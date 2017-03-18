Додано: Сер 11 сер, 2021 14:28

Natt написав: Type1 написав: Если выход из кухни сразу в столовую?

Не думаю, что два-три лишних шага сильно решат. Если выход из кухни сразу в столовую?Не думаю, что два-три лишних шага сильно решат.

Как вариант, стол для обычного приема пищи в кухне и второй в столовой-гостиной. Видела такое - в итоге семья чаще питается именно в кухне, потому что лень накрывать в столовой.



И таки эти шаги решают, потому что на самом деле приходится делать далеко не два-три шага. Хотя если накрывает обычно кто-то другой, то нет проблем))

Кстати, почему существует так называемый кухонный треугольник? Именно потому, чтоб меньше этих самых шагов делать, ибо их в итоге по кухне у многих выходит вполне прилично. Я за оптимизацию постоянных процессов. Как вариант, стол для обычного приема пищи в кухне и второй в столовой-гостиной. Видела такое - в итоге семья чаще питается именно в кухне, потому что лень накрывать в столовой.И таки эти шаги решают, потому что на самом деле приходится делать далеко не два-три шага. Хотя если накрывает обычно кто-то другой, то нет проблем))Кстати, почему существует так называемый кухонный треугольник? Именно потому, чтоб меньше этих самых шагов делать, ибо их в итоге по кухне у многих выходит вполне прилично. Я за оптимизацию постоянных процессов.

Кухонный треугольник - это про приготовление, его скорость, удобство и, в какой-то мере, безопасность) Во время готовки ты сделаешь 500 шагов, во время сервировки - в десять раз меньше.Если поставить маленький стол на кухне - будут есть на кухне. В гостиной - только по праздникам.Но я про идеальную планировку - узкая длинная кухня, с местом только для встроенной техники и с выходом в гостиную-столовую. Но это мои мысли. Я не пробовал жить в квартире с таким дизайном, как и не пробовал как это, когда гостиная объединена с кухней. Могу оказаться не прав