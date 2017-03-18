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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 59
1. Не вище 900
8%
5
2. 901 - 1050
5%
3
3. 1050 - 1200
12%
7
4. 1201 - 1300
12%
7
5. 1301 - 1400
14%
8
6. 1401 - 1500
17%
10
7. 1501 - 1650
12%
7
8. 1651 - 1800
8%
5
9. Більше 1800
12%
7
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 15:07

  Serg-ik написав:
  Natt написав:О, Вы восприняли на свой счет? Сержик, я в общем говорила в том сообщении, а не о Вас конкретно.

нет, я про ж.пу

А, то есть муж услышал от меня это слово, впечатлился и поспешно ретировался? Ну ок, пусть будет так))
В следующий раз, если решусь пойти замуж, перед ЗАГСом раз пять скажу: "Вот жопа!" Если не сбежит, можно брать)
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 15:12

  kingkongovets написав:Активісти "Києве, мий" відмили бруківку на Софійській площі

https://bzh.life/ua/gorod/video-aktivis ... eNv_a7chg0

Грусть печаль,что вообще так можно было сделать
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 15:28

airmax78, вот тут то и начинается дилемма, что считать уепищным домом, а что цивилизированным европейским жильем?
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 15:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Natt написав:Мне куда удобнее сказать: "Милый, порежь мясо и салат", когда милый рядом, а не орать ему что потерпевшая из другого помещения. Если хочется что-то приготовить в тишине и спокойствии, это можно сделать до прихода милого с работы.

А якщо +/- в один час приходите з роботи і, відповідно, хочете, щоб "мілий" допоміг, щоб швидше було - а тим часом "мілий" хоче, щоб його ніхто не чіпав, а просто, щоб було щось смачненьке/гаряченьке поїсти через 10-15хв? :mrgreen:
Або ще інший варіант :D - Ви цілий день "на ногах", доглядаєте/бавите/годуєте і т.п. дитину, яка всюди лазить і не дає, навіть, самій поїсти... - а ввечері приходить "мілий" і хоче те саме, що і в першому варіанті! :mrgreen: (а вночі і ще чогось) :mrgreen:

То які будуть Ваші відповіді/репліки "мілому" на 1й і 2й варіант? Що йому скажете? :D
Востаннє редагувалось Успіх в Сер 11 сер, 2021 15:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 15:31

  Олежан написав:
  Унуноктий написав:
Первый написав:Таки ми впливаємо на уми:-)

Нами була дана назва ЖК мордор цій прекрасній групі будівель. І тепер навіть в статтях так їх і згадують:-)

Таки впливаєм!!

Буде дешевііііітььь:-)
Так и ЖК вонючка все кто там живут знают это название)

Отправлено с моего RMX2170 через Tapatalk


уня ты оранж уже в аренду сдаешь? пачом?

10 000 грн месяц
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 15:31

  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Что Вам сначала Архиматика, а потом и архитекторы Рыбальского и сделали. Вместо благодарности и скорейшей покупки своего жилья - тонна претензий и просранные шансы.

Это верно. Рахиматика ничего такого не сделала, что хотелось бы купить.
Повторюсь: мои шансы лучше чем у тех, кому сейчас 22 года. Если мои шансы про...ны, то у них шансов нет, надо занимать места на кладбище. Пока всю землю не скупили.

Серж, у них есть энергия и время. Они запрыгнут в ипотеку и обнулят Ваше преимущество в наличии бОльших денег на первый взнос. Решайте что-то, или если твердо решили ничего не покупать, то и не тратьте время и нервы на поиски. Копите деньги, инвестируйте их, пока, во что-то, риск чего считаете приемлемым (депозиты в Привате, например, под 0.01% годовых). Может в самом деле стратегия себя снова оправдает.

50куе можна розпихати частинами по 6куе в банки під 3% і більше, не тре лякати приватівськими 0.01%
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 15:32

  Vlad442 написав:
  Ромасик написав:такие аргументы для Оранжа бы зашли. Для бизнес-класса как-то не натягивается.

Разве Рыбальский это бизнес-класс? Судя по форуму дома окна в окна рядом с промкой на отшибе под жд мостом и возле вонючего заливчика.

Эйрмакс говорит, что Эуропа :D
он так впечатлился, что я и сам решил посмотреть, может чего и действительно там изменилось с моего прошлого посещения.
Вся Европа там эта алейка в сто шагов
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unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 15:38

  kingkongovets написав:
sequence написав:
  kingkongovets написав:..
а вообще не понимаю этой изжоги по поводу названий, типа нашли до чего даипаться, чи шо?

да упаси господь.
ИМХО, для того чтобы здание/архитектурный комплекс приобрело имя собственное, оно должно обладать незаурядными особенностями и представлять из себя определенную архитектурную ценность "на вэка". Можете подсказать, что из ряда вышеперечисленных "Бурдж‑Халифов" подходит.
Как по мне, для большинства вышеуказанных подойдет нечто вроде "Поздняки, 4а" сотоварищи. Есть и исключения, радующие глаз, не спорю
Но то все мои фантазии, размажьте их в говно своим правильным видением
я думаю, шо мы слишком много внимания уделяем обсуждению названий
не бессмыслица типа гостомельских, троещинских, или каких то там еще липок - и норм
а, больше всего меня в этом плане «парк-холл горький» выбешивает еще, вот тут у меня вообще подгорает
а чикага, или нью-йорк пайдет, не бесит

Не только лишь все знают о улице Горького в Киеве)
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 15:39

  airmax78 написав:
  zРадио написав:
  airmax78 написав:Корп налог ввернули чтобы это уж совсем ужасно не смотрелось. Займы на открытом рынке... Ты же понимаешь что это такое.


Максим, можешь себя не уговаривать. Ты, в отличие от сферического растишки в вакууме, прекрасно знаешь, что дорогой доллар с завидной регулярностью обваливает экономики развивающихся стран. По-моему, ты даже использовал термин "экспорт инфляции" здесь на ветке.

Не продашь квартиру, так хоть поживешь в комфорте. Все нормально

Ты что, не видишь что они уже не могут остановиться. Это как наркотик - нужно все больше и больше. Сейчас ещё 3.5 трлн. проголосуют и пошло поехало на следующий круг. Плакали мои пенсионные сбережения.

Жаль пидары с Домика снесли мою хрестоматийную тему "Квартира в Киеве как личный пенсионный фонд". Может завести тут?
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 15:42

  Успіх написав:А якщо +/- в один час приходите з роботи і, відповідно, хочете, щоб "мілий" допоміг, щоб швидше було - а тим часом "мілий" хоче, щоб його ніхто не чіпав, а просто, щоб було щось смачненьке/гаряченьке поїсти через 10-15хв? :mrgreen:
Або ще інший варіант :D - Ви цілий день "на ногах", доглядаєте/бавите/годуєте і т.п. дитину, яка всюди лазить і не дає, навіть, самій поїсти... - а ввечері приходить "мілий" і хоче те саме, що і в першому варіанті! :mrgreen: (а вночі і ще чогось) :mrgreen:

То які будуть Ваші відповіді на 1й і 2й варіант? :D

Долярчик, давайте не превращать ветку в аналог Кидстаффа. Я вообще не вижу проблемы милому в этом случае заказать еду с доставкой, у него смартфон не отобрали и руки не отсохли. Ну Вы еще можете к теще на блинчики сходить, как вариант, или вызвать ее готовить великовозрастным лбам вкусненькогоряченькое.
Natt
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