом и возле вонючего заливчика.

вы шо вапше? Как вы могли усомниться? :mrgreen:
В объявлении написано бизнес. Ну не эконом же в самом деле.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 14:24

  Serg-ik написав:
  Natt написав:
  Serg-ik написав:и такую же жену :mrgreen:

Ну как вариант можно еще свою царскую жопу поднять и помочь ей, чтоб быстрее управиться и шум поскорее закончился.

потому Вы и в разводе

Не улавливаю причинно-следственных связей :mrgreen:
Natt
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 14:26

Ромасик, мне, кстати, нравится решение с отдельным хозяйским санузлом.
Natt
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 14:28

  Natt написав:
  Type1 написав:Если выход из кухни сразу в столовую?
Не думаю, что два-три лишних шага сильно решат.

Как вариант, стол для обычного приема пищи в кухне и второй в столовой-гостиной. Видела такое - в итоге семья чаще питается именно в кухне, потому что лень накрывать в столовой.

И таки эти шаги решают, потому что на самом деле приходится делать далеко не два-три шага. Хотя если накрывает обычно кто-то другой, то нет проблем))
Кстати, почему существует так называемый кухонный треугольник? Именно потому, чтоб меньше этих самых шагов делать, ибо их в итоге по кухне у многих выходит вполне прилично. Я за оптимизацию постоянных процессов.

Кухонный треугольник - это про приготовление, его скорость, удобство и, в какой-то мере, безопасность) Во время готовки ты сделаешь 500 шагов, во время сервировки - в десять раз меньше.
Если поставить маленький стол на кухне - будут есть на кухне. В гостиной - только по праздникам.
Но я про идеальную планировку - узкая длинная кухня, с местом только для встроенной техники и с выходом в гостиную-столовую. Но это мои мысли. Я не пробовал жить в квартире с таким дизайном, как и не пробовал как это, когда гостиная объединена с кухней. Могу оказаться не прав
Type1
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 14:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Natt написав:Не улавливаю причинно-следственных связей

и это тоже причина, по которой Вы в разводе
Я про нешумную жену, а Вы в ответ-грубые слова. Да еще и с намёком что кто-то кому-то не помогает.
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 14:31

  Type1 написав:Но я про идеальную планировку - узкая длинная кухня, с местом только для встроенной техники и с выходом в гостиную-столовую. Но это мои мысли. Я не пробовал жить в квартире с таким дизайном, как и не пробовал как это, когда гостиная объединена с кухней. Могу оказаться не прав

Это идеальная планировка для мужчины, а не для женщины, мне кажется. Потому что в итоге вся семья тусит в гостиной, а женщина в кухне. А когда все вместе, то всегда можно приобщить к процессу домашних, да и просто общаться, не скучно.
Востаннє редагувалось Natt в Сер 11 сер, 2021 14:32, всього редагувалось 1 раз.
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