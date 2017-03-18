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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 827882798280828182828283>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 59
1. Не вище 900
8%
5
2. 901 - 1050
5%
3
3. 1050 - 1200
12%
7
4. 1201 - 1300
12%
7
5. 1301 - 1400
14%
8
6. 1401 - 1500
17%
10
7. 1501 - 1650
12%
7
8. 1651 - 1800
8%
5
9. Більше 1800
12%
7
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 14:32

  Natt написав:Ромасик, мне, кстати, нравится решение с отдельным хозяйским санузлом.

ну один хозяйский, один детский. Можно и третий придумать, было бы место в 11 квадратах)
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 14:35

  Serg-ik написав:
  Natt написав:Не улавливаю причинно-следственных связей

и это тоже причина, по которой Вы в разводе
Я про нешумную жену, а Вы в ответ-грубые слова. Да еще и с намёком что кто-то кому-то не помогает.

О, Вы восприняли на свой счет? Сержик, я в общем говорила в том сообщении, а не о Вас конкретно.
Natt
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 14:41

  Natt написав:
  Type1 написав:Но я про идеальную планировку - узкая длинная кухня, с местом только для встроенной техники и с выходом в гостиную-столовую. Но это мои мысли. Я не пробовал жить в квартире с таким дизайном, как и не пробовал как это, когда гостиная объединена с кухней. Могу оказаться не прав

Это идеальная планировка для мужчины, а не для женщины, мне кажется. Потому что в итоге вся семья тусит в гостиной, а женщина в кухне. А когда все вместе, то всегда можно приобщить к процессу домашних, да и просто общаться, не скучно.

В Вас говорят стереотипы.
Во-первых, готовка вместе прикольна только в романтических комедиях. В реальности, когда каждый знает, как лучше, готовить куда лучше без помощи. И кухонный треугольник, как вы должны понимать, рассчитан на одного человека. Второй будет просто мешать.
Во-вторых, моя жена не проводит на кухне времени больше чем я.
В-третьих, общаться лучше все таки за столом и после, трапезы, чем во время готовки. А приготовление еды - это лучше для медитации и собственных мыслей.
Type1
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 14:43

  Grand Touring написав:
  pirat-d написав: Зачем так ёрничать, как в детской песочнице) Не нервничайте так, Вы считаете что Вам говорят не правду о 75-100% роста за 1,5-2 года. Ок. Пусть будет так, если Вам легче.
Никто не говорит, что такая прогрессия сохранится все следующие периоды, наоборот вот это именно и беспокоит, что аномальный рост в такие % в долгой перспективе невозможен и хотелось бы понимать куда оно прёт, где остановка и когда назад/вперёд.

было начало роста, поэтому такой темп, дальше - развитие машиностроения и аэрокосмической области будут вытягивать ввп по 10-15% в год. Недвижимость растет упреждающими темпами, так инвесторы предсказывают будущее лучше всех, они голосуют деньгами, а не просто словами. Например, заместитель главного инжеренера, Палыч, который заменил в городе трубы на новые, а старые сдал на металлолом и на сдачу купил 2 квартиру под аренду, считает, что потребительские настроения в последнее время очень улучшились, как следствие - нас ожидает бурный рост ближайшее время.

зачьотний стьоб
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 14:50

  Type1 написав:В Вас говорят стереотипы.
Во-первых, готовка вместе прикольна только в романтических комедиях. В реальности, когда каждый знает, как лучше, готовить куда лучше без помощи. И кухонный треугольник, как вы должны понимать, рассчитан на одного человека. Второй будет просто мешать.
Во-вторых, моя жена не проводит на кухне времени больше чем я.
В-третьих, общаться лучше все таки за столом и после, трапезы, чем во время готовки. А приготовление еды - это лучше для медитации и собственных мыслей.

Во мне говорит мой собственный опыт, а не стереотипы. Мне куда удобнее сказать: "Милый, порежь мясо и салат", когда милый рядом, а не орать ему что потерпевшая из другого помещения. Если хочется что-то приготовить в тишине и спокойствии, это можно сделать до прихода милого с работы. Ну опять же, это все я описываю исходя из того, как удобнее именно мне. У других другое видение, это нормально.

Кстати, раз мы упоминали тут кухонную технику, то я очень довольна Оптигрилем от Тефаль. Готовит за тебя, потом подает голос, мол, садитесь жрать, пожалуйста (с). А какие там стейки, рыбка, ммм...
Еще к нему есть специальная подставка для приготовления по типу как в духовке - тоже неплохая штука. Есть формат для небольшой семьи и вариант XL. Один минус - сцуко дороговатенькая игрушка.
Natt
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 14:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Natt написав:О, Вы восприняли на свой счет? Сержик, я в общем говорила в том сообщении, а не о Вас конкретно.

нет, я про ж.пу
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 14:54

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Что Вам сначала Архиматика, а потом и архитекторы Рыбальского и сделали. Вместо благодарности и скорейшей покупки своего жилья - тонна претензий и просранные шансы.

Это верно. Рахиматика ничего такого не сделала, что хотелось бы купить.
Повторюсь: мои шансы лучше чем у тех, кому сейчас 22 года. Если мои шансы про...ны, то у них шансов нет, надо занимать места на кладбище. Пока всю землю не скупили.

Серж, у них есть энергия и время. Они запрыгнут в ипотеку и обнулят Ваше преимущество в наличии бОльших денег на первый взнос. Решайте что-то, или если твердо решили ничего не покупать, то и не тратьте время и нервы на поиски. Копите деньги, инвестируйте их, пока, во что-то, риск чего считаете приемлемым (депозиты в Привате, например, под 0.01% годовых). Может в самом деле стратегия себя снова оправдает.
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 14:58

  Ромасик написав:
  Natt написав:
  Serg-ik написав:Natt Рахитекторы думали, что это хорошо и современно. Вы думаете, что будет лучше, если переделать. То есть Вы круче архитектора.
Я же по -прежнему думаю, что это похоже на хрущёвку, в которой такие же мелкие комнаты, где нельзя развернуться.

Я смотрю, у Вас семья царей, каждому светлицу по 20 метров подавай. Нормальные это комнаты, особенно учитывая, что у каждого ребенка будет отдельная комната. Старший вообще скоро туда только переночевать будет приходить, и то не всегда.
А вообще подождите еще немного и в принципе двушки будет достаточно.

такие аргументы для Оранжа бы зашли. Для бизнес-класса как-то не натягивается. Комнаты под гардероб кста нет. 9,6 - это она. А остальное - в тесноте да не в обиде. По нормативам 17 м комната должна быть.
Т.е. на бизнесс-двушку потянет. Но санузлы в одном месте - тоже по дешманскому сделано.
Хотя нет, не потянет. Для бизнеса комнаты 11-13 м - это жлобство.

Ромасик - нам тут не до жиру. Когда ценник 2куе пробьет и 8 кв. м для комнаты будет норм.
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 15:01

  Ромасик написав:Патриотика, панелька. Сравните планировку https://www.olx.ua/d/obyavlenie/bez-pro ... 264dd5fcd6
Зображення

Вся беда в том, что такие чудесные планировки получаются, обычно, в очень уепищных домах.
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 15:04

  Vlad442 написав:
  Ромасик написав:такие аргументы для Оранжа бы зашли. Для бизнес-класса как-то не натягивается.

Разве Рыбальский это бизнес-класс? Судя по форуму дома окна в окна рядом с промкой на отшибе под жд мостом и возле вонючего заливчика.

Рыбальский - это больше чем бизнес-класс. Это один из первых комплексов с цивилизованным европейским жильем в Украине. Люблю Рыбальский.
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